‘Pobre, gordo y maricón’. Alberto Velasco publica su primer libro y prepara su segundo cortometraje como director

El actor Alberto Velasco, conocido internacionalmente por su papel de Palacios en ‘Vis a Vis’ (Antena 3, FOX, Netflix), prepara para mediados de noviembre el lanzamiento de su primer libro: ‘Pobre, gordo y maricón’, con la editorial Marli Brosgen.

El manuscrito, que ya se encuentra en la última fase de corrección y maquetación, recoge varios textos del actor vallisoletano: 25 escritos poéticos, 25 mensajes reales de guasap y el guion del segundo cortometraje que va a dirigir.

“La poesía nos salva un poco de la realidad, que es muy cruel, y trata de dar visibilidad a las personas gordas”, revela a Confidencial Digital el polifacético actor.

Tras superar el coronavirus hace tan solo unas semanas, el actor ha vuelto con fuerza al trabajo y, además de encontrarse inmerso en el rodaje de la serie ‘ByAnaMilán’, empezará en diciembre las grabaciones de ‘El rey de las flores’, su segundo cortometraje como director.

Velasco confiesa sentirse muy atraído por la dirección de filmes. Por eso repite experiencia como director de cortos. El primero que dirigió fue ‘Volcánica’, un episodio independiente dentro de una serie sobre el VIH que, según explica el actor, “fue más bien un encargo”.

Ahora el ganador del Premio al Mejor Actor de Televisión en el Festival de TV y Cine Reino de León 2017 y nominado a Mejor Actor de TV en los Premios Unión de Actores 2019, confiesa sentirse muy emocionado por este nuevo proyecto. “Con una sensación de miedo, ganas y excitación al mismo tiempo”, añade.

Velasco ha desvelado detalles de este proyecto. El protagonista es un niño gordo, una característica que también comparten todos los demás personajes. “Todos estarán interpretados por personas disidentes, gordas, no normativas, gente que se sale de la norma”, aclara.

El actor confiesa que quiere que todas las personas de sus trabajos sean gordas para “darles el lugar que se les ha quitado durante tanto tiempo”. Y añade: “nos cuesta ver a personas gordas porque tenemos la mente muy entrenada para ver la normatividad. Incluso cuando cuentas tus propias historias, pones imágenes de personas normativas por lo que es necesario hacer un esfuerzo extra”.

“Creo que es el momento. Y yo no sería coherente, ni con mi manera de ver el mundo ni con mi manera de querer cambiar las cosas, si no lo hiciera así”, explica Velasco.

Velasco ha revelado también que la trama del filme es “como un Billy Elliot en castellano: un niño que baila danzas populares en su pueblo y que es feliz pero hay una persona, su padrastro, que no lo tolera y se lo hace saber todo el rato al niño.”

El actor confiesa que el final es “lo realmente revelador y emocionante”. Una conclusión “radical”, inesperada, muy potente y que para él es “como dar un ladrillazo, porque en estas cuestiones no nos podemos permitir estar tibios”.

De igual modo, Velasco trata en el corto de la “indefensión aprendida” a la que son sometidos los niños “disidentes” cuando reciben mensajes de “esto no lo puedes hacer y ya piensas que no puedes. Los que están alrededor te condicionan, el lenguaje es neuronal, hasta tal punto que eso condiciona nuestra vida adulta de manera aplastante”.

El cortometraje es un viaje en el refuerzo positivo, con el claro objetivo de “no tanto prevenir la caída, sino más bien estar ahí para cuando se haya caído”.

Su inspiración

Velasco ha explicado que el proyecto tiene algo de autobiográfico. Estaba asistiendo a un espectáculo de danza contemporánea cuando, de repente, su mente viajó y se imaginó el final de este corto.

“Una vez tenía el final me di cuenta de que era yo de pequeño”. En cuanto llegó a su casa aquel día, no pudo parar hasta escribirlo todo.

“Yo he bailado jotas de pequeño y he tenido mucho refuerzo positivo por parte de mi familia. Me he sentido muy querido. Pero hay una persona que no era de mi familia que cada vez que me veía con el traje, me insultaba. No quiero que nadie tenga que volver a vivir eso nunca”.

De este modo, Velasco reivindica que es importante crear referentes en el cine. Es decir, poder ver en una película a personas gordas contando historias que no son solo sobre comer. O únicamente contando que su problema es ser gordas.

