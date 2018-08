Risto Mejide exigió la salida de Eva Hache de Got Talent para continuar en el programa

Mediaset comunicó por sorpresa hace unas semanas la salida de Eva Hache como jurado de ‘Got Talent’ y el fichaje de la actriz de ‘La que se avecina’, Eva Isanta, para ocupar la silla que dejaba libre la humorista.

Después de tres ediciones como miembro del jurado, Eva Hache abandonaba el ‘talent show’ sin que se diera una sola explicación. Tampoco lo hizo la cadena. Además, el movimiento provocó una cierta extrañeza en el sector porque el grupo de Fuencarral no agradeció en la nota de prensa a la humorista el trabajo realizado durante estos tres años.

Por último, la salida fue vista como algo insólito también dado que el formato de Fremantle solo había sufrido la baja de uno de sus miembros desde que se estrenase en 2016. Fue la de Jesús Vázquez que fue reemplazado por Risto Mejide a partir de la segunda temporada, coincidiendo con el regreso del publicista a Mediaset.

Risto Mejide lanzó un ultimátum

Fuentes internas de la compañía explican a Confidencial Digital que la razón por la que Eva Hache ha abandonado el programa ha sido un ultimátum lanzado por Risto Mejide a la cadena. “O ella o yo”, explicó. Pero el órdago no se atribuye sólo al publicista. Al parecer, la humorista también había deslizado a Mediaset el mismo mensaje: no seguía en el programa si Risto continuaba como jurado.

Fuentes cercanas a los protagonistas confirman que la tensión entre ambos había ido creciendo en los últimos meses, hasta tal punto que “no querían trabajar el uno con el otro… bajo ningún concepto”.

Finalmente, la cadena de Fuencarral optó por continuar con Risto Mejide en el ‘talent’. Internamente se le considera una pieza “más estratégica” dentro del grupo y con mayor dificultad para ser reemplazado. También han valorado los demás proyectos que la compañía tiene en marcha con el catalán.

Los enfrentamiento eran reales

Durante mucho tiempo hubo quien explicó que los enfrentamientos protagonizados por los miembros del jurado de ‘Got Talent’ –especialmente entre Jorge Javier Vázquez y Eva Hache con Risto Mejide- formaban parte del espectáculo. Era parte del interés generado por los productores.

Pues bien. Parece que no siempre ha sido así. La humorista ya había deslizado en una entrevista para el programa ‘Viva la vida’ de Toñi Moreno que sus reacciones eran absolutamente reales. “Nosotros no sabemos nada de la vida de los participantes. No sabemos qué disciplina van a hacer, ni de dónde vienen, ni qué les pasa… Si son pobres, ricos, experimentados, novatos… Esa emoción que nosotros tenemos, tanto para arriba como para abajo, es absolutamente sincera”, declaró.

Hay que destacar que durante la última edición, Mejide y Hache protagonizaron dos sonados enfrentamientos fruto de las discrepancias en la valoración de los concursantes. El primero se produjo nada más arrancar el talent, concretamente durante la segunda entrega. La humorista se enfadó por la dureza con la que Risto valoraba a los participantes y le recriminó: “para criticar a alguien no hace falta pisarle la cabeza”. Abandonó durante unos minutos el programa visiblemente afectada por el enfrentamiento mantenido con su compañero. Unas semanas después, los dos interesados protagonizaron una escena similar. En esta ocasión Risto también tuvo un duro encontronazo con Jorge Javier Vázquez.