La resintonización de frecuencias de televisión está prácticamente completada

La experiencia del primer dividendo digital ha servido para que tanto usuarios como antenistas estén prevenidos ante este segundo reto. Para ello ha contribuido una mejor planificación y una reducción tanto en los costes como en el tiempo de adaptación al nuevo sistema.

El coste depende del amplificador instalado

Dependiendo del amplificador que se tenga instalado el coste de la resintonización será mayor o más reducido. Incluso enviando una foto del mismo al antenista, se podrá establecer el coste del trabajo que puede rondar dependiendo de si es de módulos o si es una instalación central en donde el precio es mayor.

Si el amplificador es de módulos el precio puede estar alrededor de los 600 euros dependiendo de la marca. Si es una programable el precio se encuentra en los 200 euros aproximadamente.

Una vez instalado el cambio es inmediato. Sólo se debe resintonizar el televisor y estará adaptado.

Esta operación lleva produciéndose desde hace meses y para facilitar la adaptación lo que se ha hecho es permitir que se pueda sintonizar tanto en la frecuencia anterior como en la nueva. De esta forma, quien ha realizado ya la readaptación está viendo los canales por la nueva, y quien no lo ha hecho aún puede seguir viendo la televisión por las viejas frecuencias.

Hay que resintonizar los canales antes del 31 de octubre

Las viejas frecuencias solo estarán vigentes hasta el 30 de octubre, fecha en la que sólo podrá “verse la tele” por las nuevas. Tan sólo la 1 de TVE, no ofrece esta posibilidad pero según fuentes del sector podrá hacerse en breve.

Los antenistas recomiendan la instalación de una central

Las empresas encargadas de esta labor proponen instalar una central ya que los módulos no recogen todos los canales.

Los antenistas ponen ejemplos con canales: “si los módulos son del 21 al 59, tenemos 21, 22, 23, etc hasta el 59. En cada número entra un canal, en el 22 tenemos la 1, en el 23 tenemos Antena3…y así desde el 21 al 59. Sin embargo, al ser un módulo no se dispone del 21 hasta el 59, solo se dispone del 21,28, 33, etc, es decir las cadenas nacionales. Entonces todos los canales que faltan son canales de los que no se va a disponer.

Como las televisiones entran por cada uno de esos canales podríamos quedarnos sin ver determinadas cadenas. Con las centrales, al ser multibandas, entran todos los canales y con ello nos aseguramos de que podremos ver cualquier cadena entre por el canal que entre.

El problema será que el coste de esta solución será mucho elevado y la comunidad deberá decidir entre un coste mayor con garantía de verlo todo, o uno menor con posibilidad de no hacerlo.

La resintonización está prácticamente completada

La implantación de estas nuevas frecuencias se ha llevado a cabo de forma desigual en España entre las distintas comunidades. EL proceso empezó en julio de 2019 en Ibiza, Mallorca y Formentera, y ha ido e irá cubriendo todo el territorio nacional de forma escalonada y acabará completándose el 30 de octubre.

Según señalan las empresas instaladoras, la resintonizacion de frecuencias de televisión “está prácticamente todo hecho y quedan solamente unas pocas comunidades.”