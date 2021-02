Vivendi esperará para escalar en Prisa a que decaiga el decreto anti-OPAS del Gobierno

El grupo francés Vivendi ha llegado a Prisa para quedarse. A finales del pasado mes de enero, la compañía anunció que había adquirido una importante participación del Grupo Prisa hasta hacerse con un 7,6% del accionariado.

Entre los motivos que ofreció la compañía francesa para acometer esta operación es que se trataba de una “estrategia continua de Vivendi para convertirse en un líder global en contenido, medios y comunicaciones”. De hecho, la operación no quedó ahí. Tan solo tres días después, volvió anunciar una nueva compra y aumentó su participación en Prisa hasta el 9,9%.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, Vivendi tiene intención de seguir escalando dentro del grupo Prisa. Pero no ahora. Su intención es esperar a que venza el decreto anti-OPAS aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo y que ha sido prorrogado hasta el próximo 30 de junio.

El decreto anti-OPAS

Una de las consecuencias que ha traído la crisis del coronavirus ha sido la caída de los mercados de valores. Una situación que ha dejado a las grandes compañías españolas muy expuestas, en el punto de mira de una OPA, es decir, de una oferta no amistosa para adquirir todas o una mayoría de las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa.

Para evitar que esto se produzca de manera generalizada, el Gobierno tomó la decisión de aprobar el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

Este decreto incluye una reforma de gran calado para las inversiones extranjeras. Esta medida recoge que se someterá a autorización por parte del Consejo de Ministros la adquisición por parte de empresas de otros países del 10% o más del capital social de sociedades españolas. De ahí que Vivendi se haya hecho con el 9,9%, un porcentaje menor del que establece el decreto.

Fuentes del sector afirman a este confidencial que la francesa tiene intención de seguir ascendiendo en Prisa una vez decaiga este decreto, al inicio del verano. Si no se vuelve a prorrogar. Desde el grupo señalan que ven en el grupo de comunicación español “una inversión a largo plazo” y que “tienen interés en España”: “Prisa es una empresa que tiene gran influencia en España pero también en otros mercados como América”.

Cambios en Prisa

Durante estos meses se han producido grandes cambios dentro de Prisa. Uno de ellos tuvo lugar el pasado mes de diciembre, cuando una junta general extraordinaria de accionistas aprobó la destitución de Javier Monzón como presidente de Prisa.

El cese fue aprobado con un apoyo del 52,2% de la junta, es decir, aproximadamente un 44% del capital. Tras este movimiento, el vicepresidente y consejero en representación del grupo Amber, Joseph Oughourlian, asumió la presidencia de Prisa de manera temporal.

Ha habido intentos de compra de Prisa

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre se produjo otra oferta inesperada en las oficinas de Gran Vía. El dueño de Kiss FM, Blas Herrero, presentó una oferta para hacerse con El País y la Cadena SER.

Envió una carta al Consejo de Administración con una propuesta que rondaba los 200 millones de euros. Pero después de que la CNMV suspendiera la cotización en Bolsa de las acciones del grupo y tras evaluar la oferta en un consejo extraordinario, la compañía decidió rechazarla por unanimidad.

No fue el único movimiento. Vocento también mostró interés en Prisa. El presidente del grupo, Ignacio Ybarra, hizo una llamada a Oughourlian para trasladarle el interés por tres medios: El País, Cadena SER y el diario AS. No era una propuesta formal de compra, según aclaró después la compañía.

Pero desde Prisa la respuesta fue tajante: otra negativa. El presidente del grupo de Gran Vía les comunicó que no se contemplaba ahora una venta de esos medios tras haber logrado refinanciar la deuda gracias a la venta de la división española de la editorial Santillana.