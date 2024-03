Mercedes-Benz GLA 200. Infatigable rutero

Dentro de la gama o Clase GLA de Mercedes-Benz figura como modelo de acceso, el Mercedes-Benz GLA 200. Monta un motor de gasolina de 1,3 litros de cilindrada (163 CV) asociado a un cambio automático de doble embrague 7G-DCT con 7 velocidades. Está disponible con dos terminaciones con un precio que parte de 46.503 euros.

En 2023 Mercedes-Benz se erigió en líder del mercado premium en España, por delante de BMW y de Audi, con un total de 42.972 unidades entregadas. Esta cifra supone un sustancioso incremento del 17,8% con respecto a 2022. En el sector de los vehículos cien por cien eléctricos (BEV) ocupa la tercera posición del ranking con 3.067 entregas. Pero de nuevo pasa a ostentar el liderazgo en la categoría de vehículos híbridos enchufables (PHEV), donde consiguió matricular 7.915 unidades. Con respecto a los modelos más vendidos figura en primer lugar la Clase GLC (8.216 coches), seguida de la Clase A (7.014 unidades). A continuación, en tercer lugar, se sitúa la Clase GLA con un total de 6.959 coches vendidos.

Entre otras razones, estos datos tan positivos para Mercedes-Benz se deben a una gama muy amplia y bien estructurada, en la que cualquier cliente puede encontrar el automóvil más adecuado tanto a sus necesidades como a sus gustos. Prácticamente todos los vehículos con motores de combustión tienen un modelo equivalente eléctrico, por lo que resulta harto difícil no encontrar el coche que se está buscando. En el caso de los clientes que deseen adquirir el todocamino o SUV de acceso a la marca con motor de combustión deben dirigir sus miradas al Mercedes-Benz GLA, un compacto que con 4,41 m de longitud se inscribe en el segmento C-SUV.

El Mercedes-Benz GLA 200 es la versión de acceso a la gama GLA. Es un compacto que se inscribe en el segmento C-SUV.

Con una silueta más SUV

El actual Mercedes-Benz GLA es la segunda generación del modelo. Debutó comercialmente en 2020 en tanto se sometió a una actualización el pasado 2023. Con respecto a la primera generación dio un gran paso adelante en lo concerniente al aspecto, pues la carrocería de esta primera generación tenía una altura de 1,49 m que proporcionaba al vehículo una apariencia de crossover más que de SUV. Situación que se solventó con la entrada en escena del actual Mercedes-Benz GLA, que no solo incrementaba 12 cm la altura sino que además es también 3 cm más ancho. Con una altura que llega a los 1,61 m sin lugar a dudas ofrece una imagen de auténtico SUV.

Nuestra unidad de pruebas montaba unas llantas multirradio de 20 pulgadas. Una opción que cuesta 1.798 euros.

Hace apenas un año que el Mercedes-Benz GLA se sometió a una actualización que introdujo sutiles cambios a nivel de carrocería, mejoras en el equipamiento y modificaciones de mayor o menor calado en la gama de motores. El diseño exterior adopta una nueva parrilla y un nuevo paragolpes mientras en los faros cambia el diseño de la firma luminosa que conforman las luces diurnas. En el interior desaparece la pantalla multimedia de 7 pulgadas, que pasa a ser ahora de 10,25 pulgadas para todas las versiones. Además utiliza la última generación del sofisticado sistema multimedia MBUX con tres estilos de visualización: Classic, que muestra toda la información prioritaria para el conductor en tanto la Sport da el mayor protagonismo al cuentarrevoluciones. Por último, el modo Discreto (minimalista) reduce la información al contenido que resulta esencial.

El interior está muy bien rematado, con buenos materiales y ajustes. Los aireadores redondos dotan al salpicadero de una imagen de deportividad.

