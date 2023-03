Americanos, asiáticos y europeos optan por acceder a la vivienda con esta fórmula atractiva para inversores

“La mala praxis de algunos cubre injustamente de sospechas al sector, al alza y con cada vez mejores profesionales” (César Rivero, CEO de Inversores Inteligentes y VIFLIP)

El ‘Rent2Rent’ crece a ritmo vertiginoso. Consiste en arrendar una casa, reformarla y acondicionarla para su alquiler por habitaciones. Como solución habitacional e inversión impera en Estados Unidos, Asia y Europa. Los españoles reciben cada vez con más agrado la nueva fórmula, que atrae a inversores como negocio y a ciudadanos para acceder a la vivienda. Sin embargo, suscita recelos por desconocimiento y algunos dudan de su legalidad.

El ‘boom’ mundial del ‘Rent2Rent’: “por qué”, “dónde”, “cómo”, “cuándo…” Quienes temen cuanto ignoran creen falsamente que es una actividad ilegal de los especuladores. Y nada más lejos de la realidad. “Hay mucha ignorancia y la idea generalizada de que es un negocio ilegal, porque durante mucho tiempo se ha hecho de forma ilícita y eso ha arraigado en la mente de los españoles”, "dice César Rivero Pavón, cofundador de la empresa de rentas Rentaya.es; de la escuela de negocios inmobiliarios más grande de habla hispana, Inversores Inteligentes, y de otras empresas en diferentes sectores.

Bajo la fórmula ‘Rent2Rent’, Rentaya.es (cuyo cofundador con Rivero y CEO es Jimmy Otero) gestiona más de 200 habitaciones, sólo entre Madrid y Valencia, con un precio que oscila entre los 400,00€ y los 600,00€ mensuales, en función de la zona y otras características. Este joven empresario realiza una inversión media que oscila entre los 15 mil y los 30 mil euros para entrar en una propiedad.

“¿Ilegal?” No

“Todavía hoy persisten operadores que incurren en una mala praxis”, afirma Rivero, “que consiste en no comunicar al propietario del piso que van a desarrollar en él un negocio y, por tanto, a explotarlo, a realquilar como turístico o en régimen de ‘Rent2Rent’. Es en estos casos cuando el negocio deja de ser legal; cuando no se firman los contratos adecuados; no se comunica al propietario que se va a desarrollar dicha actividad económica en su propiedad y que se va a sacar un beneficio de su explotación”.

“Por esto pagamos justos por pecadores”, añade César Rivero, “porque la mala praxis de algunos cubre injustamente de sospechas al sector, al alza y con cada vez mejores profesionales. Pero malos profesionales hay en todos los sectores y no hay que generalizar”.

Por tanto, ¿estamos ante una actividad inmobiliaria plenamente legal? La respuesta es sí. Como tal, la actividad queda regulada por el Código Civil, no por la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU).

Inversores Inteligentes

A estos “malos profesionales” les falta formación o les sobra picaresca con la que transgredir las leyes. Ésta es una de las razones por las que, en su escuela de negocios inmobiliarios Inversores Inteligentes, César Rivero Pavón imparte cursos y mentorías. Por ellas que han pasado más de once mil alumnos en seis años, con una tasa de éxito del alumno que “aplica” por encima del 65%; es decir, hay alumnos que ni si quiera ponen en práctica los programas. Pero la mayoría sí.

Entre los que sí “aplican” las formaciones de Rivero, se produce un elevadísimo porcentaje de éxito, que roza el cien por cien (99%).

Traducido en cifras, de los más de 11.000 alumnos de César Rivero en Inversores Inteligentes, se ha comprobado que unos 7.150 han puesto en práctica las formaciones (65%), y de los 3.850 restantes (35%) no se tiene constancia de ello.

Satisfacción

De estos 7.150 que aplican las formaciones recibidas, casi 7.100 (un 99%) están completamente satisfechos. Este es el caso de los arquitectos Mariola Rodríguez Serrano y Daniel Jiménez Ruiz, con Rentos, en Granada. “Ambos somos arquitectos, ambos trabajamos, tenemos dos hijos de cuatro y 6 meses de edad respectivamente y, con todas las dificultades que supone emprender un nuevo negocio y al tiempo conciliar nuestra vida familiar, hemos crecido hasta multiplicar por seis el negocio de Rentos. En Granada hemos pasado de gestionar diez habitaciones a gestionar setenta”, explica Daniel Jiménez.

“Lo que no lo puede ser es que César Rivero te imparta la formación necesaria, haga las mentorías, te ayude en todo lo que necesites y, además, haga todo el trabajo por ti. Es una actitud inmadura. César te proporciona los conocimientos y recursos para que emprendas. Pero tu negocio es tuyo y te lo trabajas tú”, dice de manera contundente Xabier Eguía, otro joven empresario de Bizkaia, CEO de RentalEgi, en Bilbao, que conoció a César Rivero hace seis años y hace unos siete meses comenzó a relacionarse más directamente con él.

