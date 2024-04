Pablo Iglesias presionó para que el fichaje de David Broncano por TVE saliera adelante.

Ha comenzado una nueva etapa en RTVE. Tras más de un mes de luchas internas, este miércoles se aprobó el fichaje de David Broncano con un contrato por dos años y 14,07 millones por temporada. Son las condiciones que se habían barajado en la fase final de la negociación, tal y como adelantó Confidencial Digital el 11 de marzo. El objetivo desde entonces ha sido el mismo: diseñar la competencia a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en Antena 3.

Este contrato se podrá extinguir si no se alcanzan los datos de audiencia especificados en el contrato: un 7,5% en el ‘access prime time’ o un 8% en el ‘late night’. La votación se ha resuelto con un total de cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. La expresidenta de RTVE Elena Sánchez finalmente se ausentó de la reunión alegando que debía visitar al médico para tramitar la baja debido a unas complicaciones que había padecido ese día. En esta ocasión tampoco delegó el voto.

Para esta contratación ha sido clave un informe de la Abogacía del Estado que dejaba claro que, en caso de empate, contando incluso votos en contra y abstenciones frente al bloque del ‘sí’, podía decidir el voto de calidad de la presidenta Concepción Cascajosa. Al no estar presente Elena Sánchez, también salieron adelante los restantes acuerdos sometidos a votación, como el programa de Arturo Valls y la edición con famosos de ‘El Cazador’.

Algunos consejeros que se han opuesto a la contratación de David Broncano aseguran que, tras el rechazo original a un contrato por tres temporadas, la mayoría del Consejo de RTVE pidió un contrato de un año, prorrogable; en vez de dos. Por este motivo, van a esperar veinticuatro horas para decidir si hay alguna posibilidad de impugnar el acuerdo alcanzado ahora.

No obstante, admiten que no habría muchas posibilidades de que prospere dado que, en todas las opciones que se barajan, la voz final la tiene el Gobierno. Además, la SEPI y la Abogacía General del Estado han señalado que no ven problemas legales.

Presiones políticas

El fichaje de David Broncano por TVE ha sido una operación con un fuerte contenido político, tal y como ha ido desvelando Confidencial Digital. Primero, hace dos meses, se supo que altos responsables del Gobierno consideraban que ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos era el programa que más daño hacía y hace a Pedro Sánchez.

En ese momento hubo una reunión en Moncloa con la expresidenta de RTVE Elena Sánchez, Félix Bolaños y Francesc Vallés en la que se exigió a la dirigente que pusiera en marcha un programa anti-Hormiguero. Desde entonces ha habido llamadas regulares a la Corporación para desatascar el asunto y forzar la contratación del humorista.

Llamadas de Pablo Iglesias

Sin embargo, Moncloa no ha sido el único agente político que ha presionado para que el contrato de David Broncano con RTVE salga adelante. ECD puede confirmar que ha habido varias llamadas de Pablo Iglesias a los consejeros elegidos en su momento por Unidos Podemos pidiendo el voto favorable para el acuerdo.

Estas conversaciones se produjeron durante la negociación del contrato y durante la elección de Concepción Cascajosa como presidenta interina. Es decir, que los intereses del expresidente han estado alineados con los de Moncloa.

Broncano a cambio de tertulianos

En las conversaciones citadas, Pablo Iglesias ha dejado claro que se debía votar a favor del acuerdo con David Broncano porque la cadena pública ha fichado a varios periodistas de Canal Red para participar como tertulianos en programas de La 1. Posteriormente se cerró incluso su propia contratación, tal y como ECD adelantó que iba a suceder.

Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto con fuentes oficiales cercanas a Pablo Iglesias para recabar más detalles sobre estas gestiones. Al cierre de esta información no se ha recibido respuesta.

Movimientos de la competencia

Queda por comprobar ahora cómo reaccionan Atresmedia y Mediaset al fichaje de David Broncano. ‘El Hormiguero’ presentará sus novedades de cara a la próxima temporada una vez regresen de las vacaciones de verano.

Por el momento, se desconoce cuál será el programa elegido por Mediaset para esta franja una vez que termine ‘Supervivientes’, a finales de junio.