Debate en el consejo de Prisa sobre el relevo de Miguel Barroso.

Este martes hay reunión del Consejo del Grupo Prisa, el primer encuentro de este conclave tras la muerte de Miguel Barroso. El exsecretario de Estado de Comunicación de Zapatero falleció hace dos semanas, a los 70 años de edad, a consecuencia de un infarto.

Fuentes del Grupo Prisa han señalado a Confidencial Digital que uno de los temas que se abordarán en esta reunión es su relevo. Barroso llevaba desde 2021 como consejero del grupo editor de El País a propuesta de Amber Capital, compañía de la que Joseph Oughorlian es el máximo accionista.

Personalidades que estarán presentes en esa reunión aseguran que, aunque se hablará de su sustitución, se desconoce si finalmente se tomará una decisión o se postergará para la siguiente reunión. El motivo es la dificultad para encontrar candidatos de su perfil.

De la cuerda de Oughourlian

Además, señalan que “lo lógico es que Oughourlian nombre a alguien de su absoluta confianza”. El financiero ya nombró el año pasado a consejeros de su cuerda dentro de Prisa y en Indra. Para el grupo de comunicación designó a Fernando Carrillo y en la tecnológica, a María Ángeles Santamaría y Elena García.

Fuentes del grupo señalan que “Barroso en realidad no tenía ningún cargo en Prisa”. No tenía “ni despacho, ni salario”. También dentro del consejo recuerdan que Miguel Barroso era “responsable editorial”. Un cargo que parecía diseñado a la medida del personaje. Por eso no se sabe si este puesto se va a cubrir o se va a dar por amortizado.

Se descarta a Luis Fernández

Ha circulado estos días el nombre de Luis Fernández, ex presidente de RTVE con un gran prestigio en nuestro país, para el puesto. Fuentes internas de Prisa descartan esta posibilidad. Acaba de abandonar un retiro por jubilación para convertirse en presidente de Telemundo.

Luis Fernández fue el presidente de RTVE del año 2007 al año 2009 siendo el primer dirigente de la Corporación elegido en consenso entre los dos partidos. Previamente estuvo trabajando en el Grupo PRISA, en la Cadena SER, Sogecable y Movistar Plus +.

Trabajos de Miguel Barroso

Barroso fue secretario de Estado de Comunicación durante los dos primeros años de presidencia de Rodríguez Zapatero (2004/2005). Seguidamente ejerció como director general de la Casa de América, tras ser designado por consenso por las tres administraciones de distinto signo que componen el Patronato de la Institución: Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento.

La última década ha estado ligado al grupo mundial de comunicación y marketing WPP. Primero como consejero delegado de la agencia de publicidad Young&Rubicam en España, para luego ocupar el puesto de director de desarrollo de WPP para Centroamérica y Caribe con base en La Habana; y finalmente, como director de WPP Spain.