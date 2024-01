La prensa española se plantea presentar una demanda contra ChatGPT por derechos de autor.

Los medios españoles comienzan a cerrar filas para defender los intereses de la industria en un ámbito nuevo. El pasado mes de diciembre la Asociación de Medios de Información (AMI) presentó una demanda en representación de 83 medios de comunicación contra la red social Meta (Facebook) por “incumplimiento de la normativa europea de protección de datos”. Ahora, baraja ir contra ChatGPT.

El órgano que representa a buena parte de la prensa nacional salió a litigar contra Facebook al entender que “Meta ha despreciado a los medios españoles ignorando las diferentes comunicaciones” que se le han remitido sobre el respeto al derecho de propiedad intelectual.

Hay que recordar que existe una directiva comunitaria que obliga a los gigantes digitales “a retribuir a los editores” por el uso de las noticias. Por ese motivo se le reclaman 550 millones de euros.

Ahora, ChatGPT

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes directivas del sector de la prensa, la patronal AMI estudia adoptar acciones legales para defender la propiedad intelectual de los medios españoles frente a ChatGPT.

En la última reunión de este organismo se analizó con detalle, según fuentes internas, la demanda que ha presentado The New York Times contra OpenAI y Microsoft por infracción de los derechos de autor.

El gigante de la comunicación norteamericano asegura que millones de artículos son utilizados por los chatbots, utilizando sin permiso el contenido propio, elaborando textos alternativos a partir de ese material ajeno y llegando a competir contra él. Además, denuncia que se están creando “copias a gran escala” y productos sustitutivos “sin permiso ni pago”. Ha sido el primer medio de comunicación que se ha movilizado contra las empresas creadoras de Inteligencia Artificial.

En el otro lado se encuentran otros medios de comunicación, como la agencia The Associated Press y Axel Springer, propietario de Político y Business Insider, que han llegado a acuerdos con OpenAI para la inclusión de sus noticias en el buscador inteligente previo pago.

A la demanda del New York Times, OpenAI ha respondido así: “Apoyamos el periodismo, colaboramos con organizaciones de noticias y creemos que la demanda de The New York Times carece de fundamento”. Además, ha declarado que el diario estadounidense “no está contando la historia completa”.

En otros países también hay movimientos en dirección parecida. Australia ha aprobado una ley para que las redes sociales paguen a los medios de comunicación por la utilización de las noticias. Además, Reino Unido y Bruselas investigan el impacto en el sector de la prensa de la millonaria inversión de Microsoft en OpenAI.

Hay que recordar que la Agencia Reuters, la cadena CNN, The New York Times y la Australian Broadcasting Corporation han creado una herramienta para bloquear la posibilidad de que ChatGPT utilice sus contenidos. El pasado mes de diciembre, la patronal española AMI dejó claro que apoyaba la demanda contra ChatGPT.