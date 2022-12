Secuoya intentará vender la serie de televisión sobre Pedro Sánchez durante la precampaña electoral

En el sector de la televisión llevan circulando las últimas semanas algunas preguntas sobre un tema de cierta relevancia:¿Qué ha pasado finalmente con la serie de Pedro Sánchez?¿Dónde se va a emitir?

Se trata de la serie ‘Las cuatro estaciones’, que están produciendo Secuoya Studios y The Pool TM, integrada por dos capítulos de 45 minutos cada uno y que da la opción a grabar una segunda temporada con otros dos. Fue presentada con bastante ruido y ahora provoca comentarios en la industria porque nadie sabe qué ha sido de ella estos últimos meses y se desconoce la existencia de cualquier negociación relacionada con ella.

Fuentes consultadas por Confidencial Digital en Netflix, Amazon Prime Vídeo y Disney Plus+ se cierran en banda y no quieren hablar del tema. No aclaran si hay alguna novedad, especificando que “no tienen ninguna información” acerca de un proyecto que no es suyo. Por su parte, desde HBO Max van un paso más allá y aseguran que “este proyecto no ha estado nunca sobre su mesa”.

Qué ha ocurrido

Según ha podido saber ECD, la serie sobre Pedro Sánchez y su vida en Moncloa todavía no ha salido a la venta. Al menos eso es lo que explican fuentes cercanas al rodaje, que aclaran también el nombre del espacio: ‘Las cuatro estaciones’. Obedece al seguimiento que se realiza a Pedro Sánchez y su equipo de trabajo durante “doce meses”.

Se empezó a grabar a finales de febrero y se espera a que el rodaje finalice por esas mismas fechas de 2023. El momento concreto del final de rodaje todavía no está cerrado pero dependerá de los compromisos de la agenda del presidente, ya que tienen el compromiso de no interferir en los grandes despliegues del jefe del Ejecutivo.

Una vez que acabe el rodaje, explican estas fuentes oficiales, comenzarán realmente los contactos para tratar de vender la serie a una plataforma internacional. En ese momento, calculado para los meses de marzo y abril, España se encontrará en un periodo de alto voltaje político, en plena precampaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Detalles del rodaje

El rodaje está siendo dirigido por Curro Sánchez Varela, ganador de un Goya, y se inspira en trabajos documentales de características similares que hay en el mercado y han tenido “una importante acogida”. En la nota de prensa que difundió Secuoya en su momento, se explicó que esta veta estaba “todavía por explorar en el mercado español”.

El trabajo del cineasta, hijo del guitarrista Paco de Lucía, echó a andar en febrero, días después de la invasión de Rusia a Ucrania, y centrará el relato en los aspectos más personales y cotidianos de la vida de Pedro Sánchez en Moncloa en un momento de gran tensión política.

Sánchez Varela ha dejado claro quela vocación de este documental“ es mostrar esas dos facetas, la institucional y humana, de Pedro Sánchez y, además, honrar y prestigiar a todo ese equipo de trabajadores que, en muchos casos, llevan más de cuatro décadas trabajando al servicio de distintos presidentes de la democracia en el complejo de La Moncloa”.

Para eso, a lo largo de estos meses de trabajo han tenido la posibilidad de grabar contenidos relacionados con la toma de decisiones del Gobierno sobre temas de primera índole, como Ucrania.