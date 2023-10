Toyota Corolla Touring Sports 140H. Espacio para todo

El modelo con carrocería familiar de la gama Toyota Corolla recibe la denominación Touring Sports. La versión Toyota Corolla Touring Sports 140H está propulsada por un sistema híbrido compuesto por un motor de gasolina de 1,8 litros (98 CV) y un electromotor (95 CV) que proporcionan conjuntamente 140 CV. Está disponible desde 28.850 euros.

Tras el declive de los monovolúmenes en favor de los SUV, no hay que olvidarse que los vehículos con carrocería familiar siguen contando con multitud de adeptos por su mayor versatilidad, en forma de un maletero más capaz, a la vez que su diseño más desenfadado suele atraer a compradores algo más jóvenes que los de la tradicional berlina. Así pues, juegan la baza del diseño y de un maletero de mayor volumen, lo que los hace muy aptos de cara a un variado surtido de clientes, desde el soltero amante de los deportes al aire libre a las parejas que disfrutan de largos viajes, pasando por las familias con uno o más hijos.

Ante este panorama, Toyota no podía renunciar a tener un familiar dentro de su emblemática gama Corolla, en un segmento de mercado estratégico como es el C. Pocos automóviles, como el Toyota Corolla, pueden presumir tanto de rodar por casi todos los países del mundo como de haber alcanzado unas cifras de producción de auténtico récord. Cuando en 1966 se lanzó al mercado la primera generación del Corolla, más que un nuevo modelo se inauguraba una exitosa y duradera saga que ha llegado hasta nuestros días labrándose una merecida reputación.

Las ópticas traseras en forma de anzuelo guardan similitudes con los faros, creando cierta simetría formal entre el frontal y la parte posterior del vehículo.

Renovados sistemas de propulsión híbridos

Las más de 44 millones de unidades comercializadas le convirtieron en el coche más vendido del mundo en 2016, todo un hito histórico que coincidió con su 50 cumpleaños. Una cifra que actualmente ya ha superado la barrera de los 50 millones de coches comercializados a nivel mundial. Hay que apuntar que en 2006 para algunos mercados, incluido el europeo, adoptó la denominación Auris, que se mantuvo vigente hasta 2018 a lo largo de dos generaciones. Para Europa la histórica denominación Corolla se recuperó con el lanzamiento en 2019 de la actual generación, la duodécima. Generación que hace unos meses se sometió a una actualización, y que inició su comercialización en el mercado español a principios de 2023.

Esta renovación de la gama Toyota Corolla centra los cambios más significativos en el apartado de los sistemas de propulsión, que continúan siendo híbridos no enchufables y que ahora son más potentes y eficientes. Las anteriores versiones 125H (122 CV) y 180H (184 CV) dejan paso a las nuevas 140H (140 CV) y 200H (196 CV). Un incremento de potencia que se debe a los electromotores, que pasan de 72 CV (125H) a 95 CV (140H) así como de 109 CV (180H) a 113 CV (200H), puesto que los motores de gasolina 1.8 y 2.0 siguen desarrollando respectivamente 98 CV y 152 CV. La batería de iones de litio es más potente pero más pequeña a la par que ligera. Según versión el peso disminuye hasta 18 kg.

Con 4,65 m de longitud, el Toyota Corolla Touring Sports mide 28 cm más de largo que la versión Corolla 5 puertas.

Mejoras en el equipamiento

También experimenta diversas mejoras el equipamiento y sutiles cambios a nivel de diseño exterior. En el frontal cambia la malla de la parrilla, los antiniebla van rodeados por un marco cromado y los faros de led presentan distinta configuración interior aunque conservan la forma, el diseño. Siguiendo con la carrocería, se añaden tres nuevos colores: el Azul Florida para el modelo 5 puertas, el Azul Mediterráneo para el Sedan y el Gris Grafito para todos los modelos. Además adopta nuevas llantas de aleación. En el interior las modificaciones se centran en renovados tapizados para los asientos así como novedosas inserciones en el salpicadero. Pero quizá lo más importante sea la incorporación, salvo en el acabado básico (Business), de una pantalla de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos; puede personalizarse a gusto del conductor mediante cuatro modos de presentación: Casual, Smart, Sport y Tough. Con respecto al sistema multimedia estrena un nuevo procesador y una pantalla más grande, de 10,5 pulgadas, en lugar de la anterior de 8 pulgadas que únicamente la monta el nivel de acabado básico (Business). Esta pantalla funciona con mayor rapidez a la vez que la estructura de los distintos menús es mucho más racional.

