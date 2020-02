Mediaset se plantea no volver a emitir ‘Gran Hermano’

La tormenta por el caso ‘Gran Hermano’ no parece amainar en Mediaset. El presunto caso por delito de abusos sexuales en la edición de Gran Hermano Revolution del año 2017 ha llegado a los tribunales y no va a dar tregua a corto y medio plazo. Los directivos de Telecinco admiten que no hay tomada una decisión definitiva sobre el programa de cara a otoño pero no son optimistas.

Por lo pronto, la semana pasada se supo que un juzgado de Colmenar (Madrid) ha abierto juicio oral contra José María L.P., el concursante acusado de haber agredido a Carlota P.A. mientras esta se encontraba ebria e inconsciente en la casa de Guadalix de la Sierra donde se grababa el reality.

En el auto, el juez acuerda la imposición de una fianza para el acusado en concepto de responsabilidad civil, y también para la productora del programa que emitió Telecinco: Zeppelin Televisión S.A.U.

La Fiscalía, por su parte, ha solicitado dos años y medio de prisión para el acusado. También reclama, tanto al acusado como a la productora, 6.000 euros. Por último, en el caso de la productora, se reclaman daños a la víctima por haberle exhibido las imágenes grabadas de uno hechos que ella no recordaba debido a su estado de embriaguez.

La marca GH parece gravemente dañada

Con este panorama por delante, los directivos de la cadena no se atreven a pronosticar qué sucederá con ‘Gran Hermano VIP’ este próximo otoño. Pero no son muy optimistas.

Dejan claro que todavía no hay una decisión tomada aunque añaden: la marca –especifican- parece gravemente dañada por lo sucedido, máxime cuando hay un juicio pendiente que va a seguir generando noticias…

España, al revés que otros países europeos

La situación no deja de ser paradójica porque, coincidiendo con los problemas del formato en España, se está produciendo un auge del reality fuera de nuestras fronteras. Durante años ha sido a la inversa: cuando Gran Hermano comenzó a dar síntomas de desgaste en el mercado internacional, Telecinco y Zeppelin TV siempre lograron dar con la tecla oportuna para evitar su caída en nuestro país.

Ahora, por causas circunstanciales, sucede a la inversa. España acaba de dejar en barbecho el programa mientras éste es recuperado en países donde se habían suspendido las emisiones para dejarlo descansar. Así sucede en Alemania, Suecia, Australia y Grecia, que en estos momentos están lanzando nuevas versiones del formato de telerrealidad.

Una campaña orquestada por Atresmedia

Mientras tanto, en Mediaset siguen lamentando el giro que ha tomado este polémico affaire con uno de los programas estrella de la casa, que estructura la parrilla de todo el año en la cadena líder del país. Es cierto que en estos momentos el problema se digiere mejor tras constatar el sorprendente éxito cosechado por ‘La isla de las tentaciones’: nadie en la compañía esperaba estas cifras de audiencia.

Con todo, los directivos de Telecinco no tienen dudas en seguir señalando a la principal competencia como responsable e inductora del ‘caso Gran Hermano’. A juicio de los responsables de Mediaset, se ha tratado de una campaña promovida y amplificada por la cúpula de la televisión rival.

Una nota emitida por la compañía nada más estallar el caso GH ya era bastante explícita al respecto:

-- Mediaset España lamenta profundamente la confusión creada por la campaña denigratoria contra ‘Gran Hermano’ sobre hechos ocurridos dos años atrás. Las acciones de desprestigio están siendo avivadas de manera desleal desde los espacios y programas informativos de Antena 3, laSexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales, a los que también se suman el diario ‘La Razón’, con el que comparte accionista el grupo editor. Mediaset España se compromete a trabajar responsablemente para superar esta situación a la mayor brevedad posible, protegiendo uno de los programas preferidos por la audiencia española”.

Con presiones a periodistas y medios



Pero los directivos de Mediaset sostienen en privado que esta campaña no sólo se ha lanzado a través de los altavoces de la competencia. También se habría presionado a periodistas y medios para magnificar un suceso que se intentaba solucionar de forma discreta y responsable.

No es la primera vez, insisten, que esto sucede. Y se recuerda lo sucedido con ‘La Noria’, el programa que presentaba Jordi González y que en el año 2011 sufrió una importante fuga de anunciantes por una campaña de boicot que, según calculó entonces Mediaset, generó unas pérdidas de 3,7 millones de euros a la compañía.

Ya entonces, Telecinco responsabilizó a la dirección de Antena 3 de estar detrás de aquella operación.