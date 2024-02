Mediapro oficializa la salida de Jaume Roures: más de veinte revocaciones en sociedades.

En octubre se produjo un hito dentro del sector televisivo español. El consejo de administración de Grup Mediapro aprobó, a petición de su socio mayoritario, la desvinculación de Jaume Roures de la gestión del grupo, después de 30 años al frente del mismo.

Entonces, el consejero delegado de la compañía, Tatxo Benet, declaró que todo el grupo estaba “totalmente alineado” con los socios accionistas y que no había “ni la más mínima disconformidad”.

No obstante, reconocía que “el vació que deja Jaume en el grupo es inmenso”, y que iba a añorar las décadas de trabajo conjunto en los que se había convertido Mediapro “en lo que es”. Finalmente manifestó que el grupo seguiría estando “en las mejores manos”.

Respuesta de Jaume Roures

En aquel momento, Rac1 entrevistó a Jaume Roures para que diera su versión de los hechos. En sus declaraciones señaló que “se utiliza la palabra desvinculación para difuminarlo” pero que, según sus propias palabras, le habían “quitado la responsabilidad” por lo que su “futuro en la casa ya no tenía sentido”.

Esta salida se añadió a su salida de la sociedad de Canal Red, el canal de televisión online que crearon en noviembre de 2022 con el objetivo de influir desde la izquierda en las elecciones.

Confidencial Digital público en diciembre que Jaume Roures y Pablo Iglesias había roto por las dudas sobre las cuentas de Canal Red, según señalaban fuentes próximas a Pablo Iglesias. No obstante, en ese momento, el empresario negó esa versión, sin entrar a aclarar cuales eran los motivos según él.

¿Qué ha pasado desde la salida de Mediapro?

Ahora mismo, Jaume Roures lleva varios meses con una sociedad registrada llamada ‘El Sorrer’, de la cual es administrador único. Según su razón social, la compañía está dedicada a la “compraventa, administración, arrendamiento no financiero de bienes inmuebles, ya se trate de fincas rústicas, fincas urbanas, viviendas, locales comerciales, solares etc”.

Además, tal y cómo ha reportado la prensa catalana, está ultimando los detalles, junto con la compañía Abacus, para comprar los sellos del Grupo Enciclopedia. Con este movimiento, se crearía un nuevo grupo editorial en catalán, que conseguiría el 8% de cuota de este mercado. También participa de forma recurrente en tertulias deportivas como ‘El Sanedrín’ de ‘Carrusel Deportivo’ en la Cadena SER.

Salidas de la compañía

Tras su salida, según los papeles del registro mercantil, desde Mediapro han ido oficializando la retirada de su fundador con más de veinte revocaciones de todas las sociedades que forman parte del grupo.

En alguno de estos nombres se encuentran varias de las marcas más célebres del grupo, como ‘Mediapro Cine’, ‘Mediapro Studio’, ‘Overon SL.’ ‘Mediapro Espais’ y ‘Mediapro Cloud’ además de marcas locales como ‘Mediasur’, de Andalucía, ‘Mediapro Canarias’, ‘Videoreport’ y ‘Hostoil Produkzioak Sociedad Limitada’.

También hay otros nombres reconocidos en esta estructura de cambios como ‘El Terrat’, de Andreu Buenafuente y ‘Globomedia’. Esta última compañía es reconocida por programas como ‘Águila Roja’, ‘7 vidas’, ‘Aida’, ‘El internado’, ‘Los Serrano’, ‘Un paso adelante’ y ‘Los hombres de Paco’, entre otros muchos formatos.

Se ha ido eliminado a Jaume Roures de esta documentación de la compañía de los puestos que tenía en las empresas anteriormente mencionadas. Además, se suele añadir, en la mayor parte de los casos mencionados, que se nombra como administrador único de esa sociedad a Tatxto Benet. Tampoco aparece en la documentación oficial de las empresas de servicios de Mediapro como ‘Acicala estilismo SL’, ‘Adisar Media’ y ‘Liquid Media.

¿Regreso al sector audiovisual?

Fuentes del alto nivel del sector audiovisual señalan a ECD que a Jaume Roures le interesaría volver a trabajar en el sector audiovisual próximamente, con la posibilidad incluso de que formar su propia empresa de nuevo.

Sin embargo, destacan que ahora mismo no podría hacerlo por las cláusulas de no competencia que tenía Jaume Roures en su contrato de directivo en Mediapro. Además, recuerdan que todavía no se sabe “si ha vendido el 5% de Mediapro” que le quedaba.

Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto tanto con Mediapro como con Jaume Roures para comentar este tema. Desde la multinacional señalan que sobre temas de Roures no pueden ayudar, y que no hablan “de contratos”. En cuanto al productor, ECD ha tratado de ponerse en contacto con él por fuentes internas de Público, Mediapro y la Cadena SER, pero no ha sido posible.