Sistema nacional de salud: Atención primaria (lV)

Como apunté en anteriores escritos, la Atención Primaria, es el filtro y muro de contención del Sistema Nacional de Salud; si no funciona, el resto del sistema se satura y entra en riesgo de colapsar. Es muy importante dotar de medios humanos y financieros, así como mejorar la organización de esta parte del Sistema Nacional de Salud. La Atención Primaria es competencia de las comunidades autónomas, son estas las que deben poner los medios con el concurso del Estado para que el sistema sea sostenible.

Cada comunidad autónoma tiene una idiosincrasia y necesidades diferentes, se necesita hacer un Pacto de Estado entre las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación y la oposición; con objeto de acometer las necesidades que son comunes a todas las comunidades y las que no lo son.

Permítaseme señalar, algunos problemas harto no deseables que la Atención Primaria debe resolver: en primer lugar, no es solo la falta de médicos, que también, sino además reconocer la importancia que tiene el médico de familia, hasta el momento considerado como médico de segunda. También, deben revisarse las retribuciones y organizar la agenda de consultas que pueden pasar diariamente. En segundo lugar, se debe dar al Medico de Familia mayores atribuciones; como el hecho de que pueda prescribir las pruebas complementarias necesarias para diagnosticar y tratar debidamente al paciente y que actualmente no puede hacer. Debemos tener en cuenta, que una gran parte de los pacientes que acuden a consulta en los centros de salud, suelen presentar las cinco patologías más frecuentes, como ya apunté en otros escritos anteriores, y que son los siguientes. A saber: diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, enfermedades reumáticas y epoc. El Médico de Familia, está perfectamente cualificado para tratar estás patologías. En su periodo como residente, ha rotado cuatro años por los servicios médicos hospitalarios que le han dado la formación necesaria para hacerse cargo de una consulta de medicina general de familia en un centro de salud.

La resolución de los problemas arriba apuntados, haría más atractiva la especialidad y por ende, habría más médicos dispuestos a elegirla.

Empero, se necesita tiempo y predisposición, tanto por parte de las comunidades autónomas como por el Gobierno para resolver los problemas ya apuntados, no se puede hacer de un día para otro.

Para dotar de más médicos a la Atención Primaria, no olvidemos la necesidad de contar con los médicos ‘’EXTRACOMUNITARIOS”, aunque el proceso de acreditación y homologación es lento y laborioso. El médico debe pasar por varias entrevistas y diferentes pruebas antes de conseguir la homologación del título. Es un tema que conozco, a tenor de la información recibida de un médico que perteneció a la Comisión de Homologación del Insalud para la acreditación y homologación de especialistas; de todas formas, hay que hacer los máximos esfuerzos para mejorar y agilizar los trámites que acrediten a estos médicos extracomunitarios.

Hay otro asunto importante a tener en cuenta. Últimamente han aparecido problemas para que los residentes que acaban de terminar, escojan la especialidad de pediatría no hospitalaria en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades. Según algunas opiniones es acuciante la necesidad de dotar de pediatras en los centros de salud sobre todo en Madrid y también en otras comunidades autónomas, según lamenta el Sindicato Médico Amyts. La Consejería de Sanidad de Madrid, destaca que por contra, ha logrado cubrir 94 de 202 ofertas de empleo de Médico de Familia, frente a 41 del año pasado. Parece que la situación de falta de pediatras es peor que de médicos de familia; tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas los pediatras están ‘’parece” muy sobrecargados, llevando a veces dos, tres o más consultas, demanda Ángela Hernández Secretaria General de Amyts. Pide una “ reorganización” del sistema para mejorar la situación. Según Amyts, tan solo un residente que terminó pediatría este año, se presentó para escoger alguna de las 82 plazas que ofertó Madrid, lo que me parece difícil de creer. 'Dubitando ad veritatem pervenimus' ( dudando alcanzamos la verdad). (1) El sindicato pide que el Gobierno Regional haga un esfuerzo para mejorar el atractivo de la especialidad de pediatría, como debería ocurrir con la medicina de familia y que he apuntado arriba.

Los residentes de pediatría, prefieren colocarse en hospitales de toda España antes de escoger Atención Primaria, sobre todo por la sobrecarga de trabajo más que por las retribuciones, que se pueden equiparar a las hospitalarias. La gran esperanza de la Consejería de Madrid, es que se acaben incorporando médicos al sistema porque entre 2004/2005 se jubilarán una gran cantidad de pediatras de turno de mañana, que no cuantifica, además, es el turno preferido por los facultativos.

Amyts también valora que la medicina de familia está mejorando y lo achaca a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación tras la huelga sanitaria. El control de agendas es uno de estos acuerdos ----- en teoría, los pediatras no pueden atender más de 30 pacientes por día más cuatro urgencias —-, que es el objetivo a alcanzar.

Los esfuerzos por atraer que nuevos especialistas en medicina familiar y pediatría elijan Atención Primaria tanto madrileña como en otras comunidades, empiezan a dar sus frutos aunque muy lentamente. Según la Consejería de Madrid, el 40% de los que han terminado medicina de familia han elegido ejercer en Madrid; es una buena noticia que ha ratificado Amyts, lo que mejora el 20% del año pasado. Esperemos que ocurra lo mismo con los pediatras, si se llevan a cabo las medidas necesarias arriba apuntadas, además, de hacerles más atractiva la elección de la Atención Primaria, para que no tengan que elegir trabajar en hospitales.

Diez hospitales en la Comunidad de Madrid, están entre los mejores del Mundo, lo que es de gran importancia. Yo añado: es lástima grande, que este reconocimiento valga de poco, si los centros de salud no pueden atender debidamente a los pacientes en tiempo y forma, sin listas de espera. En las circunstancias actuales, la Atención Primaria no es el filtro que debería servir para preservar el resto del sistema, que evite que no se sature y entre en riesgo de colapsar.

Agustín Hidalgo. Economista, diplomado en gestión de Asistencia Sanitaria.(1). Cicerón.