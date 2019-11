Amazon prepara una serie de televisión sobre la historia de ETA vista por la Guardia Civil

Amazon Prime Video continúa engordando el catálogo de productos originales para su área de No Ficción. La plataforma ha encargado producciones como ‘Six Dreams’, ‘All or nothing. Manchester’ o ‘El corazón de Sergio Ramos’, todas relacionadas con el fútbol.

Ahora la compañía apuesta por la historia reciente de España y el terrorismo. Confidencial Digital ha podido saber que la plataforma ha decidido abordar el pasado de ETA. Pero no de cualquier manera, sino desde el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

‘Sangre, sudor y paz’

La factoría ‘Cuerdos de Atar’ está produciendo, junto al director y guionista chileno Hugo Stuven (creador de ‘Solo’ o ‘Anamolous’), una serie documental basada en cómo vivió la Guardia Civil la historia de esta banda terrorista en España.



Tal y como ha podido confirmar ECD, la serie está basada en el libro ‘Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA’, escrito por Lorenzo Silva, Manuel Sánchez Corbí y Gonzalo Araluce. El libro narra el nacimiento, auge, caída y extinción forzada de uno de los grupos terroristas más letales y persistentes del último siglo en Europa Occidental.

Está narrado desde la grieta que su actuación provocó en el seno de las sociedades vasca y española. En concreto, centra su mirada en la perspectiva de quienes lo combatieron. Esta es, por tanto, la historia de la lucha contra ETA tal y como la vivieron los guardias civiles y sus familias.

A partir del recuerdo de aquellos que asumieron, a lo largo de medio siglo largo, el desafío de acallar las armas de quienes empezaron luchando contra una dictadura y acabaron desestabilizando la democracia, este libro tiene el objetivo de contribuir a la derrota del terror y construir “la memoria debida” de una historia crucial para entender la España contemporánea.

Narra, además, una historia de éxito de un Estado, sus ciudadanos, sus leyes y sus instituciones frente a un reto por momentos angustioso. “Es la historia de un logro policial sin parangón en nuestro entorno, perseguido a partir del sudor y la sangre que en las coyunturas adversas forman parte del precio de la paz”, explican sus autores.

Tal y como recoge este libro, el documental contará con testimonios de familiares de víctimas, de supervivientes del terror etarra, de miembros de la Guardia Civil no difundidos hasta ahora.

El segundo trabajo con Amazon

Es la segunda docuserie que ‘Cuerdos de atar’, la productora de Luis Velo y Guillermo Gómez, producen para Amazon Prime Video. La plataforma estrenó en exclusiva en octubre ‘Huesca, más allá de un sueño’ sobre la Sociedad Deportiva Huesca.

Este trabajo sigue los pasos, durante un año entero, del modesto club de fútbol que consiguió jugar en Primera División en la temporada 2018/19.

Con acceso total a vestuarios, despachos y demás entresijos del equipo, ‘Huesca, más allá de un sueño’ quiso romper la barrera que existe sobre algunos temas del deporte rey, como el proceso de fichajes, el cese de un entrenador e incluso las polémicas extradeportivas.

Durante ocho episodios de 45 minutos los amantes del fútbol pueden conocer de cerca el día a día del equipo.