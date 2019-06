Atresmedia recurre el acuerdo de la Junta Electoral que impidió celebrar el debate con Vox

Atresmedia ha decidido recurrir al acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que impidió celebrar el debate a cinco en Antena 3 y LaSexta el pasado 23 de abril.

Y es que la Junta Electoral dictó en vísperas del debate, una resolución en la que se solicitaba a Atresmedia que propusiese otra opción para el debate que iba a contar con la participación de Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado(PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox). De lo contrario el encuentro no se celebraría por incumplir el principio de proporcionalidad, ya que Vox no tenía derecho de participación por no tener representación en el Congreso.

Por ello ahora la compañía interpondrá ante el Tribunal Supremo una demanda contencioso administrativa contra el Acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 16 de abril que impidió la participación de Vox en el debate al que acudieron los candidatos de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos.

Atresmedia ha explicado de manera pública que era el debate de “mayor interés general”, el que prestaba un “mejor servicio a la ciudadanía”, así como el “más plural y representativo” de la realidad política de nuestro país de cara a las elecciones del 28 de abril.

El objetivo del grupo de comunicación, tal y como argumentan, es “garantizar la libertad de información sobre la que construye la opinión pública, pilar de la propia legitimidad democrática” que persigue una aplicación de la normativa electoral que le permita establecer las condiciones necesarias para que los representantes del espectro político y social que conforma la sociedad civil de un país participen efectivamente en el debate público.