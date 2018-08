Confirmado: Ana Rosa vuelve a Telecinco en septiembre (y hablará de su marido)

Ana Rosa Quintana volverá, como estaba previsto, a dirigir las mañanas de Telecinco el próximo mes de septiembre. Lo hará durante las primeras semanas, en la fecha acordada inicialmente. Ha decidido no posponer su vuelta a la pequeña pantalla tras la detención de su marido Juan Muñoz el pasado 31 de julio, que ahora se encuentra en libertad pero está siendo investigado.

El empresario sevillano está inmerso en un proceso judicial por encargos realizados al ex comisario José Manuel Villarejo para utilizar este material en un presunto chantaje. El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que investiga a los hermanos Muñoz –Juan y Fernando- y a su abogado, les atribuye la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en el marco del caso Villarejo.

Desde que se produjo esta detención, en plenas vacaciones estivales de la presentadora y su marido, se ha sopesado con la posibilidad de que Ana Rosa no regresara al frente de su programa en Mediaset al inicio de la temporada.

Pues bien. Fuentes próximas a la cadena confirman a Confidencial Digital que la presentadora regresará a ‘El Programa de Ana Rosa’ en la fecha acordada inicialmente. Será a principios del mes de septiembre. La decisión es definitiva.

Informará sobre su marido

Algunos medios criticaron el silencio de ‘El programa del verano’ –la edición estival de ‘El programa de Ana Rosa’- presentado por Joaquín Prat sobre esta cuestión. Efectivamente, el espacio no trató inicialmente en ninguna de sus secciones la información sobre la detención del marido de la presentadora por contratar los servicios del jubilado comisario.

No fue hasta cuatro días después del suceso cuando se decidió romper el silencio. Prat justificó esta decisión alegando que como medio de comunicación y programa de televisión se había decidido permanecer al margen “hasta que la justicia se pronunciase”. Aun así, advirtió: “se va a hablar del tema”.

El presentador leyó un comunicado enviado por Ana Rosa Quintana un día después de que su marido fuese puesto en libertad sin medidas cautelares. La periodista animaba a “ser prudentes y dejar a la justicia trabajar”. Además dijo: “como periodista soy consciente del interés que ha suscitado esta noticia y llegado el momento estaremos ahí para contarlo”. Y así será.

Fuentes de la cadena confirman a ECD que la presentadora tiene decidido informar en su programa sobre la detención de su marido, Juan Muñoz, el hermano de este y los abogados, por su presunta relación con el comisario José Manuel Villarejo.

Añaden el dato de que en septiembre el juez tiene previsto levantar el secreto de sumario de este caso. Será en ese momento cuando Ana Rosa trate el tema en su programa matinal.

Ana Rosa está tranquila

Ana Rosa está viviendo unos días difíciles llenos de incertidumbre desde la detención de su marido en Madrid. Es evidente que no está pasando por su mejor momento y, hasta que no se resuelva esta situación, no podrá asegurar que realmente se encuentra bien.

Sin embargo, desde que su marido fuese puesto en libertad por el magistrado De Egea sin medidas cautelares –comparecencias quincenales y prohibición de salir del país-, la periodista está más tranquila.