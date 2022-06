Cómo actuar en caso de que cancelen tu vuelo en Reino Unido

Más de 200 vuelos han sido cancelados por la easyJet, una de las tantas aerolíneas que operan en el Reino Unido. Pero este no es un caso aislado, a miles de viajeros les ha tocado la penosa situación de enfrentarse a la cancelación de innumerables vuelos que salen de los aeropuertos británicos en las últimas semanas. ¿La razón? Decisiones equivocadas tomadas durante la emergencia sanitaria.

Políticas de las aerolíneas que están generando caos en el Reino Unido

Durante la pandemia, en su fase más crítica, la prohibición de vuelos generó un descenso en las ganancias de las aerolíneas. Esta situación impulsó a las empresas de vuelos aéreos a decidir recortar personal de sus diferentes departamentos. La falta de personal en los aeropuertos ha generado que las compañías tengan que retrasar o cancelar vuelos para lograr atender la demanda de pasajeros.

No obstante, easyJet aseguró en primeras declaraciones que la cancelación de los vuelos se debía a una falla de tecnología. El descontento de los pasajeros no se hizo esperar, por lo que muchos han decidido solicitar una indemnización por cancelación de un vuelo. TUI y otras aerolíneas también han cancelado numerosos vuelos, incluso sin aviso previo, por no contar con suficiente personal para atender sus funciones.

Las autoridades gubernamentales en el Reino Unido han responsabilizado a las aerolíneas, pues antes del período de vacaciones que ahora inicia, habían alertado a las compañías sobre la necesidad de recuperar personal para satisfacer las necesidades de los aeropuertos. Mientras tanto, los pasajeros afectados por el recorte de personal se preguntan cómo pueden reparar el daño causado por esta cancelación masiva de vuelos.

¿Qué solución tienen los afectados por la cancelación de vuelos en Reino Unido?

La cancelación de un vuelo genera frustración, y en muchos casos, pérdidas económicas para el pasajero. Tras la oleada de cancelaciones de las aerolíneas británicas, es posible que te preguntes si existe una solución que compense tan desagradable situación.

Si llegase a ocurrir que cancelan un vuelo de Iberia Express reclamaciones para reembolso de los gastos es una alternativa para el pasajero. Ahora bien, existen algunos pasos básicos necesarios para que pueda reclamarse una cancelación de vuelo con fines de indemnización.

El afectado deberá solicitar información a la compañía de vuelos sobre la razón de la cancelación. Si la causa no fuese por circunstancias extraordinarias, ajenas a la responsabilidad de la aerolínea, o no haya cumplido el preaviso correspondiente, entonces podrá interponer un reclamo por la cancelación del viaje.

Después de reunir las pruebas donde se confirme que hubo daño y perjuicio por parte de la aerolínea, un asesor jurídico te ayudará a gestionar un reclamo por vuelo cancelado. Es importante contar con un especialista en reclamos, pues este profesional determinará si el caso aplica al reclamo y se asegurará de obtener el mayor monto en indemnización.

Todos los pasajeros afectados por la cancelación masiva de vuelos en Reino Unido pueden reclamar una compensación que puede ir desde el reembolso del billete, una indemnización que oscilará entre 250 y 600 euros, además del reembolso de gastos incurridos por el retraso.