Jaime Peñafiel vuelve a la televisión con una entrevista sobre Bárbara Rey

Jaime Peñafiel vuelve a la televisión para grabar una entrevista sobre Bárbara Rey.

Este lunes por la tarde, Jaime Peñafiel grabó una entrevista para la televisión, sobre los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I que se han difundido estos días y que han alcanzado enorme repercusión.

La entrevista, que se emitirá en los próximos días, fue grabada por un equipo de TardeAR, el programa de las tardes de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Las fuentes consultadas por Confidencial Digital que han visto esa grabación recomiendan “verla, ya que no tiene desperdicio”.

Según comentan, el columnista habla “con franqueza” sobre estos audios y la polémica que han provocado. Fuentes cercanas a Peñafiel resaltan aportan este comentario suyo: “La prensa es muy cortesana con Letizia, pero ahora está siendo muy dura con Juan Carlos I”.

La grabación forma parte de una serie de entrevistas que se están realizando con motivo de la publicación de los audios de la vedette con el emérito, así como de las fotografías que se han publicado.

Pilar Urbano

Dada la temático de que se trata, una de las ausentes en este ciclo de entrevistas para la televisión, sobre Bárbara Rey y Juan Carlos, es Pilar Urbano, autora de destacados libros sobre el rey emérito y sobre doña Sofía

Según ha podido conocer ECD por un presentador de otra cadena, la periodista no ha salido a hablar ante las cámaras porque, cuando se lo ha pedido, ha respondido no podía acudir por motivos personales. No obstante, dicha fuente resalta que, si ella puede entrar en antena, ellos están “encantados de recibirla”.

Primeras apariciones públicas

La entrevista en ‘TardeAR’ es una de las primeras apariciones públicas de Jaime Peñafiel tras la polémica a propósito de la reina Letizia. Tras unas declaraciones suyas, que se ofrecieron en un canal de Youtube, que se hicieron virales por las afirmaciones que realizó sobre la reina, Peñafiel fue despedido de El Mundo, periódico en el que había estado colaborando veinte años.

Tal y cómo contó ECD, un par de semanas después fichó por OKDiario, el medio que ha difundido ahora las grabaciones de las conversaciones de Juan Carlos I con Bárbara Rey Allí ya ha publicado una columna de opinión hablando sobre esta polémica, su título es: ¡¡¡Qué barbaridad más Bárbara!!!

Carrera de Jaime Peñafiel

Jaime Peñafiel tiene una larga carrera dentro del periodismo del corazón. Nacido en Granada, comenzó su carrera profesional en Europa Press, agencia donde cubrió la guerra de Vietnam, la guerra de los Siete Días y eventos como el viaje de Pablo VI a Tierra Santa.

De 1966 a 1984 estuvo trabajando en la revista ¡Hola!, dónde llegó a ser redactor jefe. Posteriormente, Jaime Peñafiel fundó ‘La Revista’, publicación con la que pretendió rivalizar con ¡Hola!, y ‘El Independiente’ con Pablo Sebastián.

Durante años, siguió a los reyes de España en sus viajes oficiales, y tuvo ocasión de entrevistar, entre otras personalidades, a la reina Margarita II de Dinamarca, al rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y al rey Husein I de Jordania.

En total ha acompañado a los reyes en más de cien viajes oficiales al extranjero y ha asistido a más de cincuenta bodas reales. Entre ellas el enlace de Juan Carlos I y Sofía de Atenas, en 1962.

Comentarista

Ha colaborado intermitentemente con la Cadena COPE, primero en ‘Directamente Encarna’, de Encarna Sánchez y en la década del 2000 con el programa ‘La tarde con Cristina’.

Ha sido un comentarista asiduo en televisión. Debutó en ‘Día a día’ de Telecinco con María Teresa Campos, y siguió a la presentadora en otros formatos como ‘Cada día’ y ‘Lo que inTeresa’.

Posteriormente, ha colaborado ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Está pasando’, ‘Hormigas blancas’, ‘La noria’ y ‘Sálvame’.

Jaime Peñafiel ha escrito un total de 18 libros sobre temas que afectan a la familia real, es colaborador de ‘Pronto’, dirigió la serie ‘Mis bodas reales’ en Antena 3, y fue columnista del digital Republica.com.