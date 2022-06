La serie de Netflix que batirá todo tipo de records

No es ningún secreto que Netflix produce y distribuye éxitos como los churros, incluidas series y películas. A pesar de la pérdida de suscriptores en 2022 por primera vez en una década, la plataforma sigue siendo un peso pesado de transmisión. Así lo demostraron conocidas películas como "Stranger Things" y "Peaky Blinders", que captaron la atención del público en los estrenos de sus respectivas nuevas temporadas.

Tampoco hay que olvidarse de series como "Los Bridgerton" y "Élite" (esta última en español). Ahora, vuelven al ruedo dos buques insignia que vuelven a ser el centro de atención: “La Casa de Papel” y “Squid Games”. ¿Qué une a estas dos ficciones para volver a acaparar las expectativas de la audiencia? Paper House: Corea está en camino y promete mantenerse fiel al éxito de estos dos gigantes insuperables.

La Casa de Papel: Corea

Son palabras mayores, sí, pero es La Casa de Papel: Corea que combina los dos grandes fenómenos de los servicios de transmisión de la gran N. La primera es la más evidente, ya que cubre la serie española más internacional y uno de los mayores éxitos que ha visto Netflix a nivel de audiencia es la Casa de Papel. Como recordaréis, la serie procedía originalmente de Atresmedia y estrenó sus dos primeras temporadas en Antena 3, pero con su llegada a las plataformas de streaming se ha hecho famosa tanto a nivel mundial como dentro de nuestras fronteras. La historia del atraco perfecto protagonizada por el profesor y una banda de carismáticos ladrones ataviados con los típicos monos rojos y máscaras de Dalí fue tan popular que Netflix no dudó en hacerse con sus derechos y estrenarla por tres temporadas más. Todas las temporadas han tenido éxito.

La novela, desarrollada por el cineasta Hwang Dong-hyuk, no solo se convirtió en la serie de habla no inglesa mejor calificada, sino que no tardó mucho en convertirse en la nueva serie mejor calificada en la historia de la plataforma, lo que se suma a la interés en la serie Naciones de Asia. Como tal, Paper House: Korea ha creado una doble expectativa entre los suscriptores de Netflix . Hoy, 24 de junio se estrenan los 12 episodios que componen la primera temporada.