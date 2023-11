Movistar Plus+ confirma a la plantilla que no habrá despidos por el ERE de Telefónica.

Este martes tuvo lugar la reunión mensual por videollamada de los trabajadores de Movistar Plus+ con Cristina Burzako, CEO de la división. Según confirman fuentes de la empresa, en esa reunión, en el turno de preguntas y respuestas, salió a relucir el ERE que ya ha notificado Telefónica, el primero desde 2013.

Los empleados consultaron en este encuentro a través de la aplicación Teams si el ERE de la teleoperadora va a afectar a las personas que trabajan en la división de televisión. En ese momento, Loreto González, máxima responsable de Recursos Humanos, tomó la palabra para explicar que Telefónica es una compañía de grandes dimensiones, donde existen muchas divisiones y los despidos no van a llegar al servicio audiovisual.

Para dar una idea de las cifras, fuentes internas señalan que Movistar Plus+ tiene aproximadamente 800 trabajadores frente a los más de 100.000 que puede tener todo Telefónica. De hecho, fuentes oficiales explican que el ERE “solo va a afectar a las tres sociedades del CEV: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones”. Nada más.

Satisfacción por la OTT

Tal y cómo desveló ECD, dentro de la empresa hay satisfacción por la evolución en el mercado de la nueva OTT que lleva el nombre de Movistar Plus. Con esta aplicación se puede ver toda la programación –sin tener que contratar línea fija o móvil, Internet…- que estaba ya disponible en Movistar Plus+ Lite (22 canales en directo y más de 12.000 títulos de series y películas…) y tener acceso a un partido de Liga cada semana (nunca un derbi o un clásico) y el mejor partido de Champions League de cada jornada, al precio de 14 euros.

Además, hay un estreno de Cine al día. Al resto de Deportes se puede acceder con ciertas restricciones: dos partidos de la ACB por jornada, dos partidos de Euroliga por jornada, tres partidos de la NBA por semana, el mejor partido de cada jornada de los Grand Slam del tenis y varios partidos principales de otras modalidades como el golf, rugby, fútbol americano y pádel, entre otros.

Ofrece deporte

Según declaran fuentes internas de la empresa el resultado de este lanzamiento es muy positivo. Se viene observando que los paquetes ‘caros’ no están renunciando a seguir con los contratos, porque quienes los suscribieron lo hicieron “para ver todo el fútbol” y no les basta con un único partido de Liga y uno de Champions, que es lo que ofrece OTT Movistar Plus.

Por otro lado, se ha decidido poner en marcha próximamente nuevas campañas de promoción de este producto, que, además del precio, tiene una ventaja competitiva sobre las demás plataformas: “ofrece Deporte”. Algo de lo que Netflix, Disney Plus+ y HBO Max carecen.