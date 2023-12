ABC justifica la esquela de Carrero Blanco porque "no es propaganda".

Este miércoles 20 de diciembre era el 50 aniversario de la muerte de Carrero Blanco. Para ese día, ABC publicó una esquela sobre el expresidente. En él se señalaba que "murió en servicio a la nación víctima del atentado terrorista perpretado por la banda ETA". En este texto señalan que se rogaba "una oración por sus almas".

En el mensaje recuerdan que la misa se celebrará el "miércoles 20 de diciembre" a las ocho de la tarde en la iglesia de San Francisco de Borja, dónde "será ofrecida por su eterno descanso".

Además, en el texto señalan que "el almirante fue un modelo de austeridad, lealtad y honradez, y entregó su vida al servicio de España y de los españoles". Con ese ejemplo, consideran que "debe servir de guía permanente a quienes aman España, luchan por su unidad, su libertad e independencia, frente al a traición de los que pretenden su destrucción y ruptura en esta hora".

La publicación de esta esquela fue muy criticada en redes sociales por entender que se estaba dando voz a personas próximas a un expresidente del periódo franquista previo a la democracia.

Justificación

Confidencial Digital ha ido a preguntar a ABC cuál es el motivo de la publicación de la esquela. Dentro de este medio explican a ECD que no hay ningún motivo de polémica en la publicación porque entienden que todas las esquelas son publicadas "por las personas interesadas", dónde el diario de Vocento no tiene más interes que el satisfacer un servicio. Por ello consideran que dentro de los intereses del medio "no tiene ninguna importancia" su publicación.

Además, desde la dirección de Vocento apuntan que todos los criterios de selección publican lo que les mandan "a menos de que sea propaganda o doctrina camuflada". De hecho, para las esquelas especifican que el criterio de selcción es como el que tienen para la publicidad. La publicación de una esquela de Carrero Blanco aseguran que no cumple ninguno de los requisitos que justificarían su no publicación.

Respecto a las personas que han pagado la esquela, desde Vocento se ha señalado que "nunca desvelan la identidad" de los contratantes.