No puedes ver a tu madre pero sí ir a esquiar

Todo se cierra en formato perimetral, no puedes ir a ver a tu madre a Granada por ejemplo, pero eso sí, si vas a esquiar o a cazar qué duda cabe de que no tienes problema. ¿Cómo es esto? ¿Es que acaso vivimos en un espacio de señoritos y terratenientes? La cinegética y el esquí son actividades de alto coste y por supuesto no va con la mayoría de la gente en Andalucía que sobrevive a golpe de trabajo y esfuerzo diario. Algo, por tanto, huele muy mal en todo esto del gobierno autonómico y sus criterios para "proteger por encima de todo la salud de los ciudadanos" como ellos no paran de decir.

Así que estas actividades propias más bien de una clase social determinada son esenciales, pues bien, ahí queda eso para que ustedes reflexionen acerca de estos "expertos sanitarios" y sus pretensiones.

Probablemente en otras regiones ocurran rarezas parecidas, algo a lo que parece que mucha gente malamente se ha acostumbrado, a vivir entre incoherencias.

Sí, hace tiempo que "nuestros representantes" que nos "lideran" hacen muchas cosas que no cuadran y que muestran finalmente la cara de la diferenciación de clases sociales.

No se puede pensar otra cosa, ya que si es tan grave la situación como dicen en una región pues, o todos moros o todos cristianos.

No es así, aquí unos se pueden desternillar de risa, hacer lo que quieran sin problemas y otros tienen que "acatar las normas" y mostrar sus "salvoconductos" de manera constante y sin descanso prácticamente.

Bien, este breve artículo sólo es para que pensemos un poco en esta realidad, un poco de reflexión.