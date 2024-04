Guindilla a Israel por matar a siete trabajadores de la ONG del chef asturiano José Andrés

Al menos siete trabajadores de la ONG del chef asturiano José Andrés, World Central Kitchen (WCK), han muerto este lunes por la noche en un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno australiano, dos con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino, según ha informado la propia organización humanitaria.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW

La ONG ha lamentando que los trabajadores humanitarios "nunca deberían ser un objetivo" y ha afirmado que se trata de una "tragedia".

José Andrés también ha expresado por X (antes Twitter) su pésame y se ha mostrado "desconsolado" y "afligido" por los familiares y amigos de los fallecidos, además de pedir al Gobierno de Israel que ponga fin "a esta matanza indiscriminada".

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q