De hecho, todos los personajes de Velasco son gordos simplemente porque él quiere. Es una opción estética más. Pero asegura que su drama no es que sean gordos: tienen otros dramas vitales y eso es lo que le parece interesante.

“Yo vengo a poner en el cine, en este caso en el cortometraje, todo lo que no ponen de gordos el resto de elencos”. Una decisión “casi política” que el actor quiere llevar hasta el final y a todos sus trabajos.

‘El rey de las flores’ se encuentra actualmente en fase de pre-producción y, de momento, el actor solo ha confirmado la participación de una actriz, Esperanza Guardado, que encarnará a la madre del niño.

La actriz es conocida por haber actuado en la película ‘La trinchera infinita’ y en ‘Dolor y Gloria’, de Pedro Almodóvar.

Ahora se está buscando al padrastro y al niño, que tiene que ser pequeño y gordo. En cuanto a los demás personajes de la trama, proceden del grupo de danza que tiene el actor. Todos son gordos y gordas.

La primera semana de diciembre empieza el rodaje y espera poder estrenarlo en febrero o en marzo de 2021. Su objetivo es poder llevarlo a un gran festival europeo.

Próximos proyectos: un largometraje ya escrito

Velasco quiere lanzarse al mundo de la dirección de películas y, de hecho, ha terminado ya de escribir el guion de la que será su primera película.

En este caso, el actor contará, en clave de humor, la historia del declive de un artista visual que, en un momento de su carrera en el que no le recuerda nadie, tiene que decidirse entre dos experiencias muy fuertes: al artista le llega la oportunidad de exponer su trabajo en ‘El Moma’ y el mismo día le diagnostican una enfermedad terminal.

“Es entonces cuando tiene que decidir si trascender como artista o trascender como persona”. Por supuesto, el protagonista también es gordo.

Ha superado el Covid-19

Alberto Velasco fue diagnosticado de coronavirus hace unas semanas. Ahora ya está recuperado, pero el actor confiesa que a pesar de haber sido asintomático, lo pasó mal. No sólo a nivel de salud sino también profesional.

Afortunadamente solo perdió uno de los trabajos que tenía programados, un personaje capitular. El otro trabajo sí pudo mantenerlo, su papel en la nueva serie de ‘ByAnaMilán’ de la productora Buendía Studios, que se estrenará en tres meses, en el que el actor interpreta a Miguel.

Velasco afirma que el equipo tuvo un comportamiento excelente. Armaron el planning para que pudiera participar incorporándose algo más tarde. Está muy agradecido a los impulsores del proyecto.

Fue precisamente en esta serie donde al hacerle un test rutinario, se le detectó el positivo en Covid-19. Aún no habían empezado a grabar y estaban con las pruebas de vestuario y maquillaje.

El pasado 5 de octubre, ya recuperado, Velasco ha podido reincorporarse a los rodajes. Su fichaje en la serie se produjo de una manera algo anecdótica. El actor y Ana Milán se seguían en las redes desde hace años y se admiraban mutuamente.

En los directos de Ana durante la pandemia, él era una de las muchas personas que la seguía, le encantaban sus anécdotas y crearon, con los comentarios que se hacían mutuamente, una relación virtual.

“Cuando le salió la oportunidad de hacer la serie, ella enseguida pensó en mí y me escribió a través de las redes de una manera muy natural y muy bonita”, confiesa.

Su personaje en ‘ByAnaMilán’

Velasco interpreta en este proyecto a Miguel, uno de los mejores amigos de Milán. “Es un señor muy dicharachero y muy estiloso que tiene una pareja que se llama Valentín. Ambos son una pareja abierta y Ana está buscando nuevas realidades románticas en su vida. Pues bien, ellos son esa realidad romántica que va hacer que Ana se plantee cosas”.

Según Velasco, ‘ByAnaMilán’ es una serie muy vitalista y deconstructiva porque se hace muchas preguntas sobre el papel de la mujer en la sociedad, siempre con sentido del humor.

“Ana tiene ese punto intergeneracional que hace que llegue a los adolescentes y a los mayores. De hecho, le siguen niñas de 13-14 años en sus directos y también gente mayor”.

Velasco se confiesa un enamorado de Ana Milán y admite que su perfil fue todo un descubrimiento durante el confinamiento.