En el apartado de las motorizaciones se ha introducido hibridación ligera de 48 V en los motores de gasolina para, entre otras ventajas, poder disfrutar de los beneficios de la etiqueta ambiental Eco de la DGT. Con etiqueta C se quedan las mecánicas diésel y la potente variante Mercedes-AMG GLA 45 S.

Modélica suavidad de rodadura

El Mercedes-Benz GLA 200 constituye el modelo de acceso a la gama GLA. Monta un propulsor de gasolina de 4 cilindros en línea con 1,3 litros de cilindrada que desarrolla 163 CV mientras en par máximo es de 270 Nm. Una cifra que se mantiene constante entre 2.000 y 3.500 rpm, lo que sobre el papel da idea tanto de la buena respuesta como del agrado de uso que brinda. Un aspecto que en la práctica puede comprobarse con tan solo recorrer unos cuantos kilómetros a su volante. Además de cara a la reducción de consumos este motor adopta un sistema de desconexión de cilindros cuando funciona a carga parcial. Pero también cuenta con un sistema de hibridación ligera de 48 V que emplea un electromotor/generador para ahorrar combustible y reducir las emisiones contaminantes. Dicho motor eléctrico tiene varias funciones, apoya al motor térmico en fuertes aceleraciones, genera electricidad y oficia de motor de arranque. No hay que dejar en el tintero algo muy importante en relación con la hibridación ligera, y es que es portadora de la etiqueta ambiental Eco de la DGT. Con respecto al cambio es automático de tipo doble embrague (7G-DCT) con 7 velocidades mientras la tracción es a las ruedas delanteras.

Nada más efectuar los primeros kilómetros al volante del Mercedes-Benz GLA 200 puede comprobarse con toda fidelidad el gran confort de marcha que facilita, que se ve reforzado por un magnífico aislamiento acústico. Es un coche muy equilibrado merced a unos ajustes de chasis que conjugan perfectamente dinamismo y confort de marcha. De esta cualidad se deriva una suavidad de rodadura realmente modélica, de las que sirven de referencia.

Confort de marcha y dinamismo se funden gracias a una perfecta puesta a punto de las suspensiones.

Y eso que cuenta con una nutrida representación de competidores, entre los que se encuentran modelos como los BMW X1, Audi Q3, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace, Volvo XC40 o Alfa Romeo Tonale.

El conductor dispone de cuatro modos de conducción: Comfort, Eco, Sport e Individual. Si se selecciona el programa Eco para economizar al máximo se activa la función navegación a vela (por inercia) de la caja de cambios automática 7G-DCT de doble embrague. Pueden obtenerse recortados consumos, por debajo incluso de los 6 l/100 km circulando por autovía a 120 km/h y a poco que se sea cuidadoso con el acelerador. El consumo combinado en ciclo WLTP se cifra en 6,7 l/100 km. Este cambio automático de doble embrague, con los embragues bañados en aceite, asimismo puede utilizarse manualmente mediante las levas en el volante. Se muestra muy suave en las arrancadas, de forma parecida a la de un cambio automático de convertidor, y también resultan imperceptibles los pasos entre las distintas marchas. No se perciben esas brusquedades al arrancar que se dan en algunos cambios de este tipo; quizá sea por los embragues en baño de aceite en vez de en seco. Dentro del capítulo de las prestaciones, la velocidad máxima es de 210 km/h en tanto acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 s.

Sofisticado sistema multimedia MBUX

Al acceder al interior la sensación que de inmediato transmite el Mercedes-Benz GLA 200 es de calidad, buenos materiales y ajustes. El salpicadero irradia deportividad gracias a los vistosos a la par que originales aireadores redondos. Frente al conductor dos pantallas, una a continuación de la otra y ambas de 10,25 pulgadas. La primera oficia de cuadro de instrumentos mientras la situada a la derecha, táctil, es la que da servicio al sofisticado sistema multimedia MBUX. El MBUX forma parte del equipamiento de serie y es de los más completos que ofrece el mercado.

