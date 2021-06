Migrantes españoles, héroes de la patria

La migración española hacia Alemania ha tenido históricamente gran importancia, la cual llega hasta la actualidad, y convierte a millones de hombres y mujeres en verdaderos héroes de la patria, debido a los grandes beneficios y aportaciones que generan para España y para el país del norte, ayudando a migrantes.

La importancia de la migración Española al país Europeo se refleja en la profunda intersección que ha generado entre la cultura española y la alemana



La migración Española es uno de los más importantes aspectos que desde los albores del siglo XX. Es importante señalar la relevancia de quienes son verdaderos héroes de la patria, que han dirigido sus pasos hacia Alemania, en su inmensa mayoría por necesidad y no por gusto; porque nuestro sistema económico en España ha sido incapaz de ofrecerles las oportunidades de empleo y de bienestar.

“Habrá que luchar por un mejor trato a nuestros paisanos de ambos géneros y de sus familiares, para que se acaben la discriminación y el racismo en Alemania “

Humanizar la migración

Lo más común cuando se habla de migrantes es siempre por el lado de las cifras, “la cantidad de remesas supera el presupuesto, igualan los presupuestos estatales, superan por mucho los presupuestos estatales. El número de muertes, el número de deportados…”, sin embargo, aseguró, este tipo de ensayos, de ediciones, permiten humanizar el fenómeno migratorio, le dan una cara al migrante que se va, a la esposa que espera a su esposo, a los hijos que añoran a su padre; “esto una de las grandes paradojas del fenómeno migratorio, en donde un miembro de la familia se va para que el resto de la familia viva de una mejor manera, pero estamos seguros de que si no se fuera estaría mejor, porque la familia estaría junta y, sobre todo, contaríamos con que la migración no fuera una necesidad imperiosa, sino que tu futuro esté en España con tu familia”.

Esta recopilación de “Relatos de mi seria un español en Alemania” formará parte de los proyectos que realizo como migrante en Alemania para promover la lectura, y poner voz y cara a la dura realidad de la migración.

Hay personas que me escriben pensando que yo, José Mateos Mariscal soy un periodista, por escribir el serial. Un Español en Alemania, yo que soy, un simple empleado del servicio de recogida de Basura de la Región, Wuppertal, Solingen Remscheid, el cual he librado en Alemania mil batallas y alguna guerra, fracasos, desamores, desempleo, hambre, más y más golpes de la vida. La vida fue la que me motivo a escribir, mi serial, por mis fracasos

A veces te va a tocar ser tu propio héroe

Pues sí, alguna vez te va a tocar ser tu propio héroe o tu propia heroína. Vas a tener que rasgarte las vestiduras, atarte bien las botas de salvamento e ir a rescatarte. Habrá una emergencia y no tendrás más opción que ser más fuerte que el peligro.

Da igual que sea el terremoto más grande de tu vida o que creas que tus sentimientos chocan entre sí en un gran torbellino acuático. Tarde o temprano llegará el instante en el que tengas que sacar las garras y combatir con fuego. Entonces, habrá quien te tienda la mano con todo el cariño del mundo, pero al mismo tiempo descubrirás que será la tuya la única que te saque del pozo. No verás más luz hasta que no destruyas tus propias sombras con tu esfuerzo; a veces te va a tocar verte como nunca quisiste hacerlo y allí donde nunca querrías ir; y al final, lo superarás.