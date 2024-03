Llamadas de Moncloa para desatascar el contrato de Broncano y crear el ‘anti-Hormiguero’.

La gran novedad de estas últimas semanas en el sector televisivo ha sido la negociación de TVE para fichar a David Broncano. Después de cinco años en Movistar Plus+, la cadena pública llevaba varias semanas reuniéndose con el cómico y las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa para crear un programa en el acess prime time.

El objetivo es competir en la franja liderada por Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ ofreciendo un espacio de humor con programas, de lunes a jueves, de entrevistas a personajes célebres y del mundo del entretenimiento.

Tal y cómo desveló Confidencial Digital, a Broncano se le llegó a ofrecer un acuerdo de tres temporadas por 14,07 millones por cada temporada. La negociación se produjo después de que el presentador tuviera contactos también con Mediaset y Movistar Plus+.

En total se trataba de 160 capítulos ,de 70-80 minutos cada uno, y RTVE se comprometía también a intentar comprar la marca ‘La Resistencia’ y a abonar el alquiler del teatro dónde se produce el programa en la actualidad.

Además, para la contratación de cómicos, colaboradores y la sección de invitados habría que tener un acuerdo entre RTVE y las productoras.

Denegación del contrato

Días antes de la votación del contrato en el Consejo de RTVE, fuentes de TVE alertaron del problema que finalmente se planteó: No había votos suficientes para aprobar la propuesta. Se conocía que existían cuatro votos a favor y cuatro en contra, y estaba en duda el voto de la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, que deshacía el empate. Finalmente, el pasado viernes se convocó un Consejo sobre este tema, tras varias peticiones por parte del equipo negociador.

El lunes se celebró la dicha reunión del máximo organismo rector de la televisión pública. Tras una presentación del contrato, con la entrega de un informe que detallaba su contenido, que era por tres temporadas y que era legal, se debatió la propuesta.

Hubo cuatro votos a favor y cinco en contra: tres del PP, uno de Podemos, y el quinto de la presidenta de Elena Sánchez. Entonces, se pidió retrasar una semana una nueva votación del contrato y con un acuerdo por una sola temporada. Fuentes cercanas al cómico señalan que esta propuesta no es tan del agrado del presentador.

Protestas

Al día siguiente de la denegación del contrato, los directivos de programación de RTVE protestaron por ese rechazo no acudiendo a la llamada de Elena Sánchez que les convocó a una reunión de la dirección. Con ese gesto, le dieron a entender que ya no contaba con su apoyo. Por parte de la presidenta se respondió que no tenía planeado dimitir.

Este choque ha sido la gota que ha colmado el vaso entre dos modelos de organizar televisión. Y no parece que vaya a haber marcha atrás. Esa confrontación ha llegado a numerosos sectores, a otras televisiones como incluso a los partidos políticos.

Llamadas desde Moncloa

ECD ha podido saber, por fuentes con acceso a La Moncloa, que desde la cúpula del Gobierno se han realizado llamadas para tratar de conocer de primera mano el modo de solucionar la aprobación de este contrato, con el fin de que la operación no descarrile.

Han existido llamadas por parte de representantes del Gobierno de la parte socialista a otros partidos políticos, para tratar de acordar una estrategia que permita contar con los cinco votos necesarios para aprobar el contrato de David Broncano.

A Moncloa le interesa que este acuerdo salga adelante para que existe en TVE un programa que pueda hacer la competencia a Pablo Motos.

Renovación de RTVE

Fuentes de RTVE señalaban desde hace semanas que se había producido un acercamiento entre PP y PSOE para renovar los seis consejeros que había que renovar ahora en marzo.

Se trata de tres consejeros designados por el Partido Popular, dos por el PSOE y uno por PNV. Otras fuentes confirmaban que una parte del PP estaba dispuesta a negociar. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones catalanas ha echado por tierra esta posibilidad.

Fuentes políticas señalan que, con el intenso ciclo electoral, que incluye elecciones vascas, catalanas y europeas, la negociación tanto para RTVE como para otras instituciones como el CGPJ se tiene que retrasar.

Por ello a partir de la semana que viene, cuando se cumplen los tres años de plazo límite desde el primer Consejo, veremos cómo se abre un nuevo frente en RTVE, siguiendo los pasos de lo que ocurre con el CGPJ.

Confidencial Digital ha tratado de preguntar tanto al PSOE como el PP para conocer estos acercamientos, pero en ambos casos no ha habido respuesta.

El programa que más daño hace a Pedro Sánchez

Según ha podido conocer ECD, por fuentes bien introducidas en el entorno de La Moncloa, que Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación, ha comentado varias veces públicamente su opinión sobre ‘El Hormiguero’.

Estas fuentes cuentan que tiene una particular “obsesión” con El Hormiguero. Le han podido escuchar decir que el programa de Pablo Motos es “el más peligroso” y el que “más daño hace a Pedro Sánchez”.

Eso explica el interés desde el Gobierno por establecer en Televisión Española un programa parecido, aunque con otro enfoque, que pueda contrarrestar la influencia del espacio de Motos. Moncloa busca un ‘anti Hormiguero’, y Broncano es la apuesta.

Pablo Motos y Pedro Sánchez se reencontraron en una entrevista el año pasado, antes de las elecciones. Este encuentro se produjo por un cambio de opinión, adelantado por Confidencial Digital, en el equipo de presidente, que decidió conceder también entrevistas a medios que eran críticos con él.

A la mañana siguiente, en el equipo de Pedro Sánchez se desató la euforia por los buenos resultados de estos encuentros, según analizaron en Moncloa.