Finalizando la carrera de Gestión, Administración de Empresas y Marketing en Cámarabilbao University Business School, Xabier Eguía compatibiliza hoy sus prácticas de empresa con su negocio de ‘Rent2Rent’ y asegura que, “además de mucho trabajo”, su empresa RentalEgi, que inició la actividad en Laudio, tiene planes de expansión a corto plazo por Bilbo (Bilbao), Barakaldo, Leioa y Araba/ Vitoria-Gasteiz, además de Gipuzkoa/Donostia.

Daniel Jiménez, Mariola Rodríguez y Xabier Eguía no conocen a nadie descontento con las formaciones impartidas en la escuela de negocios inmobiliarios Inversores Inteligentes de César Rivero Pavón. Pero suponen que algún exalumno puede decir que está descontento, para justificarse ante los demás y encubrir su frustración y su fracaso por no haber trabajado.

‘Rent2Rent’: despejando dudas

‘Rent2Rent’, o ‘Rent to Rent’, ‘Built to Rent, ‘Leasing Habitacional’, ‘Coliving’… La proliferación de términos de origen anglosajón, y a veces su confluencia, como en el caso de ‘Rent2Rent’ y ‘coliving’, crea un gran confusionismo en las nuevas fórmulas de actividad dentro del sector inmobiliario.

A diferencia del ‘Rent2Rent’, el ‘coliving’ es una solución habitacional que sí se rige por la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y requiere de la firma de un contrato solidario, mancomunado, de los arrendadores.

También a diferencia del ‘Rent to Rent’ está el ‘Built to Rent’, o “construir para alquilar”. Y si de lo que se trata es de alquilar una vivienda con derecho a compra, estamos ante el ‘Leasing habitacional’, que es, según define el BBVA, “una alternativa de financiación de vivienda a través de un contrato de arrendamiento, donde se cancelan cuotas mensuales (cánones) con la posibilidad de decidir si te haces propietario de la vivienda, ejerciendo la opción de compra que se pacta al inicio del contrato”.

‘Rent2Rent’: “por qué”, “donde”, “cómo”, “cuándo…”

Empecemos por la primera cuestión:

“Por qué”: las razones del ‘boom’ del ‘Rent2Rent’ en el mundo se explican por la carestía de la vida; las incertidumbres económicas; el Euríbor disparado (al 3,52%, a 28 de febrero de 2023, y con perspectivas de subir medio punto más) y las hipotecas un 50% más caras, que en España duplican la media histórica. ‘Rent2Rent’ responde a las necesidades de alojamiento de una parte cada vez más numerosa de la población europea, estadounidense y asiática.

Todo ello hace que, del modelo rígido de la “propiedad” de los bienes, pasemos al dinámico y adaptado a la economía circular del “alquiler”. Algo que muchos consideran “futuro inevitable”, si no es ya “presente generalizado”, porque abarca todas las actividades de la sociedad del siglo XXI. Y la vivienda no es la excepción, sino máximo exponente de la regla.

“Dónde”: en todo el mundo. Estados Unidos lo ha “exportado” a Europa, Asia y América Latina. En Europa, Países Bajos, próximo destino de Ferrovial, es el segundo líder, tras Reino Unido. Apuntamos el dato porque, aparte de carreteras, puentes, túneles y demás obra pública, Ferrovial es constructora de viviendas destinadas a arrendamiento (‘Built to Rent’) y Países Bajos crece por encima del 20% en estas nuevas fórmulas de alquiler.

Sólo en Roterdam, primera ciudad neerlandesa más poblada y segunda en importancia del país, y sólo a través de una compañía inmobiliaria, se pueden encontrar casi 400 viviendas ‘Rent2Rent’. En otra empresa de “coliving” (vivienda compartida), casi trescientas. En una tercera, unas seiscientas. Y eso sólo en Roterdam, con apenas 1,3 millones de habitantes en la ciudad y su área metropolitana.

Reino Unido es el líder y, tras Países Bajos, están Bélgica y Alemania.

“Cómo”: como acceso a la vivienda y como negocio, el ‘Rent2Rent’ se ha consolidado en la mayoría de las capitales europeas. Antes de la pandemia se calculaban más de 23.000 viviendas ‘Rent2Rent’ en Europa. Londres abarca más del 16% (3.680 casas); Ámsterdam, el 12% (2.760), y Mánchester, el 10% (2.300).

En España no hay datos actualizados. Pero Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga lideran el sector ‘Rent2Rent’ con muy buenas perspectivas de crecimiento, que se espera que sea exponencial.

“Cuándo”: desde 2007 y 2008, tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2006. En octubre de 2007 estalló la “crisis de las hipotecas subprime”, con repercusiones agravadas en 2008 y la consecuente recesión.

Nos recuperábamos de aquello a duras penas, ya avanzada la siguiente década (2010 – 2019), cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, en 2020, y después la invasión rusa de Ucrania, en 2022), provocando la escasez de materias primas, la subida de precios de los combustibles, la creciente carestía de la vida, las crecientes incertidumbres económicas… y las hipotecas cada vez menos accesibles y cada vez más caras…