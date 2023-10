Telefónica considera un acierto el lanzamiento de la OTT Movistar Plus.

Movistar Plus+ lleva varios meses en un proceso de reestructuración de la división, con el objetivo de hacerla viable. Además de la simplificación de la estructura empresarial, del final del canal #0, y de alianzas con DAZN en deportes como la Fórmula 1, la dirección de Telefónica creó una OTT (plataforma de videos) con la que diferenciarse de sus competidores.

La nueva OTT, que lleva el nombre de Movistar Plus, es una aplicación en la que, quienes la contraten, pueden ver toda la programación que estaba ya disponible en Movistar Plus+ Lite (22 canales en directo y más de 12.000 títulos de series y películas…) y tener acceso a un partido de Liga cada semana (nunca un derbi o un clásico) y el mejor partido de Champions League de cada jornada, al precio de 14 euros.

Además hay un estreno de cine al día. En el resto de deportes se puede ver 2 partidos ACB por jornada, 2 partidos Euroliga por jornada, 3 partidos NBA por semana, el mejor partido de cada jornada de los Grand Slam del tenis y varios partidos principales de otros deportes como el golf, rugby, fútbol americano y pádel, entre otros.

Un intenso debate interno

El lanzamiento de esta OTT desató un intenso dentro de la dirección de la compañía, tal y cómo cuentan fuentes de la cúpula a Confidencial Digital.

Un sector se posicionó contra de la puesta en marcha de la OTT Movistar Plus, por considerar que, con este proyecto, se iba a canibalizar la oferta Premium de la empresa, la que ofrece teléfono móvil, fijo y móvil y el contenido de Movistar con precios de hasta unos 200 euros.

Expusieron que el proyecto representaba un riesgo para los ingresos de la compañía, por considerar que estos clientes, que forman parte de los principales negocios de la empresa, podrían cancelar su tarifa, apuntarse a la nueva OTT y contratar el fijo y el móvil con otras empresas low cost, como DIGI por 10 euros al mes.

Clientes con alta fidelidad

En el otro lado, parte de los directivos opinaba que las dos opciones eran complementarias, ya que habían detectado que los abonados Premium son los clientes con más fidelidad en la empresa y, por tanto, no hay riesgo de abandono, mientras que, por el contrario, la nueva oferta puede provocar que, quienes ya tienen línea fija y móvil con otros operadores distintos de Telefónica, quieran apuntarse a la plataforma.

El momento de mayor tensión, en el debate dentro de la cúpula de Telefónica, se registró hace varias semanas, cuando se lanzó informativamente la nueva OTT, porque apenas se hizo publicidad de esa novedad más allá de la campaña tradicional del paquete Premium de Fisión.

Una queja más fue que, cuando comenzó La Liga, momento ideal para dirigirse a los amantes del fútbol la nueva herramienta, apenas se dio a conocer.

Un resultado positivo

Según fuentes internas de la empresa, con el paso de las semanas el debate comienza a estar superado. El motivo es que viene observando que los paquetes ‘caros’ no se están yendo, porque quienes lo tienen quieren “ver todo el fútbol” y no les basta un único partido de Liga y uno de Champions, que es lo que ofrece OTT Movistar Plus.

Por otro lado, se ha decidido poner en marcha próximamente nuevas campaña de promoción de ese producto, que, además del precio, tiene sobre les demás plataformas la ventaja competitiva de ofrecer deporte, algo de la que Netflix, Disney Plus+ y HBO Max carecen.

150 millones de euros en contenidos

El año pasado, la dirección de Telefónica decidió invertir 150 millones de euros cada año en la mejora y la actualización de los contenidos de Movistar Plus. Se busca dotar de músculo a la oferta de series y películas con el fin de competir con las otras plataformas.

Se destinarán a crear nuevas series, películas y programas, además de dotar de un mayor presupuesto y mejoras a los contenidos que ya existen dentro del catálogo de la empresa.

Este dinero procede del ahorro conseguido al compartir los derechos deportivos con DAZN. El pasado mes de diciembre, la empresa de Álvarez Pallete consiguió, en alianza con DAZN, los derechos de LaLiga EA Sports de 2022 a 2027 por 4.950 millones de euros. A continuación, las dos plataformas se repartieron los partidos, quedándose cada operador con un encuentro del Real Madrid o el F.C Barcelona por jornada.