Guindilla a Gabriel Le Senne, presidente del parlamento balear, por vincular la sanidad pública con el "totalitarismo"

Esta semana se ha confirmado la elección de Gabriel Le Senne como nuevo presidente del parlamento balear. El diputado de Vox fue nombrado con los votos del Partido Popular y de su propia formación política. Tras su llegada a la presidencia de la asamblea, han salido a la luz distintas afirmaciones de Le Senne que han levantado polémica.



Entre ellas afirmaba que las mujeres "son m´as beligerantes que los hombres" por no tener los mismos genitales. Al mismo tiempo, negaba el cambio climático —a la que denomina como "brasa" climática— y establecía una relación entre la sanidad pública y el control del Estado. "Estamos tan en manos del socialismo, que controlan la sanidad, la educación, las pensiones... Y ahora más. La sanidad pública como puerta al totalitarismo", llegó a aseverar en una entrevista disponible en YouTube.

Pero el razonamiento no se detiene ahí. El presidente del parlamento balear critica que la importancia de las vacunas para el estado ya no es la salud, sino no colapsar el sistema: "Te dicen, tienes que vacunarte y ya no porque te impida transmitir el virus, sino porque te impide una enfermedad grave y así no ocupas una cama".