Julio Iglesias bloquea la serie de televisión sobre su vida que preparaba Disney

La noticia ocupó espacio en la prensa mundial: “Disney convertirá la vida de Julio Iglesias en una serie de televisión”. A finales de mayo de 2018 el anuncio ofrecido en exclusiva por la revista Variety obtuvo grandes titulares y provocó gran agitación en muchos países del mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Con más discreción se lleva, sin embargo, que el proyecto ha sido cancelado.

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, no habrá ‘biopic’ sobre Julio Iglesias. La decisión es firme. Disney ha renunciado a producir los 13 capítulos anunciados, tras un complicado tira y afloja con el propio cantante.

El origen del proyecto fue la compra por parte de Disney Media Distribution Latin America de los derechos del libro ‘Secretos confesables’. Se trata de una biografía sobre el cantante escrita por Alfredo Fraile, que durante 15 años actuó como su representante, asesor y confidente.

Una vida muy cinematográfica

En alguna ocasión, expertos del sector audiovisual han subrayado cómo la vida de Julio Iglesias es bastante cinematográfica, “de película”. Comenzó a adquirir cierta notoriedad como futbolista, actuando como portero suplente del Real Madrid. A los veinte años un accidente de tráfico le cambió la vida. Tuvo que estar año y medio sentado en una silla de ruedas y en esas circunstancias, descubrió la música.

Un enfermero que lo atendía en su rehabilitación le regaló una guitarra y allí comenzó todo. Viajó a Londres y al regresar a España, se presentó al Festival de Benidorm con la canción ‘La vida sigue igual’, que le catapultó al éxito. Desde entonces ha vendido 300 millones de discos y lanzado 80 álbumes en toda su carrera.

En Disney se desató la euforia. El propio Fernando Barbosa, vicepresidente sénior y director general de Walt Disney Media Distribution, Latin America y U.S. Hispanic Market, ofreció una declaraciones para anunciar que la ficción estaría coproducida por Cinemat.

Según algunos profesionales de la compañía, podía tratarse del “proyecto del siglo”. Hay que recordar que Julio Iglesias es un cantante de fama universal, con más notoriedad incluso que Luis Miguel o el mexicano Juan Gabriel, cuya serie de televisión (‘Hasta que te conocí’) obtuvo –también con Disney- audiencias millonarias en Telemundo.

¡Proyecto cancelado!

Los problemas con el proyecto comenzaron a surgir poco después del anuncio. En el centro de los obstáculos ha estado siempre el propio cantante.

Por lo pronto, Julio Iglesias siempre repudió esas memorias de Alfredo Fraile sobre las que se iba a basar la serie de televisión. En esas páginas su ex asesor deslizaba lindezas de todo tipo sobre su vida. Su mánager y confidente ha dejado escrito, por ejemplo, que el cantante organizaba cenas “presididas por tres o cuatro modelos”, que dirigía su paternidad “por control remoto” y que hasta criticó en privado con mucha dureza las canciones del primer disco de su hijo Enrique.

Julio Iglesias anunció batalla si la serie sobre su vida se ponía en marcha sin su consentimiento. Y puso como primera condición que el presidente de Disney, en persona, se pusiera en contacto con él.

Según las fuentes consultadas por ECD, el máximo responsable de la compañía accedió y hubo charla. Con un final abrupto.

Disney ha admitido una mala gestión del proyecto

El cantante le recordó a Disney que, por lo pronto, la productora no había adquirido los derechos de sus canciones. Además, exigía una cantidad millonaria para dar su visto bueno al ‘biopic’. Incluso mencionó un veto expreso a que la serie fuera emitida en algunos países de Latinoamérica.

Los directivos de Disney se reunieron y, tras admitir que el proyecto no había sido gestionado de la mejor manera –¡no tenían el visto bueno del protagonista!-, llegaron a la conclusión de que las pegas del cantante no eran sino una excusa para torpedear la serie de televisión.

No quería que saliera adelante pero en vez de plantarse con una negativa reclamaba pretensiones inasumibles para la compañía.

Alfredo Fraile llegó a afirmar, tras el anuncio público de la serie, que Julio Iglesias le había dado su consentimiento, que hiciera lo que considerara oportuno pero que no hablara mal de él. Finalmente el cantante no se ha mostrado tan complaciente. De hecho, el proyecto no sigue adelante por su intervención.

ECD se ha puesto en contacto con The Walt Disney Company Iberia para intentar obtener más detalles sobre estos hechos. Cristina Díaz Sacristán, portavoz de la compañía en nuestro país, ha explicado que no tiene datos sobre lo sucedido y no va a realizar gestiones para lograr información alguna sobre esta cuestión.