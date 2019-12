Almudena Ariza se encontró en TVE con la oposición de los periodistas afines a Podemos

Fue nombrada directora de Informativos de RTVE hace unos días pero acaba de renunciar al cargo. La periodista Almudena Ariza iba a ser la sustituta de Begoña Alegría a partir del próximo 1 de enero pero ya no será así. Este lunes, después de la votación no vinculante que convocó el Consejo de Informativos de la Corporación, decidió hacerse a un lado.

La noticia llamó la atención porque Ariza salió en esa consulta respaldada por una parte significativa de sus compañeros. Según la propia periodista, no fue suficiente. El censo de RTVE cuenta con 3.200 trabajadores, de los cuales solo votaron 498 empleados: 308 lo hicieron a favor de su nombramiento (un 61,85%); 117 votos, en contra y 73 votaron en blanco. El año pasado, para la elección de su predecesora Begoña Alegría ejercieron su voto 855 periodistas de la casa.

La periodista de RTVE emitió un comunicado donde presentaba su renuncia y exponía algunos de sus motivos: “Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer”.

Podrían no ser los únicos motivos

Pero estos motivos expuestos en el comunicado de Ariza podrían no ser los únicos que le han llevado a renunciar. Según ha podido saber Confidencial Digital, dentro de la redacción del ente público se han hecho diferentes interpretaciones sobre su decisión.

Una de ellas asegura que ha sido determinante la falta de entendimiento con una parte relevante del equipo. Fuentes conocedoras de la situación, afirman que la redacción de RTVE está “muy politizada” y que algunos periodistas “controlan la opinión de la redacción”.

Existe de hecho un grupo de profesionales muy afines a Podemos. Están ubicados en las secciones de Economía y Nacional y la mayor parte de ellos forman parte del Consejo de Informativos. Este colectivo sería el que habría mostrado sus reticencias al nombramiento de la nueva responsable de Informativos. Ariza habría desistido al constatar que tan importante grupo de presión no estaba con ella.

Hay que recordar que una de las figuras más importantes de este Consejo de Informativos es Xabier Fortes.

La gran apuesta de Ariza era la transformación digital

Almudena Ariza tenía entre sus principales objetivos “la transformación digital y la adaptación de los contenidos a los nuevos hábitos de consumo de noticias”. Pero también prometió “mantener e incrementar la audiencia actual” e “incorporar al público más joven” a RTVE.

Según desveló El Mundo, Ariza mostró un gran interés por el ámbito digital en el primer discurso interno que realizó durante su presentación a los trabajadores de RTVE.

Una de sus grandes medidas que planeaba era dar un gran protagonismo a la figura del periodista, con más directos similares a los que ella misma realiza como corresponsal. Además, dijo que no podrían ser “telecéntricos”, sino que tenían que “convertirse en “multipantalla”.

Solución temporal: Enric Hernández

Con la dimisión de Begoña Alegría y la renuncia ahora de Almudena Ariza quedaba vacante el puesto de jefe de Informativos. Ya hay sustituto. El actual director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, asumirá el cargo temporalmente a partir de enero.

Así lo explicaba este martes RTVE en un comunicado oficial. Hernández anunciará en los próximos días a su equipo directivo. Tras un encuentro con el Consejo de Informativos de TVE y Medios Interactivos ha recalcado que “procurará identificar el perfil más idóneo para ocupar ese puesto, clave en la estructura de TVE”.