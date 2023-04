HBO Max y Disney+ compran ‘Antidisturbios’ de Rodrigo Sorogoyen para emitir la serie fuera de España.

La semana pasada se celebró en Cannes una de las principales ferias anuales de la televisión, el MIPTV, un encuentro donde las empresas audiovisuales aprovechan para comercializar sus productos, adquieren derechos o cierran acuerdos estratégicos sobre nuevos proyectos.

A este encuentro acudieron varias compañías españolas como TVE y Movistar Plus+. El equipo de la manager general de Movistar Plus+ Internacional, María Valenzuela, ha alcanzado varios acuerdos relevantes, uno que afecta a la serie ‘La Mesías’, una creación de ‘Los Javis’ que aún no se ha estrenado en nuestro país.

Según fuentes del sector, también se ha cerrado la venta dela creación distópica ‘Apagón’, para que pueda ser emitida en Estados Unidos y Sudamérica a través de ViX, un servicio de streaming propiedad de Televisa y Univisión que fue relanzado en 2022.

Sin embargo, la principal venta de Movistar Plus+ en el MIPTV ha sido la venta de ‘Antidisturbios’ en el mercado internacional. Este drama policiaco de seis episodios que se estrenó en 2020 en España es una creación de Rodrigo Sorogoyen que narra la vida de varios agentes de Policía cuando se enfrentan a una acusación de homicidio imprudente tras un polémico desahucio.

La OTT de Telefónica ha cerrado varios acuerdos para que esta serie se emita en importantes países de todo el mundo. ‘Antidisturbios’ se podrá ver en HBO Max para América Latina y en ViX para Estados Unidos. También se firmó un contrato para ceder la serie a Disney+ para diferentes países de Europa y Canal+ en Francia.

Ventas de TVE

TVE también ha cerrado varias operaciones importantes. Ha vendido la tercera temporada de la serie ‘La Caza. Monteperdido’ para su emisión en Argentina, Uruguay y Paraguay. También ha colocado las series ‘Isabel’ y ‘Centro Médico’ a un canal de televisión de Estados Unidos, mientras que ‘Traición’ ha sido adquirida por 1001 TV, una de las plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) de más rápido crecimiento en Oriente Medio y el Magreb.

‘HIT’ y ‘Sabuesos’ se emitirán en la India, fruto de un novedoso acuerdo con un distribuidor de ese país asiático, mientras que ‘La Otra Mirada’ y la juvenil ‘Ser o No Ser’ podrán ser seguidas en Holanda y otros países europeos gracias a un acuerdo alcanzado con un canal de pago.

Por su parte, ‘Los pilares del tiempo’, serie documental que recorre los monumentos más destacados de España, se ha vendido a una compañía de Polonia junto a un paquete de series documentales.

La serie documental ‘Javier Fernández. Rompiendo el hielo’, que narra la historia de la leyenda del patinaje artístico que rompió récords en este deporte minoritario en España, está siendo valorada por compradores de Turquía, Canadá, Polonia y Grecia para su posible adquisición.