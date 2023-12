Un centenar de fotógrafos se unen para reunir fondos para ayudar a Palestina.

Un grupo de fotoperiodistas está tratando de ayudar a los refugiados palestinos. El grupo de fotógrafos ‘Fotos por Palestina’ es una iniciativa impulsada por un centenar de trabajadores pertenecientes a la Asociación Contamos al Mundo. Esta ONG está destinada ayudar en la franja de Gaza. Los ingresos conseguidos se donarán a Médicos sin Fronteras en su trabajo en Palestina.

En total van a vender una serie de fotografías de paisajes pertenecientes a la geografía española y local además de retratos de jóvenes y adultos tanto españoles como palestinos. El precio de todas ellas será de 100 euros.

Desde la página web de la iniciativa señalan que “si te solidarizas con esta campaña, puedes apoyarla realizando una donación mediante la compra de una o varias fotografías, y/o difundiendo entre sus contactos y redes sociales”. Su objetivo “es llegar al máximo número de personas posibles, ya que las necesidades en Gaza son cada vez más urgentes”.

Cada una de las fotografías donadas esconde “un gesto solidario”. Por este motivo, desde la asociación quieren “extender” su “más sincero agradecimiento” a todos los miembros de la asociación “por su contribución incalculable a esta causa”.

Miembros de la asociación

La iniciativa ‘Fotos por Palestina’ está liderada por once fotógrafos españoles. Tania Castró formó parte del equipo grafico del diario El País, y ahora es freelance. Ahora dirige el Festival Internacional de Fotoperiodismo. Mireia Comas centra su obra en retratar la lucha de los movimientos sociales y la denuncia de las injusticias. Además, ha colaborado en medios como La Vanguardia y El Periódico de Cataluña.

Susana Girón, por su parte, está especializada en temática social y cultural y ha colaborado como freelance en medios como The New York Times, The Guardian y National Geographic. Hanna Jarzabek, por su parte su pasión es la fotografía documental de viajes y ha viajado en numerosas ocasiones a la franja de Gaza.

Además, también forman parte de la dirección Marta Moreiras, una fotógrafa que vive en Sénegal desde el año 2015 y ha vivido en un total de quince países. Por otro lado está Nuria López, fotógrafa especializada en los Derechos Humanos y el mundo de la mujer y Ana Palacios, emprendedora del documentalismo vinculado a los Derechos Humanos, del territorio y de los animales.

Las últimas tres miembros son Judith Prado, Ofelia de Pablo y Anna Surinyach. Las tres son especialistas en información internacional y derechos humanos y tienen una larga experiencia dentro de este ámbito.