La renovación de la gama Corolla ha supuesto un incremento en las dimensiones tanto de la pantalla del cuadro de instrumentos (12,3 pulgadas) como del sistema multimedia (10,5 pulgadas)

Los sistemas de ayuda a la conducción también reciben mejoras, como es el caso de la frenada de emergencia, el sistema de precolisión, el control de crucero activo y el sistema de mantenimiento de carril. Además se añaden estas otras funciones: el sistema de precolisión ahora funciona asimismo en cruces, la frenada automática en curva, la detención automática del vehículo en caso de emergencia, el sistema de asistencia de salida segura o la innovadora función de aviso al conductor para indicarle que ha dejado algo en los asientos traseros. Comentar respecto al sistema de asistencia de salida segura que genera un aviso si al abrir una puerta detecta que invade la trayectoria de un vehículo e incluso de una bicicleta que se aproximen por detrás.

Dos opciones de propulsión

La recién renovada generación número 12 del Toyota Corolla contempla cuatro tipos de carrocería, la de 5 puertas, la familiar (Touring Sports), la variante berlina clásica (Sedan) y la recientemente añadida SUV (Cross). Pero si hay un área en el que de manera especial destaca es en el de la propulsión al ofrecer exclusivamente sistemas híbridos. Concretamente pone a disposición del usuario dos sistemas de propulsión híbridos, el 140H ligado a un motor de gasolina de 1,8 litros que proporciona 140 CV mientras el más potente (200H) utiliza un propulsor de gasolina de 2 litros para desarrollar conjuntamente 196 CV. Estos renovados sistemas de quinta generación se muestran más potentes y eficientes que sus antecesores, los 125H y 180H. Sirva como ejemplo que la versión 140H acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 s o, lo que es lo mismo, invierte 1,7 s menos que la anterior 125H. En honor a la verdad hay que reconocer a Toyota el enorme acierto que tuvo cuando introdujo en el mercado su primer vehículo híbrido, el Prius, hace ya 26 años. Supo adelantarse al futuro proponiendo un sistema de propulsión inédito que no pasaba por la hoja de ruta de otros fabricantes de automóviles. El paso de los años se ha encargado de darle la razón a Toyota.

El sistema de propulsión híbrido del Toyota Corolla Touring Sports 140H lo componen un motor de gasolina de 1,8 litros y un electromotor que conjuntamente desarrollan 140 CV.

Buena alternativa de electrificación

En estos tiempos que corren de fiebre eléctrica con tantos voltios “sueltos” en los que se está tratando de imponer a marchas forzadas, sin mucho orden y concierto, los vehículos eléctricos de batería sin la correspondiente infraestructura de recarga adecuada, los vehículos híbridos, a los que últimamente se han unido los híbridos enchufables, constituyen excelentes alternativas de electrificación para una gran mayoría de usuarios sin los inconvenientes que todavía plantean los eléctricos. Una gran baza jugada por Toyota, que tampoco descuida en absoluto el desarrollo de vehículos eléctricos, además de apostar firmemente por la tecnología de la pila de combustible como en su día hizo con la híbrida. A buen seguro que también cosechará magníficos resultados.

El Toyota Corolla Touring Sports 140H se oferta con tres niveles de equipamiento: Active Plus (28.850 euros), Style (30.350 euros) y Style Edition (33.950 euros). Cabe señalar que el equipamiento de serie es muy generoso, pues todos incluyen: retrovisores eléctricos, calefactables y plegables, sistema de entrada y arranque sin llave, cuadro de instrumentos con pantalla de 12,3 pulgadas, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador bizona, cámara de visión trasera, faros de led, pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, etc. Con respecto a la dotación en ayudas a la conducción ocurre exactamente lo mismo, incorporando sistema de seguridad pre-colisión, control de crucero adaptativo, avisador cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control inteligente de luces de carretera, sistema mantenimiento de trayectoria, etc.

