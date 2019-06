Huawei ordena expulsar de un reality de Movistar+ al influencer que criticó uno de sus móviles

Fue presentado como el ‘masterchef’ de los influencers, un concurso liderado por la popular Dulceida que debe seleccionar al mejor prescriptor que utilice fotografías en las redes sociales como Twitter o Instagram. El formato que emite Movistar+, producido por Warner a partir de una idea de Casanova Agency y patrocinado por Huawei, ha tenido que superar un polémico incidente.

Según ha podido saber Confidencial Digital, las grabaciones de ‘Top Photo’ –el nombre del primer talent show de fotografía móvil del mundo, como lo anunció la plataforma- comenzaron el pasado mes de abril. Los participantes debían servirse únicamente del nuevo terminal Huawei P30 Pro para demostrar su talento, clasificarse para la gran final y convertirse “en el mejor fotógrafo smartphone de nuestro país”.

Mientras los candidatos se ejercitan eligiendo temas y encuadres, sacando instantáneas y difundiéndolas entre sus fans, un jurado compuesto por Dulceida, la influencer referencia en la moda; José Manuel Ferrater, fotógrafo con más de 40 años de experiencia; y Gonzaga Manso, director de fotografía y vídeo especializado en publicidad y arte, siguen sus evoluciones y van realizando descartes.

Un comentario despectivo desencadenó todo

Pues bien. Unas semanas antes de su estreno en #0, previsto para el pasado 18 de mayo, sucedió algo inesperado. Cuando los productores de Warner llevaban grabadas cuatro entregas y habían editado dos o tres programas, uno de los concursantes tuvo un problema con el móvil y subió a Instagram un comentario despectivo sobre el terminal.

Fuentes conocedoras del suceso confirman a ECD que se trató de un texto vejatorio, muy crítico con el aparato. El comentario llegó a conocimiento de la marca Huawei que puso el grito en el cielo. Exigió una reunión inmediata con Warner y dejó claro que ese participante debía desaparecer del programa. Completamente.

Desconcierto y reuniones de urgencia

La orden sembró el desconcierto en la productora. No era tan sencillo eliminar de buenas a primeras a uno de los concursantes, que compartía escenas y planos con sus compañeros, tomas que habían sido registradas durante una semana de convivencia con sus rivales. Gran parte de las grabaciones estaban ‘contaminadas’.

Los representantes de Huawei fueron tajantes: el tema no era negociable; el participante debía desaparecer totalmente del programa. Además, los interlocutores de la marca china dejaron claro que el fabricante de móviles no iba a poner un euro más sobre la mesa. Los costes del desaguisado debían correr a cargo de los productores o de la cadena. Si alguien no estaba de acuerdo, se cancelaba el contrato. No había margen alguno para la negociación.

Una solución de urgencia

El incidente provocó conmoción en Warner. Se barajaron diversas opciones, se hicieron números, se consultó a los responsables de Movistar+, y finalmente se acordó seguir adelante siguiendo las instrucciones de Huawei.

Tras muchas horas de trabajo en las mesas de edición, el canal #0 estrenó el programa con una primera entrega más corta que las restantes: tiene una duración de 41 minutos. El segundo episodio dura 54 minutos. El tercero, 55. El cuarto, 58. Y el quinto ha durado 56 minutos. En estos momentos, en Warner la crisis se considera superada.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz de Movistar+ que confirma el incidente. Un representante de Warner comunicó a la plataforma que el primer programa del talent show sería más corto de lo normal por un problema con uno de los concursantes que fue expulsado tras un incidente con Huawei.