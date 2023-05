Kia Niro. Juego a tres bandas

Siguiendo los pasos de su exitoso antecesor, la segunda generación del Kia Niro ofrece tres alternativas de propulsión electrificadas. La gama Niro incluye un modelo híbrido (HEV) de 141 CV, un híbrido enchufable (PHEV) con 183 CV y una tercera opción totalmente eléctrica, el e-Niro (BEV), que desarrolla 204 CV. Tres opciones para satisfacer a todo tipo de usuarios.

En 2016 la primera generación del Kia Niro hizo una firme apuesta por la electrificación de la marca al incluir una completa gama que aglutinaba tres sistemas de propulsión, híbrido (HEV), híbrido enchufable (PHEV) y 100% eléctrico (BEV). Pretendía acercar la electrificación en sus diversas variantes a un amplio elenco de clientela con distintas necesidades. Una fórmula exitosa que ahora continua con el nuevo Kia Niro, un importante bastión de apoyo para la marca coreana en aras de seguir una ambiciosa hoja de ruta que contempla vender a nivel global 1,2 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV) en 2030, año en el que las ventas de sus modelos electrificados superarán los 2 millones de unidades. Estos modelos representarán algo más de las tres cuartas partes de las entregas de Kia en el mundo.

El nuevo Kia Niro busca la eficiencia mediante un diseño modero y sistemas de asistencia al conductor de última generación. Desarrollado sobre la plataforma K de tercera generación, gracias a su avanzada arquitectura permite alojar diferentes sistemas de propulsión electrificados. Mide 4,42 m de longitud, por lo que comercialmente se sitúa en el centro de la categoría de los todocamino o SUV compactos (segmento C-SUV). Ahora bien su altura (1,54 m) le acerca en cierto modo a los convencionales turismos, por lo que técnicamente es un Crossover, una mezcla entre turismo y SUV. Diseñado desde cero bajo el actual patrón de diseño de la marca, “Opuestos Unidos”, las líneas de la carrocería están inspiradas en las del coche concepto HabaNiro de 2019. Un patrón estilístico que mezcla en armonía lo emocional con lo racional para dar lugar a un producto tremendamente atractivo en el que se ha cuidado especialmente el apartado aerodinámico. El Kia Niro es un vehículo muy confortable y de agradable conducción. Su suspensión filtra muy bien las irregularidades de la carretera ofreciendo por añadidura un rodar aplomado que transmite seguridad.

Ópticas traseras en forma de bumerán que se funden con el montante trasero.

Pilar C con función aerodinámica

La mejora de la aerodinámica incluye ingeniosas soluciones como es el caso del innovador pilar C. Concebido para canalizar el flujo de aire en esa zona a través de un canal oculto, tiene como objetivo minimizar las turbulencias de aire en la parte posterior del vehículo que provocan resistencia al avance. Este original pilar, que se funde con las ópticas traseras en forma de bumerán, permite su personalización mediante una amplia gama de colores a la vez que cumple una importante función aerodinámica, la de reducir la resistencia al avance. A este respecto contribuye a la obtención de un modélico Cx o coeficiente aerodinámico de 0,29. Los colores del pilar C están enfocados a contrastar, a crear un efecto bitono, con los 9 colores que se ofrecen para la carrocería.

El innovador pilar C cumple una función aerodinámica canalizando el flujo de aire para reducir la resistencia al avance. Puede personalizarse con colores específicos.

El frontal del Nuevo Kia Niro es muy expresivo. La típica “nariz de tigre” se extiende hasta las aletas, en tanto la parrilla va situada algo más baja de lo habitual, invadiendo el propio faldón. El redondeado capó sobresale por los flancos, y en cuanto a las luces diurnas de led presentan una curiosa forma de trapecio invertido o de cazo, una silueta que se repite en el paragolpes trasero buscando una cierta simetría de elementos entre el frontal del vehículo y la parte trasera. Pero el modelo eléctrico, e-Niro, se distingue de sus hermanos híbridos por una parrilla cerrada en dos tonos y una protección lateral en gris acero. Luce una parrilla y paragolpes específicos, llamando la atención la trampilla de acceso al puerto de carga, que va situada en el centro del frontal.

Situada en el centro del frontal va la trampilla del puerto de carga en el modelo eléctrico e-Niro, con una autonomía de 460 km.

