5 Enfoques de gestión de riesgos para el cripto comercio

En los últimos cuatro años, el mundo ha sido testigo de la tremenda adopción y crecimiento de las criptomonedas más allá de la esfera criptográfica, ya que los activos digitales demuestran que pueden ser parte integral de la industria financiera tradicional. Esto se debe a que han crecido más allá de las meras criptomonedas, sino como herramientas de inversión capaces de producir recompensas para los inversores y los operadores. Alternativamente, gracias al Bitcoin, también han demostrado que pueden competir con el dinero fiduciario, que normalmente se utiliza para pagar bienes y servicios.

Hoy en día, más de 2000 criptomonedas están en el mercado de criptomonedas, con todos los capaces de hacer ricos a los inversores y cripto operadores. Esto ha llevado a un rápido interés en el comercio de criptomonedas, especialmente a medida que nuevos activos ingresan al mercado de criptomonedas. Sin embargo, las personas que buscan beneficiarse del comercio de criptomonedas deben aprender las cuerdas de comercio de ellos y utilizar las mejores estrategias. Alternativamente, el comercio de criptomonedas también requiere la aplicación de un enfoque de gestión de riesgos de primera categoría para evitar pérdidas, incluso si uno es un experto.

Sin embargo, a medida que leas, entenderás el concepto de criptomonedas, por qué una estrategia de gestión de riesgos es esencial y los mejores enfoques de gestión de riesgos al operar con criptomonedas.

Comprender el cripto comercio

El cripto comercio implica especular sobre los movimientos de precios de un activo a través de una cuenta de negociación de Contrato por Diferencia (CFD) o la compra y venta de los activos a través de un intercambio.

Para comenzar a comerciar con criptomonedas, es esencial entender qué es y por qué las personas las comercian. Entonces ahora se puede elegir un activo para operar, y, en consecuencia, abrir una cuenta de operaciones de CFD. Además, identificar una oportunidad de criptomoneda y decidir si ir a largo o corto también es crucial en este viaje. Sin embargo, el éxito en este viaje depende de tomar medidas adecuadas para gestionar el riesgo, colocar una operación y monitorear y cerrar posiciones de manera eficiente.

A diferencia de las acciones y los bonos, el comercio de criptomonedas se produce en mercados descentralizados, ya que se ejecutan a través de una red de computadoras, también conocida como Blockchain. Su naturaleza descentralizada también significa que no son emitidos ni respaldados por una autoridad central como un Banco Central. También por eso no se ajustan a las cuestiones políticas y económicas típicas de los activos tradicionales.

Desafortunadamente, esta descentralización no los libra de factores externos como la oferta y la demanda, la influencia de los medios y la volatilidad, que pueden afectarlos positiva o negativamente. Es por esto que los estrategas criptográficos siempre aconsejan a los traders adoptar estrategias de trading que no solo se centren en cómo navegar por la volatilidad, sino también en la diversificación de carteras.

Para diversificar una cartera, se debe invertir en una amplia variedad de clases de cripto activos, cuyo desempeño puede no ser simétrico en el momento. Afortunadamente, una ventaja de diversificar una cartera es que puede permitir a los operadores obtener ganancias en el movimiento positivo de un mercado. Otra ventaja es que puede ayudar a protegerse contra el riesgo de que un mercado se mueva negativamente.

5 Mejores Enfoques De Gestión De Riesgos Para El Crypto Trading

Crypto Trading.

No hay duda de que la gestión de riesgos es un componente crítico de la inversión y el comercio, y cuando se aplica de manera responsable, puede reducir el riesgo de la cartera. Sin embargo, una cosa que los mejores traders saben es que nadie gana todo el tiempo. Por lo tanto, los operadores exitosos siempre se consideran buenos gestores de riesgos antes de verse a sí mismos como operadores. Esta es también la razón por la que aconsejan a los inversores minimizar el riesgo para evitar pérdidas sin precedentes.

Alternativamente, las criptomonedas son inversiones de alto riesgo, e incluso los mejores operadores pueden necesitar ayuda para manejar las consecuencias de una mala gestión del riesgo. Desde la volatilidad de los precios hasta la posibilidad de que un proyecto se desplome prematuramente, el concepto de criptomonedas es difícil de entender para los principiantes, y comercializarlas conlleva inmensos desafíos.

