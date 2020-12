Tengo un compañero y amigo “pijo”, al que quiero mucho--como se quiere a un buen amigo-- presto a distraer la conversación con citas o neologismos, a veces no registrados, pero muy ingeniosos por lo general. Él, me introdujo en el término, que, me distrajo del otro bien conocido, “mirarse el ombligo”.

No me había dado cuenta de la utilidad de la palabreja, hasta que pedí a otro amigo, al que también aprecio mucho, con sensibilidad para la música, que escuchara con prontitud dos grabaciones personales que le había remitido y quería pasarlas a las amistades antes de las 20h de la Nochebuena.

Cómo no me contestaba, investigué y me encontré con que, efectivamente, su ombligo era más importante que el favor que le pedía. Ya entienden: no se trataba de estar observándose la entidad anatómica con adminículos o sin ellos, sino, a lo de siempre: “no prestar atención a otras personas o cosas que no sean las propias “.

Les parecerá una tontería, pero tener presente lo relatado, me ha mejorado la relación con los dos. Como ambos son muy inteligentes, al verse descubiertos en tal hábito infantil, que viene del picor del ombliguito de los bebés, cuando no está bien limpio y seco, han decidido darme prioridad de atención.

“Mano de santo”: ahora nuestras conversaciones discurren fluidas e ingeniosas y toman mis asuntos como si fueran los propios. Traten de aplicar lo dicho con sus amigos, porque, es una pena, que no podamos entendernos con gente de gran valía en muchos campos, por la razón explicitada. En la actualidad, por ejemplo, prestarnos atención los unos a los otros para actuar coordinados frente al covid , ¡qué sería muy beneficioso para todos!

Si he tenido la suerte de hacerme con su atención, al hilo de lo que veníamos hablando, casi seguro que podrán aportar un buen número de anécdotas propias. Sería muy instructivo escucharlas y compartirlas. No sé si nos pondremos de acuerdo en que este tema de la “onfalolatría” está tomando dimensiones preocupantes en nuestra vida pública política.

Veamos. Si siguen los discursos en el Parlamento observarán, que muchos no llegan a tanto, a mi modesto entender, sino que son simples manifestaciones verbales repetitivas, más cargadas de obviedades e insultos que de otra cosa. Y además, no se dirigen, aunque lo parezca, a los ciudadanos que pagan por ellos [“discursos”], sino a los propios correligionarios que aplauden, incluso antes de saber qué se ha dicho. Y las réplicas, que siguen el mismo esquema o puesta en escena. Y así terminan tan contentos de haberse querido mucho a sí mismos, o, con sus ombligos abrillantados.

Vuelven a sus estrados cual toreros triunfadores, aunque cómo algunos están en contra de la tauromaquia, podrían ser cual futbolistas y acólitos, incluido algún periodista, si creen haber metido un buen gol al contrario. Estaría bien que nos dejaran oír a la hora de sus almuerzos ---que todos pagamos---: “¿qué? ¿he quedado bien?” “¿me han cogido las cámaras?” ”mañana titular en la prensa, seguro”…

No importan mucho los nombres, incluido el mío. En última instancia nadie nos podemos librar de cierta “onfalolatría”, en grado major o minor . Observen a los personajes y decidan sus nombres. Escuchen sus manifestaciones y entresaquen de lo que dicen a quién beneficia. Su indumentaria, sus pasos, su pelo, largo, o corto a la moda, barbudos o sin barbas, la gesticulación de sus manos, la dirección de su mirada … Tal teatro o teatrillo podríamos soportarlo si no fuera porque se nos están acabando las reservas económicas, cosa que parece no preocuparles, dado lo que gastan en suntuosidad, en proporción a la “onfalolatría”del personaje. La cosa se agravaría mucho si nuestra madre Europa tampoco lo pudiera soportar; si sigue empeorando la situación .

El vídeo del día Sánchez agradece a Fuerzas Armadas "labor leal y callada al servicio de democracia"

¿Se han dado cuenta que el mundo entero está lleno de “onfalólatras”? Miren al otro lado del Atlántico y vean al que no para de decir “me han robado”. Y a este lado, otro que se siente muy orgulloso de sí mismo, tras haber roto la más sensata idea de Unión de un gran político y estadista, como fue Sir Winston Churchill, ¡nada menos que premio Nobel de Literatura! : «Discurso para la juventud académica», pronunciado en la Universidad de Zúrich en 1946: «Existe un remedio que... en pocos años podría hacer a toda Europa… libre y... feliz. Consiste en volver a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa.»

En estos tiempos tan necesitados de sensatez integradora (por otra parte, favorecedora de la disminución de gastos innecesarios) ¿a qué miembros de nuestro Parlamento les ofrecerían Uds. la receta de Sir Winston? Es posible que a todos, pero más a algunos en especial. Pienso.

Agradezco sobremanera a mi amigo “pijo” del principio, haberme descubierto su muletilla de palabra. Pues, buscando la semántica de “onfalolatría”, me he encontrado con que en Atenas se descubrió el hallazgo arqueológico que encabeza el artículo, el 2 de junio de 2016.

Los arqueólogos lo consideraron un pozo-oráculo a Apolo de al menos 1800 años de antigüedad. Y, efectivamente, Omphalos , se consideró el ombligo del mundo. Esa corta columna que se ve, tapaba un pozo subyacente. A los amantes de la arqueología y a la mitología, pueden poner en Google la entrada “omphalos y Atenas” y continuar la historia aquí iniciada para los que no la conozcan, como era mi caso. Curioso, Apolo, entre otros de sus muchos atributos, tiene el de la belleza… Y dado que la búsqueda nos ha traído a la Grecia Clásica, hagamos una sucinta apología de Sócrates, en su faceta de político.

Entonces, también en tiempos de gran revuelo social e intelectual, manifestó en su Discurso (¿último?)sus convicciones de alto nivel ético, lo que molestó en gran manera a sus oponentes políticos, que lo condenaron a muerte. Sabido es, que el mismo se tomó la cicuta o veneno…

Dado que es 28 de diciembre cuando escribo este artículo, me dice un amigo arqueólogo de Madrid que hay fundadas sospechas de que al menos dos Omphalos ha sido localizados cerca de sendos domicilios oficiales de prominentes políticos nacionales. Esperemos a que nos digan las direcciones exactas. Mientras tanto pueden especular…

Tendría gracia, si no fuera por los tiempos tan angustiosos y plagados de incertidumbre que nos han sobrevenido. ¿Cómo compaginar las necesidades reales que tiene todo un país, con la acción o inacción de “onfalólatras” que nos han tocado en la ruleta de la Democracia , fundada por allá en la Atenas de Sócrates. La buena administración de la res publica necesitaría de otros “Sócrates” y “Churchill” si, el devenir de la Historia nos los deparara. ¡Menos mal que nadie nos ha declarado una guerra! (de momento).