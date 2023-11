Kia EV9. Hecho a lo grande

El Kia EV9 es un SUV eléctrico de gran tamaño que se ofrece con el habitáculo configurado para 6 o 7 plazas. Monta dos motores eléctricos que conjuntamente arrojan 384 CV mientras la tracción es integral. Ya se vende en el mercado español con el acabado GT-Line desde 85.100 euros, contando con una autonomía de 505 km gracias a la batería de 99,8 kWh.

Con el lanzamiento comercial del nuevo Kia EV9 la firma coreana da un gran golpe de efecto por varios motivos. Refuerza su posición, la celeridad por aumentar la oferta de vehículos cien por cien eléctricos arropada por los buenos datos de ventas de vehículos electrificados en Europa, en los que también se incluyen los híbridos e híbridos enchufables. Actualmente las entregas de automóviles electrificados suponen el 40,9% de las ventas totales de la marca en el Viejo Continente. En lo que respecta a la gama eléctrica Kia tiene actualmente a la venta cuatro modelos, los Kia e-Soul, e-Niro, EV6 y el nuevo EV9. Pero su futuro eléctrico se consolida, se ampliará mayormente a través de la familia EV que ya incluye dos miembros, a los que próximamente se sumará el SUV Kia EV5 para cubrir la demanda en el segmento compacto. Además los prototipos Kia Concept EV3, un SUV pequeño, y la berlina mediana Kia Concept EV4 ya anticipan dos nuevos miembros que se incorporaran a la gama EV en los próximos años.

Dada su condición de SUV de gran tamaño, con 5 m de longitud, el Kia EV9 se transforma en el vehículo de pasajeros más espacioso comercializado hasta la fecha por Kia, aparte de posicionarse como el segundo vehículo (tras el EV6) desarrollado sobre la plataforma modular E-GMP para coches eléctricos. El cóctel compuestos por los ingredientes eléctrico más SUV para acoger 6 o 7 pasajeros le sitúa en un estatus un tanto privilegiado, casi único en su categoría, que le autoriza erigirse en todo un referente.

La versión de 6 plazas equipa asientos tipo Relax en la primera y segunda fila. Estos asientos son calefactables, van ventilados e incluyen reposapiés extensible.

Emprender la búsqueda de competidores que se ciñan totalmente a sus características supone recurrir casi exclusivamente a los fabricantes especialistas, y a modelos como el Volvo EX90, el Mercedes-Benz EQS SUV o el BMW iX. Pero a este respecto Kia ha dejado muy claro que con el EV9 no pretende competir con los productos equivalentes de estos fabricantes premium.

Un singular diseño

El Kia EV9 es un coche muy grande y hecho a lo grande en multitud de apartados. Mide 5 m de longitud por 1,98 m de anchura, con una distancia entre ejes de 3,10 m. A nivel de diseño exterior sigue el actual patrón estilístico de la casa, “Opuestos Unidos”, con la característica nariz de tigre presidiendo el contundente frontal. Un frontal que acoge disimuladamente unos sofisticados grupos ópticos de led colocados verticalmente en sus extremos, flanqueados por las tiras de leds de las luces diurnas que conforman una original firma luminosa. Además de un enorme tamaño, el diseño de la carrocería del Kia EV9 contribuye a acentuar su colosal presencia. Un conjunto en el que el protagonismo lo acaparan las formas cúbicas a base de unas líneas rectas muy marcadas, quedando perfectamente enmascarados en una especie de juego con la geometría los perfiles curvos. Como resultado final un diseño muy limpio.

Al silencioso rodar del Kia EV9 se une un sobresaliente confort de marcha. Absorbe a la perfección las irregularidades de la carretera sin movimientos excesivos de la carrocería.

A pesar de su formato cuadrado se ha realizado un meticuloso trabajo aerodinámico en el que colaboran los deflectores de aire activos camuflados en la parrilla, que pueden abrirse o cerrarse en función de las necesidades de refrigeración de la batería. De esta forma se obtiene un buen Cx de 0,28. En la vista lateral lo más destacable son las enormes llantas de 21 pulgadas, los pasos de rueda trapezoidales y los tiradores de las puertas enrasados. La parte trasera queda muy vistosa sobre todo por las originales ópticas que, según la marca, se asemejan a un mapa estelar. Hay disponibles siete colores: blanco Snow Pearl negro Aurora Pearl , rojo Flare, gris Pebble, y verde iceberg. Como guinda se ofrece el exclusivo azul Ocean en acabado mate o metalizado, heredado del coche concepto Kia Concept EV9.

Destacan las llantas de 21 pulgadas y los tiradores de las puertas enrasados. Detrás resaltan unas originales ópticas que replican un mapa estelar.