Sin embargo, el empleo de estas cinco buenas prácticas y estrategias de gestión de riesgos a continuación puede reducir la exposición a los riesgos potenciales y, en última instancia, hacer de uno un comerciante exitoso y responsable.

1. Aplique Siempre La Regla Del 1%

Esta regla es una práctica de gestión de riesgos que limita a los inversores de apostar o invertir más del 1% de su capital en una operación o inversión.

Un ejemplo típico es si uno tiene $100,000 para invertir y comprar un cripto activo como ETH. Luego se establece una orden de stop-loss o stop-limit para vender a $99,000 y se recortan las pérdidas al 1% del capital total de inversión de $1000.

Alternativamente, uno puede usar los $1000 para comprar un activo como MATIC y no establecer una orden de stop-loss. Esto significa que incluso si MATIC se derrumba o cae a cero, solo pierde el 1% de su inversión.

En conclusión, debido a la volatilidad del mercado de criptomonedas, esta regla es perfecta para los novatos y expertos en criptomonedas y sigue siendo uno de los mejores enfoques de gestión de riesgos para las operaciones.

2. Diversifique Su Cartera

Los operadores inteligentes siempre saben que diversificar su cartera es siempre un enfoque de gestión de riesgos comerciales de primer nivel y una herramienta fundamental para reducir su exposición a pérdidas de capital. Esto se debe a que una cartera invertida en múltiples activos no sufrirá el riesgo de grandes pérdidas cuando afecte a una clase de activos. Alternativamente, los operadores que diversifican sus inversiones pueden utilizar las ganancias de una clase de activos para reemplazar la pérdida acumulada por la negociación de la otra criptomoneda.

En resumen, los cripto operadores utilizan la diversificación de carteras como una cobertura contra posibles pérdidas, lo que no es ajeno a un mercado de criptomonedas volátil lleno de incertidumbres.

3. Establecer posiciones de Stop-Loss y Take-Profit

Una orden de stop-loss es como una instrucción para que un activo cierre en una posición. Normalmente, esta orden de precio de parada es inferior al precio actual del activo, y cuando se activa, ayuda al operador a evitar más pérdidas. Alternativamente, una orden de toma-ganancia funciona a la inversa y generalmente se establece a un precio más alto que su precio actual, lo que un comerciante quiere cerrar su posición y obtener ganancias.

Las ventajas de configurar estos pedidos son innumerables, ya que siempre están preestablecidos y se pueden ejecutar automáticamente. Alternativamente, pueden ayudar a prevenir pérdidas innecesarias mientras protegen incluso el margen de ganancia más pequeño y realista.

Es por esto que los gestores de riesgos siempre aconsejan a los operadores establecer estas órdenes, ya que uno no puede predecir el movimiento del volátil mercado de criptomonedas.

4. Investigue Por Su Cuenta

Do Your Own Research (DYOR) es uno de los mejores enfoques de gestión de riesgos para el comercio de criptomonedas, ya que ha demostrado ayudar a muchos inversores a reducir su exposición al riesgo. Consiste en conocer e investigar un proyecto antes de invertir en su ficha.

La información importante relativa a un proyecto, como su libro blanco, tokenomics, asociaciones, hoja de ruta y comunidad, puede ayudar a los inversores a predecir su futuro. Afortunadamente, esta era digital ha hecho que DYOR sea fácil, ya que la mayor parte de la información está disponible en línea.

Desafortunadamente, la desventaja de DYOR es que uno puede caer fácilmente en la información falsa y las noticias promocionales falsas. Es por eso que los expertos aconsejan que al investigar un token o proyecto, cada pieza de información siempre debe ser verificada.

5. Tener Siempre Una Estrategia De Salida

Incluso en los mercados tradicionales, los expertos financieros aconsejan a los inversores y operadores que tengan una estrategia de salida sostenible, especialmente cuando las pérdidas son inminentes. Esta es una manera muy efectiva de limitar el riesgo de grandes pérdidas, y al apegarse a esta estrategia, uno siempre puede tomar ganancias o bajar pérdidas en un punto predeterminado.

Hoy, aparte de aplicar la autodisciplina, una forma de implementar una estrategia de salida es usar órdenes de límite. Esto se debe a que estas órdenes están automatizadas y pueden activarse al precio límite establecido, ya sea de pérdidas o ganancias.