El interior del nuevo Kia Niro es muy amplio, por encima de la media, además de versátil, gracias a la plataforma K de tercera generación que ha favorecido que se gane espacio tanto para los pasajeros como para los equipajes en comparación con su antecesor. Los ocupantes de las plazas posteriores, en numerosas ocasiones los más desfavorecidos, gozan de bastante amplitud. Además el acceso al interior les resultará sumamente cómodo por el generoso tamaño de las puertas y su gran ángulo de apertura. El espacio para las piernas (cota de longitud) y la cota de altura establecen nuevas referencias para sus muchos rivales. Lo que si que varía es el volumen del maletero en los tres modelos, dado el distinto tamaño de las baterías y su ubicación. En el eléctrico e-Niro la batería va dispuesta bajo el piso, entre los ejes, con lo que se erige en el Niro de mayor maletero, con 475 l y 1.392 l con el asiento posterior abatido. Por lo que respecta a los híbridos la batería se sitúa en la parte posterior, bajo el asiento trasero, teniendo en cuenta que la del híbrido enchufable es de mayor tamaño. Por ello el maletero del híbrido (HEV) ofrece 451 l (1.445 l), en contraposición con el del híbrido enchufable (PHEV) que es el más pequeño de la terna: 348 l (1.342 l).

Muy amplias las plazas traseras, que ofrecen mucho espacio para las piernas de sus ocupantes además de una buena cota de altura

Futurista interior y materiales reciclados

El salpicadero adopta un aspecto muy vanguardista y futurista. Su corte en forma de ola resulta tremendamente original, distinto. Acoge dos pantallas, la propia que oficia de cuadro de instrumentos y la del sistema multimedia. En función del modelo y del nivel de acabado presentan diferentes medidas. En el e-Niro la pantalla del cuadro de instrumentos es de 10,25 pulgadas, en tanto la del sistema multimedia es de 8 pulgadas en el nivel de acceso (Concept) y en los niveles restantes (Drive y Emotion) pasa a ser de 10,25 pulgadas. Pero en los modelo híbridos no está disponible el cuadro digital en el Concept, mientras la pantalla multimedia es de 8 pulgadas. Pasando al acabado superior (Emotion) ambas pantallas son de 10,25 pulgadas, no obstante en el intermedio (Drive) la del sistema multimedia es de 10,25 pulgadas y para que también adopte el cuadro digital de 10,25 pulgadas debe incluir el paquete opcional Design. La climatización se maneja desde su propio panel táctil, si bien se agradece que la regulación de la temperatura se realice mediante unas prácticas ruedecillas. En función del nivel de equipamiento asimismo se dispone de un sistema de proyección de datos en el parabrisas que muestra, velocidad, indicaciones del navegador, señales de tráfico, etc.

Diseño muy futurista y original el del salpicadero, que acoge las pantallas del cuadro de instrumentos y del sistema multimedia. Ambas pueden ser de 10,25 pulgadas.

Hay que destacar la utilización de materiales reciclados en el habitáculo. El revestimiento del techo está confeccionado con papel reciclado, los asientos son de poliuretano de base biológica (Bio PU) con fibras procedentes de hojas de eucaliptos y también se oferta el cuero vegano para el revestimiento de los asientos. Los más sibaritas podrán solicitar el asiento relax para el pasajero delantero. Con el vehículo parado bastará pulsar un botón para que dicho asiento se eleve y recline automáticamente, transformándose en una óptima superficie de descanso.

Tres monturas para distintos jinetes

La gama Kia Niro totalmente electrificada está compuesta por tres modelos que dan cumplida respuesta a distintos tipos de usuarios y en la misma medida satisfacen distintas necesidades. Atendiendo al sistema de propulsión se ofrece un modelo híbrido (HEV), un híbrido enchufable (PHEV) y cerrando el trío uno totalmente eléctrico (BEV), el e-Niro. Tanto el híbrido como el híbrido enchufable comparten el mismo motor de gasolina 1.6 de inyección directa, un 4 cilindros en línea con 1,6 litros de cilindrada que desarrolla 105 CV. Las diferencias llegan de la mano de los electromotores, que en el HEV proporciona 44 CV frente a los 84 CV que arroja el motor eléctrico del PHEV. De esta forma la potencia combinada asciende a 141 CV en el HEV y a 183 CV en el PHEV. Ambos comparten la caja de cambios automática de doble embrague DCT de 6 velocidades que, curiosamente, carece de marcha atrás para aligerar su peso 2,3 kg. La función de marcha atrás recae sobre el motor eléctrico. La tracción es siempre a las ruedas delantera.

