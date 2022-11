Guindilla al paciente que agredió a la doctora de urgencias extrahospitalarias de Guadarrama

El presunto agresor de la doctora Guadalupe Pajares en el centro sanitario 24 horas de Guadarrama el pasado domingo ya fue detenido, y ha pasado a disposición judicial. El hombre apareció en el centro de salud durante la guardia del domingo, en la que solo había una médica trabajando, cuando antes de que se pusiera en marcha el nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias había dos. Eso provocó que las demoras entre pacientes se incrementaran y que el equipo médico, formado también por un enfermero y un celador, tuviera que atender hasta 70 enfermos sin casi descansar para comer.

Cuando llegó el agresor, alrededor de las siete y media de la tarde, no quiso esperar a ser atendido y exigió que Pajares le imprimiera una receta, algo que no podía hacer porque el sistema informático no funcionaba desde el pasado viernes, pese a que había avisado a sus superiores de que de esa manera no podía ver el historial de cada paciente ni recetar de forma electrónica. Al paciente, que estaba especialmente nervioso, le ofreció una receta hecha a mano y el agresor la tiró al suelo. Acto seguido, el detenido le pegó un puñetazo y le dio patadas, estando ella en el suelo, mientras gritaba que los médicos “eran unos vagos”, que merecían que les “diera de hostias” y que a ella la iba a matar. Pajares se encuentra ahora de baja, aunque espera poder volver a su puesto de trabajo la semana que viene.