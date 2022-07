Las masivas manifestaciones ocurridas en estos días en Sri Lanka con la toma del palacio presidencial y la huida o retirada el presidente por la toma del mismo de miles de personas dan que pensar.

Se trata de masas postergadas donde no hay forma alguna de progresar a nivel económico, donde no hay posibilidades de desarrollo ya que vivimos en un sistema que ya no existe y si queda algo está agotado.

La gente está empobrecida y no se le puede pedir más. La turba furiosa ataca cuando ya no puede más.

Para nada es la solución ya que vendrá otro gobierno que seguirá los mismos patrones que el anterior y bien sabemos que con la violencia no arreglamos nada, sólo podemos empeorar aún más las cosas.

Estas situaciones se están dando mas o menos de una forma u otra en todo el mundo, donde la gente va perdiendo comba y el capital se va concentrando en pocas manos.

Pueden estos fenómenos dar origen a para estados o lugares sin gobierno como ya se han dado y estamos viendo.

Nadie puede ser ingenuo al pensar de que esto no va a llegar a Europa, ni a Japón, ni a Estados Unidos de hecho ya está llegando en forma de pérdida del poder adquisitivo de la gente común.

La gente vivirá encerrada cada día mas en una cárcel virtual y será un modo de vida más esclavista.

No es la salida los actos de violencia, la solución y lo que toca es comenzar a organizarse, unirse, es por ahí en donde se podrá dar algo diferente algo nuevo.

Vamos a necesitar unirnos como se hizo en el pasado la especie humana se organizó para salir adelante.

Los poderes de hoy no tienen solución ni están a la altura de los cambios que un mundo globalizado necesita.

Estamos afrontando una serie de crisis , energética, ecológica, guerras, sanitarias y otras que vendrán cuya salida real está en cada uno de nosotros en paridad con nuestro vecino, amigo, compañero, etc...

Si la gente se sigue resistiendo a generar estos cambios, a unirse, a seguir por la senda del egoísmo, individualismo, del me salvaré mejor yo y tu no, a buscar sólo la evasión que también es un modo de decir que no quiere ponerse en la tarea de construir un mundo derruido moral y psicológicamente sólo queda esperar más caos a nivel social.

Debemos de superar el individualismo enquistado en nosotros y comenzar a levantar una sociedad nueva basada en valores inteligentes, con una ética del trata al otro como a ti te gustaría que te tratasen.

Premisas muy sencillas y alejadas de los discursos políticos cada vez mas huecos, pero que buscan la regeneración de un tejido social destruido hoy por unos pocos.