Mi truculenta historia en el PSOE

Aseguran los expertos que no se deben escribir artículos en primera persona, pero en esta ocasión es obligado hacerlo así.

Entré en política activa allí por 1969 cuando decidí afiliarme al entonces ilegal PCE y a CC.OO. Ahora se cumple una cifra redonda, los 50 años de vicisitudes, de esfuerzos, de lucha para defender unas ideas que siempre he pensado debían canalizarse desde mi militancia en partidos de la izquierda.

Así durante mi estancia primero en Madrid, luego en Navarra, después en Catalunya y finalmente de nuevo en Navarra, he estado afiliado al PCE, PSN-PSOE y PSC. Una historia llena de vaivenes, a veces sinsabores, pero con las ideas muy claras.

Quizás el instante más duro, más que mis tres detenciones durante el franquismo, incluso que mis torturas por “Billy el niño” y sus esbirros de la BPS, fue cuando en 2010 fui expulsado del PSOE por supuestamente haber dedicado el cohete de mi pueblo, Villava-Atarrabia, a Arnaldo Otegi.

Era radicalmente falsa esta afirmación, como atestiguaron los cientos de personas, incluidos dirigentes de UPN como la propia presidenta de Navarra Yolanda Barcina y decenas de medios de comunicación que allí estaban, que escucharon otras palabras muy diferentes pronunciadas desde el balcón de Ayuntamiento.

En NINGÚN caso dediqué el cohete de Villava a Otegi, ni como se dijo invité a Pernando Barrena a él. Aporté pruebas de todo tipo confirmándolo que fueron ignoradas.

A pesar de diez meses de lucha con escritos y más escritos que supongo no fueron ni leídos, esta expulsión se dio como definitiva el 5 de Julio de 2011. Lo que en la justicia ordinaria habría sido una absolución clara, en la de Torquemada del PSOE supuso la condena.

Como por esa época vivía en Catalunya solicité mi afiliación al PSC y me fue concedida y posteriormente a la vuelta a Navarra pedí el traslado de militancia, incluso a través de nueva militancia sin recibir respuesta alguna, continuando por obligación sin ningún problema con esa militancia atípica en PSC viviendo en Navarra.

Aquí conviene hacer un agradecimiento especial a los dirigentes de ese partido, especialmente a los de mi federación, el Vallés Oriental, cuyo comportamiento fue ejemplar.

Cuando Pedro Sánchez impulsó su segunda candidatura a las primarias del socialismo me llamó su Secretario General, para comunicarme que habían cruzado datos con el PSOE en pleno lío sobre las primarias y les habían remitido un documento, que me trasladó, en el que figuraba con doble militancia en Martorelles del PSC y en Villava del PSN-PSOE.

Como he aprendido en los 27 años que llevo en el PSOE a no fiarme ni de mi padre, hice una gestión con Ferraz en donde me confirmaron este extremo. Tenía pues una doble militancia por lo que puesto al habla con Salvador Illa, actual SO del PSC en buena lógica decidió darme de baja en ese partido.

Así continuó la cosa hasta que una mañana me llamaron de la agrupación del PSN-PSOE de Villava-Atarrabia, para comunicarme que no estaba en el censo para las primarias. A partir de ahí llamadas a Ferraz en donde me dicen “que no figuro en negrita” lo que indica que se me ha dado de baja recientemente y que debo hacer una instancia para intentar remediarlo. Instancia de la que no recibo respuesta, ni recibiré.

Hasta ahí los hechos. Mi valoración es que hubo un engaño, probablemente urdido desde Navarra y posiblemente por un personaje siniestro que curiosamente ahora es el hombre de confianza de Pedro Sánchez y candidato aquí al Congreso. La mano negra que mece la cuna. Un engaño, una maniobra que por fin lograba situarme fuera de cualquier estructura del PSOE.

No sólo deseaban echarme del PSN, también han intentado y esta vez conseguían con esta argucia impresentable, situarme fuera del PSC.

La reflexión: ¿Qué tipo de partido pretenden construir estos personajes en el que no caben gentes que opinen como lo hago yo? ¿Qué tipo de partido en el que todo vale, hasta el engaño y la manipulación? ¿Qué tipo de izquierda pretenden construir quienes obvian a quienes defendemos una izquierda plural y lúcida? O quizás deba preguntar: ¿Son estos personajes realmente de izquierdas, o están infiltrados en un lugar equivocado?

Después de años de trabajo y de esfuerzo surgió el cabreo, la decepción, la indignación. La sensación de luchar contra poderosos molinos de viento que utilizan los ardides más sucios para conseguir sus propósitos. No me gusta esa gente, nunca me ha gustado y siempre me he confrontado con ellos a pesar de su poder.

Me derrotaban al fin, me rendía después de años de batalla. Que se queden con su pobre botín que yo abandonaba ya. Dolía de una manera intensa, profunda.

Pero seguiré luchando en otros lares, en otras batallas, algunas probablemente utópicas, porque esa utopía te permite avanzar y especialmente sentirte vivo.

Con su pan se lo coman. Hicieron todo para acallar mi voz en el seno del PSOE. Ya no podré firmar mis artículos como “afiliado al PSC viviendo en Navarra” que tanto les escocía, pero me voy con la sensación del deber cumplido y de que soy mucho más socialista que ellos, o quizás deba decir que soy socialista y ellos no.

A pesar de eso deseo que Pedro Sánchez resulte victorioso el 28-A, aunque no sea con mi apoyo real pero sí moral a través de mi voto. Seguiré apoyándole en lo que pueda, porque creo que el futuro del socialismo pasa por él y especialmente por sus ideas….si se aleja de esta gente y de estas prácticas políticas.

Adiós PSOE, agur, adeu. Os espero en la izquierda.

José Luis Úriz Iglesias (Ex parlamentario y concejal del PSN-PSOE)

Villava-Atarrabia 11 Abril 2019