Habitabilidad sin restricciones para todos

El Kia EV9 es de los pocos vehículos eléctricos del mercado con 7 plazas y la habitual disposición de los asientos por filas de 2+3+2, pero también se oferta con 6 plazas (2+2+2). De momento para el mercado español solo está disponible con el nivel de acabado GT-Line. La variante de 6 plazas tiene un sobrecoste de 1.100 euros al adoptar asientos tipo Relax tanto en la primera como en la segunda fila y consola central extensible hasta las plazas traseras. Estos asientos Relax además de calefactables van ventilados, tienen reglaje eléctrico, pueden reclinarse e incluyen reposapiés extensibles. El habitáculo del Kia EV9 es muy amplio, a lo que contribuye una generosa batalla de 3,10 m. Por añadidura, un piso completamente plano redunda en una mayor comodidad para los pasajeros de la segunda y tercera fila, que también se benefician de la climatización independiente para la parte trasera del vehículo.

Es un hecho fácilmente constatable el abundante espacio que disfrutan todos los ocupantes del Kia EV9, sin restricciones. A este respecto ya no se llevan la peor parte los ocupantes de la última fila de cualquiera de las dos variantes (6 o 7 plazas) que ahora encuentran acomodo en amplios asientos reclinables, y sin limitaciones de espacio ni para las piernas ni para la cabeza, que no rozará con el techo. Además hay otro detalle que aporta un plus de comodidad, el fácil acceso a estas plazas, muy sencillo a la par que bien ideado. Basta con pulsar el botón que se encuentra en la base de los asientos de la segunda fila o bien el ubicado en la parte superior de sus respaldos para que se desplacen hacia delante mientras sus respaldos se abaten automáticamente. También contribuye a la facilidad de acceso el gran tamaño de las puertas traseras y el generoso ángulo de apertura que brindan.

Muy cómodos los asientos de la tercera fila, que también brindan mucho espacio a sus ocupantes. Además ofrecen un cómodo acceso.

Hay que reseñar en la variante de 6 plazas que los asientos tipo Relax incluyen los botones para su reglaje eléctrico en el propio asiento, pero los botones para activar su sistema de calefacción o de ventilación van situados en las puertas para que resulten más visibles. Todo un detalle de ergonomía. En la versión de 7 plazas los asientos de la segunda fila van divididos en porciones 40/60, tienen respaldos reclinables y la banqueta puede desplazarse longitudinalmente. En cualquier caso todos los asientos son comodísimos. El maletero se erige en todo un líder de su categoría. Con 5 plazas habilitadas el volumen asciende a 828 l, pero se queda en unos razonables 333 l en caso de estar posicionados todos asientos. La variante de 7 plazas al abatirse los asientos de la segunda y tercera fila arroja un espacio para equipajes de 2.318 l, frente a los 2.393 l de la de 6 plazas. Para el plegado automático de los respaldos se dispone de cuatro botones situados en los laterales del maletero. Un espacio adicional de carga de 52 l se encuentra bajo el capó delantero, si bien suele utilizarse para guardar el cable de carga.

Interior minimalista y ergonómico.

El salpicadero acoge tres pantallas contiguas, dos de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia, y una tercera de 5,3 pulgadas situada entre las dos anteriores para operar el climatizador. Inmediatamente debajo de la pantalla táctil del sistema multimedia se encuentran una serie de botones (no físicos) de accionamiento táctil que sirven para dar servicio de forma sencilla a las funciones más utilizadas del coche. Un poco más abajo se ubican una serie de botones convencionales para controlar las labores más habituales del climatizador, tales como subir o bajar la temperatura, velocidad del ventilador, etc. Aparte de las tres pantallas la información se completa con un sistema de proyección de datos en el parabrisas (Head-up Display). Rápido e intuitivo resulta el manejo del sistema multimedia. Deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla se accede a la pantalla de control rápido, que permite el acceso a funciones de uso frecuente sin necesidad de navegar por menús y submenús.

Atractivo salpicadero de corte minimalista pero muy intuitivo y ergonómico. Acoge tres pantallas contiguas, instrumentación, climatizador y sistema multimedia.

Confluyen en el interior sofisticados elementos, como el retrovisor interior digital, el sistema de sonido Meridian con 14 altavoces, el conjunto de cámaras que generan una visión cenital del vehículo, el aparcamiento remoto con llave, etc. El retrovisor interior puede utilizarse como espejo o bien como pantalla que proyecta la imagen recogida por una cámara trasera, lo que aporta un plus de seguridad cuando se ve obstaculizada por alguna circunstancia la visión hacia atrás. En la consola central el reposabrazos puede desplazarse para dar acceso a un enorme espacio donde depositar objetos. Consola que alberga algunos mandos, como el asistente de bajada de pendientes o el sistema de cámaras para el aparcamiento, además de incluir un sensor de huellas digitales que sirve para el arranque sin llave y selección de perfiles de usuario.