Un familiar híbrido eficiente y amplio

Con una longitud de 4,65 m, el Toyota Corolla Touring Sports es 28 cm más largo que la versión de 5 puertas. Pero esta generosa extensión adicional no se suma exclusivamente al voladizo trasero, puesto que asimismo la batalla del familiar Touring Sports se alarga 6 cm (hasta 2,70 m) con respecto la del modelo de 5 puertas. Este importante incremento en la distancia entre ejes o batalla se deja notar en el espacio para las piernas que gozan los ocupantes de las plazas posteriores, que únicamente podrán objetar que las puertas tuvieran un mayor ángulo de apertura para facilitar el acceso.

En esta versión familiar del Corolla, el incremento de 6 cm en la batalla representa una notable ganancia de espacio para las piernas de los ocupantes de las plazas traseras.

Como buen familiar saca pecho en el apartado del maletero; ofrece unos buenos 598 l de capacidad ampliables hasta 1.606 l al abatir los asientos traseros. El piso, que puede situarse a dos alturas, sorprende por un detalle eminentemente práctico. Por una de sus caras va tapizado mientras que la otra lleva un recubrimiento plástico, fácilmente lavable, para aquellos casos en los que hay que transportar objetos manchados de barro como, por ejemplo, unas botas o cualquier otro utensilio que se encuentre manchado o con suciedad.

El maletero presenta unas formas muy regulares y aprovechables, destacando su volumen de 598 l que puede ampliarse hasta los 1.606 l.

El sistema de propulsión híbrido del Toyota Corolla Touring Sports 140H está compuesto por un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 4 cilindros en línea con 1,8 litros de cilindrada (98 CV) asociado a un motor eléctrico de 95 CV. Conjuntamente desarrollan 140 CV. El sistema híbrido también acoge un generador, teniendo en cuenta que el propio electromotor también puede oficiar de generador, y una batería de iones de litio. En función de la utilización que se haga del vehículo y de la carga de la batería, el eje motriz delantero puede recibir el movimiento solo del motor eléctrico, del térmico o de ambos a la vez en caso de fuertes aceleraciones. En modo exclusivamente eléctrico pueden recorrerse unos 3 km siempre que la batería esté completamente cargada y circulando a una velocidad moderada, en torno a 60 km/h. Llegado el momento de bajar por fuertes pendientes, en deceleración o cuando se frena, el electromotor oficia de generador para recargar la batería, recarga que también se efectúa por medio del generador movido por el motor de gasolina. Para la transmisión se recurre a un engranaje epicicloidal (planetario) que funciona a modo de cambio automático de variador continuo (CVT) con múltiples relaciones. La palanca de cambios tiene una posición B que incrementa la recarga de la batería tanto en frenadas como en retenciones. Por otro lado, el conductor puede escoger entre tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, mientras al pulsar el botón EV se puede circular exclusivamente con el motor eléctrico con la condición de que la batería tenga más de la mitad de la carga y se circule por debajo de 60 km/h.

Tanto en ciudad como en carretera el Toyota Corolla Touring Sports 140H destaca por su notable confort de marcha, con unas suspensiones que filtran muy bien las irregularidades del asfalto. Para la suspensión trasera se ha echado mano de un sistema multibrazo en lugar del socorrido y más barato eje torsional. El resultado es un rodar aplomado y suave, con unos balanceos de carrocería contenidos incluso practicando una conducción enérgica en zonas sinuosas.

Contenidos balanceos de carrocería y pisada segura en los recorridos más enrevesados.

Alcanza una velocidad máxima de 180 km/h e invierte 9,2 s en pasar de 0 a 100 km/h. Pero la prueba de fuego llega a la hora de evaluar los consumos, pues los híbridos tienen la fama de resultar muy eficientes en ciudad, mientras en carretera funcionando la mayor parte del tiempo el motor de gasolina cambian las tornas. Sin embargo el Corolla 140H sorprende gratamente por su contenido consumo incluso en carretera y autovía, resultando muy gratificante que sea poco sensible a los cambios de ritmo. En este escenario haciendo un uso inteligente de la posición B de la palanca de cambio, en función de la orografía del terreno para potenciar la recarga de la batería y que pueda utilizarse más tiempo el motor eléctrico, puede obtenerse un gasto muy ajustado. Circulando por autovía a velocidades legales puede gastar poco más de 6 l/100 km. El consumo combinado en ciclo WLTP es de 4,5 l/100 km. Resumiendo, este Toyota Corolla Touring Sports 140H constituye una excelente alternativa de electrificación para un amplio espectro de usuarios.