El selector del cambio automático en los dos modelos híbridos, HEV y PHEV, es una ruedecilla. Como todos los eléctricos, el e-Niro no lleva caja de cambios.

El Kia Niro 1.6 HEV (141 CV) puede alcanzar en modo eléctrico hasta 120 km/h. Sus prestaciones se cifran en 165 km/h e invierte 10,4 s en pasar de 0 a 100 km/h. En lo que respecta a su consumo combinado en ciclo WLTP se cifra en 4,4 l/100 km. Con su sistema de propulsión híbrido enchufable, el Kia Niro 1.6 PHEV (183 CV) puede recorrer eléctricamente 65 km (autonomía eléctrica WLTP) y alcanzar una velocidad de 134 km/h. En el apartado de las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 9,6 s y alcanza 168 km/h, con un consumo combinado WLTP de 0,8 l/100 km. Una peculiaridad de este PHEV es que dispone de un modo de conducción llamado Greenzone. Se trata de un modo inteligente de propulsión que basándose en los datos del navegador y en el historial de las rutas reconoce cuando se circula por zonas de bajas emisiones, hospitales o áreas residenciales, seleccionando automáticamente la propulsión eléctrica. Además permite al conductor ampliar estas zonas verdes registrando determinadas direcciones.

Completa la terna la versión eléctrica, el e-Niro. Monta un motor eléctrico de 204 CV que pasa el movimiento a las ruedas delanteras. Como en todos los eléctricos no existe caja de cambios. Incorpora una batería de 64,8 kWh de capacidad que le autoriza una autonomía medida en ciclo combinado WLTP de 460 km, con un consumo combinado WLTP de 16,2 kWh/100 km. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 s y la velocidad máxima asciende a 167 km/h. Con una potencia de carga de 100 kW en corriente continua se recarga la batería hasta el 80% en 43 minutos. Los usuarios de este e-Niro podrán beneficiarse de Kia Charge, que da acceso a más de 350.000 puntos de recarga en toda Europa accesibles a través de una única cuenta de Kia.

Levas multifunción para los híbridos

Con respecto a la frenada regenerativa con tres niveles de retención, modulable mediante las levas del volante en el e-Niro, ahora también se hace extensible a los dos modelos híbridos, HEV y PHEV. Ambos incorporan dos modos de conducción: Eco y Sport. Pues bien, en modo Eco las levas del volante sirven para regular el nivel de retención, mientras en modo Sport recuperan su tradicional función de cambiar de marcha. En modo Eco con la leva izquierda se aumenta el frenado regenerativo y con la derecha se disminuye. Por otra parte, pulsando 0,4 s la izquierda aumenta hasta su máximo nivel la frenada regenerativa. Finalmente, si se pulsa 1 s la leva derecha se obtiene un frenado automático gradual en función del estado de la carretera.

En las versiones híbridas, en modo de conducción Sport las levas situadas tras el volante sirven para cambiar de marcha y en modo Eco para regular el nivel de retención.

Los tres modelos que componen la gama Kia Niro pueden combinarse con tres niveles de equipamiento: Concept, Drive y Emotion, por lo que la gama queda compuesta por un total de 9 versiones. En el HEV la horquilla de precios se mueve entre 31.150 euros y 37.350 euros. Los precios para el PHEV oscilan entre 40.625 euros y 47.175 euros. Finalmente, los precios del e-Niro van desde 45.375 euros hasta 51.175 euros. Es importante resaltar que sobre estas cantidades no ha aplicado ningún tipo de descuento (Financiación, plan Moves, etc.). El nivel de equipamiento de acceso, el Concept, incorpora 8 airbags, climatizador automático, asistencia de mantenimiento de carril, sistema de detección de fatiga, asistente de frenada de emergencia con reconocimiento de peatones, etc. Un escalón más arriba, el acabado Drive añade elementos como, el sistema de detección de ángulo muerto, asistente de salida segura del vehículo, faros de led, retrovisores plegables eléctricamente, lunas tintadas, etc. Dentro del acabado superior, el Emotion, se dan cita componentes como, los pedales de aluminio, tapicería en piel vegana, asiento pasajero regulable eléctricamente, asientos delanteros calefactables o el portón trasero manos libres.

para satisfacer a los usuarios más exigentes:acoge ellas lunas oscurecidas y el cargador inalámbrico. Dirigido a los más sibaritas, una sofisticada dotación de elementos se da cita en: sistema de proyección de datos en el parabrisas, asiento conductor con memoria,asientos traseros calefactables, asiento pasajero tipo relax,