Frente al conductor la pantalla que oficia de cuadro de instrumentos, y a su derecha la del sistema multimedia. Ambas son de 10,25 pulgadas.

Obsequia muchas posibilidades de personalización, destacando el eficaz sistema de reconocimiento de voz que se activa pulsando un botón en el volante o pronunciando “Hola Mercedes”. Aprende fácilmente los hábitos del conductor toda vez que es capaz de identificar con gran precisión frases más o menos largas y complejas. El MBUX es un sistema mejor, más avanzado, que los que montan sus competidores teutones, los BMW X1 y Audi Q3.

Ambas pantallas ofrecen muy buena resolución. Se visualizan perfectamente bajo cualquier condición de luz ambiental, incluso con sol intenso. El manejo del sistema multimedia puede efectuarse tocando la propia pantalla, por medio de una tecla táctil en el volante, mediante la superficie táctil y una serie de botones adyacentes situados en la consola central (entre los dos asientos) o mediante la voz. También desde otra tecla táctil del volante, en este caso la situada en su brazo izquierdo, se controlan las funciones de la pantalla del cuadro de instrumentos. El uso de este peculiar teclado no resulta muy práctico, aunque sea cosa de acostumbrarse a veces no obedece a la primera.

Para manejar ambas pantallas pueden utilizarse las teclas táctiles ubicadas en los brazos del volante, pero no resultan muy prácticas.

Línea AMG Line

El habitáculo es bastante amplio, no así el maletero, que cubica 425 l (1.420 l con el asiento trasero abatido). Es una cifra que, aunque buena, queda por debajo de la de sus principales competidores. Pero en cambio tiene unas formas que permiten un perfecto aprovechamiento y la versatilidad que proporciona el poder colocar el piso a dos alturas. Asimismo se pone a disposición de los clientes los asientos traseros desplazables longitudinalmente 14 cm, un opcional que cuesta 497 euros.

Como elemento opcional se ofrecen los asientos traseros desplazables longitudinalmente 14 cm.

El Mercedes-Benz GLA 200 tiene un precio con la línea de acabado Progressive de 46.503 euros. Pero nuestra unidad de pruebas era portadora de la línea AMG Line, la más demandada por la clientela que tiene un coste de 51.219 euros. Con la línea AMG Line el vehículo presenta una apariencia más deportiva gracias al kit estético AMG para la carrocería, que visualmente le aproxima al impresionante aspecto de las versiones Mercedes-AMG. La línea AMG Line incluye un equipamiento de serie específico que integra, además del citado kit estético AMG: asientos deportivos, tapicería símil de cuero/microfibra, techo interior en negro, sonido deportivo del motor, elementos de adorno en acabado carbono, volante deportivo multifunción forrado en cuero Nappa, llantas de aleación AMG de 19 pulgadas de cinco radios dobles, tren de rodaje con altura rebajada y frenos deportivos. No obstante nuestra unidad de pruebas montaba unas opcionales llantas de 20 pulgadas de diseño multirradio (1.798 euros).

A esta generosa dotación hay que añadir la propia del paquete Advanced Plus, que tiene un coste de 4.716 euros, aunque va ligado a la línea AMG Line. Como cabe suponer, este coste ya está incluido en el precio facilitado anteriormente (51.219 euros). Pero además del Advanced Plus el cliente tiene a su disposición otros dos paquetes opcionales: el Premium (6.671 euros) y el Premium Plus (10.871 euros). De entre los elementos que incluye el paquete Advanced Plus caben destacarse: el acceso y arranque manos libres, el portón trasero manos libres, los retrovisores plegables eléctricamente, los faros de led, las luces de carretera automáticas, el cuadro digital de 10,25 pulgadas, la cámara de marcha atrás, los cristales tintados, el navegador MBUX Navegación o los asientos delanteros calefactados. En definitiva, una dotación bastante completa.