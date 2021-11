El cambio a metaverso de Facebook huele a desesperación

Hace dos semanas el periodista Alex Heath de The Verge fue el primero q ue informó, en exclusiva, que Facebook planeaba cambiar su nombre.

Una fuente anónima le dijo a este mismo periodista que el objetivo no era tanto hablar del "metaverso" y la nueva visión sino desviar la atención de la unión de los servicios existentes de la compañía (incluidos WhatsApp, Instagram y la propia red social) tras el último escándalo provocado tras la publicación de los "Facebook files" en Wall Street Journal.

Diez días después, en Connect, en una conferencia anual que Facebook organiza para desarrolladores, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, centró todos sus mensajes en que el nuevo nombre de Facebook sería Meta.

Mark Zuckerberg afirmaba que e l cambio era necesario y cuyo objetivo era "reflejar quiénes somos y lo que esperamos construir", finalizó afirmando su esperanza de que Meta eventualmente sea "vista como una empresa de metaverso".

Meta y el metaverso

Desde hace más de 6 meses y ya centrándonos en España, sabemos que Facebook no está de moda. En una reciente encuesta realizada a mediados del mes de Octubre entre más de 257.000 lectores de ECD, el 33,8% de los que utilizaban Facebook afirmaba haber dejado de utilizar dicha red social en beneficio de otras herramientas sociales, tales como Tik-Tok, Twitter, Instagram

No obstante los resultados mejoran, el pasado 27 de octubre Meta (antigua Facebook) reportó un ingreso neto récord de $141,7 millones, o $4.38 por acción, para el año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2021, en comparación con los ingresos netos de $104,7 millones, o $2.94 por acción diluida para el año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2020.

Lo que Zuckerberg no dejó claro, en sus comentarios en la conferencia o en la "carta del fundador" que publicó anunciando el cambio de nombre , fue qué es lo que significa exactamente ser "una empresa metaversa".

El metaverso, dice Zuckerberg, es "una Internet incorporada en la que estás en la experiencia, no solo mirándola". En este mundo fabricado que describe , los usuarios podrán hacer "casi cualquier cosa que puedan imaginar: reunirse con amigos y familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear, así como experiencias completamente nuevas".

Zuckerberg explicaba con sus propias palabras que ve el metaverso como algo así como la próxima iteración de Internet, construida por muchas empresas que trabajan juntas .

En esta visión, los auriculares Oculus de Meta serían solo una ventana a un universo virtual.

Un obstáculo para lograr este futuro es que requeriría que Meta y otras empresas de tecnología no solo cooperen, sino que también interactúen, es decir, permitir que sus productos funcionen juntos.

Como han señalado los críticos, Facebook tiene un historial terrible en lo que respecta a la interoperabilidad de los datos, y muchos otros gigantes tecnológicos no son mucho mejores. Por tanto es muy difícil, sino imposible que gigantes tecnológicos colaboren e interactúen juntos.

Además debe considerarse que la interoperabilidad (de los datos) puede ayudar a desmantelar el "capitalismo de vigilancia", pero este es otro tema que abordaré en otro momento.

Video de Meta de qué es metaverso

Durante la conferencia anual "Connect" celebrada el pasado 28 de octubre se proyectó un video en el que se muestra a Zuckerberg caminando a través de una casa virtual con una chimenea y una vista de las montañas digitales, eligiendo qué ropa debe usar su avatar con un movimiento de su mano, jugando con un compañero que se encuentra en otro lugar, y asistiendo a una reunión virtual que incluye un gran robot rojo. Es una representación muy gráfica y visual de cómo Facebook, ahora Meta, ve el metaverso.

Filtración de los papeles de Frances Haugen y la huida hacia adelante

Como han señalado muchos comentaristas, el anuncio de Meta y todo el discurso sobre metaverso, se produjo inmediatamente después de una filtración de documentos acusadores acerca de la adicción que Instragram provoca en sus usuarios y el conocimiento de estos estudios por parte de ejecutivos de Facebook.

La denuncia fue realizada por la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, y fueron publicados en exclusiva en el Wall Street Journal. Se da la circunstancia que Frances Haugen afirma que la razón de esta denuncia tiene por objeto mejorar a Facebook y no destruirla.

Así, por ejemplo, Kevin Roose del New York Times describió el metaverso como "la trampilla de escape de Mark Zuckerberg".

Gran parte de la cobertura de esos documentos filtrados señaló que la empresa parece haber ignorado de forma rutinaria la evidencia de sus propios investigadores sobre el daño que sus productos causa a los usuarios por sus servicios. Sobre todo por parte de Instagram a las mujeres.

También hay documentos acusadores sobre la pasividad de Facebook acerca l as vacunas contra el Covid-19, de tal manera que usando herramientas que Facebook ofrece en la plataforma, miles de personas lograron sembrar dudas sobre la gravedad de la pandemia, como así también la seguridad de las vacunas.

Otro número importante de documentos aseguran que Facebook no actuó como debía frente a las numerosas advertencias de sus empleados sobre la trata de personas y los cárteles de drogas. Diversos grupos que apoyaban estas prácticas, lograban organizaban ataques usando la red social.

Es más, hay algunas partes del documento en donde se observa como Facebook omitió tomar represalias contra usuarios que publicaban contenido relacionado con la venta de órganos y la pornografía infantil.

Otras revelaciones indican que a principios del 2018, la compañía anunció que se habían realizado distintos cambios en los algoritmos de la red social. Estos cambios tenían como objetivo hacer que Facebook fuera un espacio más saludable. Sin embargo, los informes internos que se filtraron han revelado que esos cambios provocaron un efecto contrario. Los empleados dentro de la red social, informaron a Mark Zuckerberg que se debía revertir esos cambios, pero el creador de Facebook se negó a revertirlos, ¿por qué? Por el simple motivo de que realizar más cambios podría haber causado una reducción en las interacciones entre los usuarios.

Si bien Facebook, según las reglas que posee la propia red social, trata a todos los usuarios de la misma forma, los documentos filtrados han revelado que esto no es así. La existencia de un programa de verificación cruzada, denominado XCheck, demuestra que la red social está diseñada para proteger las cuentas de alto perfil. Los propios empleados de la red social aseguran que existe Facebook VIP. Allí estos usuarios pueden publicar material sensible sin sufrir consecuencias, algo que los usuarios normales no pueden hacer.

Conclusión

Después de analizar a fondo los ficheros filtrados de Facebook se desprende que Facebook está sin control y por tanto la clave es saber la respuesta a ¿Qué pasos tomará Meta cuando el acoso, el discurso de odio y otros problemas que posiblemente permita sucedan en mundos virtuales en lugar de en una página de Facebook?

Esto demuestra que Meta no es más que una nube de humo para intentar borrar un pasado el de Facebook y que muy posiblemente surgirá de nuevo en Meta, pues no se atajan los problemas, muy al contrario se están tapando y Facebook, lejos de enfrentarse a ellos, huye de ellos. No parece ser una estrategia empresarial muy adecuada.

Facebook a día de hoy no se ha pronunciado al respecto. Ningún ejecutivo ha concedido entrevista alguna para hablar sobre el tema. Aquí en España basta con asomarse a las cuentas de Instagram o Facebook de su directora General, Irene Cano. Ni un solo comentario al respecto, tan sólo una solitaria imagen del nuevo logo Meta.

Mark Zuckerberg, no ha publicado nada en su cuenta de Facebook desde que se dio a conocer este escándalo. Todas sus apariciones y entrevistas han sido para hablar de Meta y de metaverso.

Quiero saber más

