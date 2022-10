¿Cómo puede el SEO salvar a tu empresa?

La competitividad por la visibilidad online de los negocios es feroz, porque el premio es clave para la supervivencia y éxito de las empresas. Diseñar e implementar estrategias SEO para un negocio tiene como finalidad que Google y otros buscadores como Bing, Yahoo o Ecosia muestren a los usuarios que hacen búsquedas relacionadas con ellos, los productos o servicios de esta empresa en los primeros resultados.

Estar bien posicionados en internet es fundamental para conseguir leads, ventas y clientes. Por eso el SEO salva empresas.

Pero muchos negocios se enfrentan a esta situación sin saber cómo abordarlo o qué pueden hacer.

SEO On Page y SEO Off Page: claves para conquistar a Google e incrementar las ventas

El SEO en la propia página y fuera de ella se deben combinar para conseguir resultados efectivos. El primero, el SEO On Page, es relativamente sencillo. Al fin y al cabo cada negocio puede hacer con su página web lo que le parezca. No quiere decir que no requiera trabajo y dedicación, sino que está en su mano afrontar estas tareas.

Sin embargo, la cosa se complica con el SEO Off Page, ya que depende de otros. Aparentemente. Porque en realidad sí que una empresa puede influir en cómo es calificada por los demás, en los enlaces y valoraciones que recibe. Contratar un servicio de link building es clave para recibir enlaces desde sitios y páginas web de autoridad apuntando a la web de tu empresa.

Google y los bots de otros buscadores entienden como muy relevante que sitios web de tu sector, con un buen DR o bien considerados por su confiabilidad y el volumen de visitas y páginas vistas que reciben contengan enlaces dofollow apuntando a tu web.

Seeders España es una agencia SEO especializada en este tipo de estrategias que recomienda buscar enlaces entrantes únicamente desde páginas de autoridad. Cualquier enlace desde cualquier página no sirve. Por ello utiliza una amplia gama de elementos para lograr backlinks desde páginas con autoridad, realmente efectivos.

La alternativa es mucho más lenta y complicada: crear y publicar en tu web de empresa, generalmente en su blog, contenido de excelente calidad optimizado SEO. Y esperar que sea tan interesante que otros decidan enlazar a él.

Lo ideal es combinar ambas acciones para lograr una mejora en la reputación y autoridad de tu página web que se vea premiada por los buscadores.

En cuanto a las reseñas y opiniones, hay una clave que toda empresa debe aprovechar: tratar por todos los medios de proporcionar la mejor experiencia al usuario posible. Así su opinión y valoraciones sobre el negocio serán muy positivas. El siguiente paso es promover que publiquen esas reseñas: en tu web, en Google, en páginas de opiniones, en sus propios blogs, en foros.

Algo tan sencillo como solicitar una valoración tras proporcionar un servicio de calidad es beneficioso.

Acciones SEO para ganar autoridad y mejorar los resultados de tu empresa

El SEO no es un gasto de empresa, es una inversión cuyo retorno de beneficios redunda en sus cuentas de manera clara y continuada en el tiempo. Las empresas que invierten en SEO y trabajan con profesionales experimentados logran mayor visibilidad, más leads, más clientes y más conversiones.

Aparecer en las primeras posiciones de buscadores permite lograr clientes realmente interesados en lo que tu empresa ofrece. Son leads de alta calidad, verdaderamente dispuestos a realizar compras y contrataciones.

Además, posicionar alto de forma orgánica en buscadores genera confianza en el usuario.

El SEO permite obtener tráfico web más relevante, mejorar las cuentas del negocio y generar una valiosa confianza en el público con un mayor reconocimiento de marca. Es clave para lograr más clientes y mayor fidelización.