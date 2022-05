Millones de Euros a Marruecos

En España tenemos una deuda de administraciones, registradas en marzo de 2022 de 1.453 BILLONES DE EUROS, Un Máximo histórico. El Mohama VI , perdón, El Mohammed VI, multimillonario él, posee 2.300 millones de €, 12 Palacios. 600 coches de alta categorías, relojes de elevados valores, el que a veces le vemos, está valorado en un millón de €. Un yate de 90 millones de € y esto es lo oficial. Muy elevados los ocultos: En Brasil, España y en Gibraltar, donde existen tantas empresas fantasmas como habitantes....

Lo de Mojama era que pensaba en la enfermedad que padece, la sarcoidosis, es de carácter inmunológico, no tiene síntomas, pero le afecta a los pulmones, a la piel y a los ganglios linfáticos, tal vez se empieza a secar, pero con lo gordo que está, y bien cuidado por los norteamericanos y Sánchez...

Los detalles del atentado en 4 trenes el 11-III-2004 en Madrid, contiene gran variedad de versiones: Los explosivos en las mochilas, con uno que no explotó, contenía Goma-2 ECO, que según el Jefe de los Tedax en esa fechas, Juan Jesús Sánchez Manzano, dijo a El País, que ese explosivo no lo usaba ETA, que usaban Titadyn, que era una mentira del gobierno de Aznar. Así se descartó a ETA... Ocurrió el jueves, el domingo había Elecciones Generales... las pruebas se fueron eliminando continuamente... Según los artistas investigadores, días después hubo una explosión a la puerta de un piso en Leganés. Según el informe de los GEO ( se dijo ) que 7 islamistas se habían inmolados. Uno estaba en calzoncillos bajo una cama, otro con los pantalones puestos al revés... Murió el GEO que no estaba de acuerdo con lo ocurrido, F. Javier Torronteras. ¿porqué éstos terroristas no se inmolaron en los trenes? Además, eran confidentes de la Policía... Los vecinos colaterales fueron avisados de un peligro eminente, horas antes, que se alejaran... Cuando familiares llegados del extranjeros, pidieron la autopsia que no existía, encontraron en el cementerio, el ataúd fuera del nicho y totalmente carbonizado...

Se informó que era venganza de la familia de los árabes... Sobre esto muchas versiones que ya me llega a cansar. Fueron 193 muertes y 2057 heridos que siguen sufriendo secuelas. Y el Sr. Sánchez Manzano dijo a El País, que el 2-IV-2004 evitaron un atentado en las vías del AVE, bajo un puente en Mocejón, con 10 kilos de Goma-2 ECO...

De este tema estratégico sabía mucho Alfredo Rubalcaba Pérez, gran químico, vicepresidente con R. Zapatero, que le había prometido que ganaría las Elecciones... Sin olvidar la sintonía del Mohammed VI con el PSOE y Etarras. Enfadado con Aznar cuando invadió la Isla Perejil, que éste ordenó su desalojo...

Las convertirás en las vallas de Ceuta y Melilla, las instaló Zapatero porque el marroquí no frenaba las avalanchas de subsaharianos, en vez de dotar de más efectivos a la G. Civil. Sánchez las eliminó y ...