ŠKODA Canarias lanza un servicio de entrega a domicilio de tu vehículo nuevo

En los últimos años hemos experimentado una gran serie de cambios que nos han hecho cambiar nuestra forma de actuar, así como la forma de trabajar que tienen las empresas que conforman nuestro mercado.

El increíble auge de internet, la popularización de los smartphones, la aparición de nuevas empresas… todo ha hecho que nuestro entorno cambie y que nos comportemos de manera diferente.

Ahora, no tenemos las mismas necesidades que hace diez años, de la misma manera que no actuamos de la misma forma, no buscamos los mismos productos o servicios o no somos igual de exigentes con las empresas que nos los ofrecen.

Todos estos cambios, lógicamente, en la mayoría de casos nos han beneficiado a los consumidores, ya que nos han puesto las cosas más fáciles y nos han acercado todo tipo de productos y servicios con los que antes no contábamos.

Sin embargo, por otra parte, las empresas también se han visto obligadas a cambiar y, sobre todo, a evolucionar para poder adaptarse a las nuevas tendencias y poder seguir siendo relevantes en el momento actual. Esta “supervivencia del más apto” ha hecho que algunas empresas que gozaban de una buena situación se quedarán atrás, de la misma forma que ha hecho que empresas más pequeñas hayan crecido.

El mercado está en continuo cambio y evolución, y los consumidores también formamos parte de él, lo que hace que también debamos adaptarnos y cambiar nuestra forma de actuar en algunos aspectos.

De entre todos los aspectos que hemos podido experimentar, queremos destacar, en este caso, uno en particular: el auge del servicio a domicilio.

De un tiempo a esta parte, hemos podido experimentar cómo el servicio a domicilio ha plagado las empresas de todo nuestro país, transformando la forma de actuar de las empresas y, sobre todo, nuestras exigencias.

Ahora, no nos basta con que una empresa de, por ejemplo, comida rápida, tenga servicio para recoger, ahora exigimos que también cuenten con una plantilla de repartidores que nos traiga la comida a casa.

Nos hemos acostumbrado a recibir los productos que deseamos desde la comodidad de nuestra casa, sin necesidad de desplazarnos, ni realizar demasiados esfuerzos. Ahora, podemos usar nuestro teléfono para hacer pedidos online, sin necesidad de tratar directamente con ninguna persona ni de movernos, y nos hemos acostumbrado a hacerlo.

Realmente, la principal ventaja de los servicios a domicilio es la comodidad que presentan para el consumidor que los contrata. Ahorramos tiempo, elegimos la hora y el día a la que recibimos lo encargado, no necesitamos adaptarnos a ningún establecimiento, podemos relajarnos y dejar que otros hagan el trabajo que no nos gusta.

Ahí está la clave, en que el servicio es personalizado. Los consumidores, podemos decidir cómo queremos que sea el envío, cuando lo queremos, cómo deseamos pagarlo, y otras opciones que varían entre unas empresas y otras. Cada vez somos más exigentes, y cada vez los servicios se adaptan más a nosotros, para suplir esas nuevas necesidades que han nacido en los últimos años.

Como decimos, las empresas son conocedoras de todos estos cambios, y están preparadas para cubrirlos y superarlos. Siempre van a buscar satisfacer al cliente y seguir siendo relevantes en su entorno, lo cual les lleva a mejorarse a sí mismas e implantar nuevas formas de trabajar.

Este, es el caso de ŠKODA. Concretamente ŠKODA Canarias ha tomado la iniciativa de lanzar su servicio de entrega a domicilio. La marca, en su continua búsqueda por satisfacer las necesidades de sus clientes, les ha proporcionado la posibilidad de comprar un vehículo ŠKODA sin necesidad de salir de casa, de forma totalmente online, y recibirlo en la puerta de su casa.

Esta iniciativa, ha nacido durante el confinamiento por el Covid-19, que ha obligado a la población de todo el país a permanecer en casa y no realizar actividades fuera de casa como, por ejemplo, ir a un concesionario a comprar un coche. Es por esta razón que, anteponiendo siempre la seguridad del cliente, todos los coches que sean comprados de esta manera son higienizados con ozono antes de su entrega, para asegurar que estén libres de virus. Una medida que se aplica también a todos los vehículos entregados directamente a los clientes en el concesionario.

Como afirma Nayra Pérez, brand manager de ŠKODA en Canarias, “En situaciones excepcionales hay que reinventarse para adaptarse a las necesidades de los clientes”, y esta iniciativa, es una gran prueba de ello.

Esta situación excepcional causada por el Covid-19, ha sido una oportunidad para las empresas para reinventarse y, de nuevo, proponer nuevas alternativas que pongan las cosas más fáciles a sus clientes.

ŠKODA Canarias ha sabido encontrar un nuevo servicio perfectamente apto, y prueba de ello son las increíbles aceptaciones y positivas críticas de las que ha gozado por parte del público.