Entre España y Latinoamérica: así es la nueva vida de ‘Flipy’

Estos últimos meses está trabajando con Sony en su próxima serie. El que será ya su tercer proyecto en Latinoamérica se trata de una dramedia, y lo que ha podido saber ECD es que la trama principal gira entorno al medioambiente y la ecología.

Además, Enrique cuenta ahora mismo con varios proyectos sobre la mesa de los que espera respuesta en breves, dos de ellos son en el mercado español.

¿El retorno a España?

Volver a la industria española está entre los planes del productor, más que nada porque, según fuentes del entorno del propio Enrique, el guionista tiene ganas de trabajar de nuevo con equipos y productoras del país con las que ya ha colaborado en otros proyectos y han obtenido grandes éxitos.

Principalmente, en mente del guionista está compaginar ambas industrias ya que asegura que “es buen momento para tender puentes entre la producción española y la latinoamericana”. Por ello no quiere, ni centrarse en volver a España, ni cerrarse puertas que ya tiene más que abiertas en Latinoamérica.

Su vida en México

Desde que dejó de ser “el científico loco” de Pablo Motos en el Hormiguero no se ha seguido muy bien su pista. “A veces parece que por no hacer nada en España no haces nada, y no es así”, aclara. Son cuatro años los que lleva trabajando fuera del país y en este periodo no ha frenado sus proyectos.

Su primer trabajo fue la serie “Noobees” para Nickelodeon con 120 capítulos y dos temporadas. Más adelante fue guionista de “Las Bravas F.C.” una de las series más vistas en Latinoamérica producida por 11:11 Films, Mediapro y distribuida por HBO Max. Tras el éxito de la primera temporada, ya se ha firmado una segunda temporada, aunque en esta última no estará involucrado Enrique.

Entre planes de futuro está el de adaptar “Las Bravas” al castellano y traerlo a España ya que, la historia de superación en el fútbol femenino como la que cuenta la serie tiene un papel escaso ahora mismo en la pantalla española y sería un gran momento para introducirlo en la producción del país y empezar a darle valor.