Kia se está empleando a fondo en su particular cruzada de utilizar más materiales ecológicos en sus automóviles, dentro de un ambicioso plan que contempla entre otras acciones la disminución progresiva del cuero de origen animal en favor de recubrimientos confeccionados con Bio-Poliuretano, derivado parcialmente del maíz, así como la introducción de nuevos materiales de base biológica. A este respecto el Kia EV9 representa la base de partida de esta sostenible iniciativa. Materiales reciclados se integran en el salpicadero y en el recubrimiento interior de las puertas. Además tanto los tejidos como las alfombrillas están confeccionados en PET reciclado y con redes de pesca recuperadas.

Acabado GT-Line

Por el momento el Kia EV9 solo se comercializa en España con el nivel de acabado GT-Line, que le confiere un aspecto más deportivo a la par que le equipa con una generosa dotación de serie. Se ofrecen dos versiones, el Kia EV9 AWD GT-Line 7 plazas que cuesta 85.100 euros y el Kia EV9 AWD GT-Line 6 plazas (86.200 euros). Adquieren especial relieve los sistemas de ayuda a la conducción, como el asistente de cambio de carril que ayuda a cambiar de carril cuando se acciona el intermitente, el asistente de mantenimiento de carril, el asistente de ángulo muerto asociado al monitor de ángulo muerto que muestra en el cuadro de instrumentos la vista lateral trasera al accionar los intermitentes, el asistente de frenado de emergencia frontal y en cruces, el sistema de detección de fatiga, etc.

El monitor de ángulo muerto muestra en el cuadro de instrumentos la vista lateral trasera al accionar los intermitentes.

El equipamiento de serie de las versiones GT-Line es muy completo, apenas deja hueco para las opciones. Entre los muchos elementos que adopta destacan: 9 airbags, asistente de salida segura del vehículo, reconocimiento de límites de velocidad, faros de led adaptativos, llantas de 21 pulgadas, techo solar eléctrico, retrovisor interior electrocrómico digital, proyección de datos en el parabrisas, sistema de audio premium Meridian con 14 altavoces, cámara de visión 360º, tapicería en cuero vegano, asientos delanteros y traseros ventilados y calefactables, climatizador trizona, lector de huella dactilar para arranque sin llave y selección de perfiles de usuario, sistema de estacionamiento remoto con llave, etc.

Dos motores eléctricos y tracción integral

El Kia EV9 va propulsado por dos motores eléctricos, uno bajo el capó delantero (192 CV) y otro en el eje posterior (192 CV), de lo que se deduce que cuenta con tracción integral. La potencia conjunta asciende a 384 CV mientras el par máximo se cifra en 700 Nm, con un consumo combinado WLTP de 22,8 kWh/100 km. Un potencial que permite una aceleración fulgurante, pues emplea 5,3 s en pasar de 0 a 100 km/h a pesar del elevado peso en vacio del coche (2.674 kg) en tanto la velocidad máxima es de 200 km/h. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 99,8 kWh (pesa 567 kg) que autoriza una autonomía combinada WLTP de 505 km. Gracias a su sistema eléctrico de 800 V puede cargar en corriente continua con potencias muy altas, hasta 240 kW. En este caso para una recarga hasta el 80% se emplearían 24 minutos. Pero si fuese necesario por las prisas en tan solo 15 minutos se obtiene energía suficiente para recorrer 223 km. En corriente alterna la potencia máxima de carga es de 11 kW, tardándose poco más de 9 horas en una recarga completa desde el 10% hasta el 100%.

Invierte 24 minutos en recargar la batería hasta el 80% con corriente continua a una potencia de carga de 240 kW.

En marcha sorprende el silencio que se percibe en el interior del Kia EV9. Si bien en los coches eléctricos se cuenta a priori con el silencioso funcionamiento de su propulsor o propulsores, también están expuestos a otro tipo de ruidos, los mismos que sufren los automóviles con motor de combustión. Ruidos tanto aerodinámicos como de rodadura. A este respecto el habitáculo del EV9 va muy bien aislado de las fuentes de ruido exteriores, a lo que asimismo contribuye su depurada aerodinámica. Al silencioso rodar se une un sobresaliente confort de marcha. El vehículo es sumamente cómodo sin recurrir a una suspensión neumática, pero absorbe a la perfección las irregularidades del asfalto sin movimientos excesivos de la carrocería. Una evidencia que pone de manifiesto la buena puesta a punto de su convencional suspensión de muelles que tampoco cuenta con amortiguadores de dureza variable.

Mediante unas levas en el volante se puede variar el grado de la frenada regenerativa. En el nivel 1 la desconecta, el motor no ofrece retención (navegación a vela) mientras en el superior propicia la máxima retención permitiendo la conducción con un solo pedal, es decir, tan solo modulando la presión sobre el acelerador, lo que resulta ideal en el tráfico urbano. El conductor dispone de cuatro modos de conducción: Eco (máxima eficiencia), Sport (eleva la potencia para primar las prestaciones), Normal (equilibrio entre prestaciones y eficiencia) y My Drive (el conductor puede configurarlo a su gusto). Este sistema se complementa con el Terrain Mode, que adecua el vehículo para circular por caminos o superficies con reducida adherencia. Permite escoger entre varios programas, Mud, Sand o Snow