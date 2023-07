23 J, en chanclas y a lo loco.

I.- Domingo “corredoiro”

En cierta medida este 23 Julio recuerda al domingo “corredoiro” del carnaval orensano, día en que los “cigarrones” ejecutan con gran alboroto su mascarada amenazante, anunciando castigo a quien desatienda sus requerimientos.

Algunos de sus movimientos, unas veces torpes y otras sutiles, permiten desvelar qué se oculta bajo el disfraz electoral.

Observemos los del "titular” y “aspirante”.

¡Hace calor, hace calor! ¡Ah, haa, ha, ah, haa, ha!, cantaba Andrés Calamaro demandando un dulce colocón.

Las elevadísimas e insanas temperaturas suscitan, inevitablemente, la pregunta: ¿inspirarían tales musas a Pedro Sánchez para elegir la fecha de las elecciones?...

En todo caso, y por si quedaba alguna duda, ha dejado claro lo que le importa el bienestar de los ciudadanos frente a sus intereses personales.

En la lucha por llegar primero a “Puerto Moncloa” le acompaña un competidor destacado, surcando un mar de pronóstico calmo, bajo un cielo azul de verano. Pilota una nave, con pretensión de “Icon of the seas”, un “Chanquete” de interior. Ningún votante sensato “compraría pasaje” sin saber quién es el capitán, y sin consultar previamente el cuaderno de bitácora de sus travesías de cabotaje.

¿Qué dice Feijóo de Feijóo?:

- Que es una persona que perdonaría todo a un político, salvo que vaya a la política para enriquecerse. Se desprende que si va para enriquecer a otros no tendría porque descartar su indulto. También, que considera disculpables las demás formas de corrupción.

Que votó a Felipe González y lo volvería a votar otra vez.

Que es persona dialogante; no es “de los del no es no”. Aunque dicha afirmación sea difícilmente compatible con la siguiente: de Vox solo me interesan sus votos. Es decir, utilizarlos en su propio beneficio para alcanzar el poder.

Que “nunca engañará a los españoles; todo lo más, puede que les oculte cosas”. “Que el no miente”. Como otros, se sobreentiende. Nada tranquilizador, dada la última interpretación sanchista de las mentiras, que han quedado en simples cambios de opinión. Tampoco reconforta su propósito ocultador. Obviamente, no se refiere a los secretos de Estado, porque sería innecesario decirlo, sino a otras cuestiones que el sabrá, y que los demás quedamos libres de imaginar.

Señalando al refranero popular, emerge una baliza en forma de cuestión: ¿acertará esta vez cuando nos previene: “dime de lo que presumes…”?

II.- “Cuaderno de bitácora” de Feijóo

Hay consignadas algunas reseñas sobre su talante en “modo gobernante”:

Como presidente gallego, durante la pandemia se adelantó a legislar para restringir los derechos fundamentales, promulgando medidas de control de la población con Covid, vía su aislamiento domiciliario o en centros hospitalarios u otros lugares adecuados; así como la vacunación obligatoria y las multas por incumplimiento. El Constitucional las dejó en suspenso tras el recurso del gobierno. Feijóo le reprochó que no dejase actuar a las Comunidades.

Limitó a quince el número de personas que podían acudir a un lugar de culto, fuese ermita o catedral. No hizo caso a las quejas hasta que creció la indignación. Entonces modificó la restricción ajustándola al aforo de los edificios.

Su “amabilidad lingüística”, concretada en una equidistancia calculada entre el castellano/español, gallego e inglés; rotulando exclusivamente en gallego las dependencias hospitalarias y otros centros autonómicos; y en las respuestas en gallego a escritos dirigidos a la administración autonómica en castellano…

Su anhelo por llegar a pactos de Estado, lógicamente con el PSOE, no deja clara si su intención es evitar presentar batalla a la “ética” de la izquierda, quizá porque no le separe una diferencia apreciable. Por ejemplo, en los ámbitos de la defensa de los derechos de la mujer y su promoción, cuando se valida una discriminación positiva, como si esta admitiese apellido. O en el terreno del respeto a las minorías de todo tipo que, siendo característico de una democracia, se ha convertido en imposición de sus postulados sobre la mayoría, gracias a la implicación del Estado con una actitud adoctrinadora, intolerable para un demócrata.

Esto hace pensar a muchos que el PSOE “moderado” ha vuelto, … con Feijóo.

Arrincona a los pro-vida de su Partido.

“Centrando” el Partido aparta de su centro al primero y principal de todos los derechos humanos, el derecho a vivir. Estima correcta la ley del aborto más dañina de la historia en España para el ser humano no nacido, y la que menos apoyo brinda a la mujer embarazada, reforzando así la ignorancia o mala fe de los negacionistas de las evidencias científicas.

Respecto a la cacareada regeneración democrática, el PP desaprovechó todas las oportunidades. ¿Hay propuestas de Feijóo determinantes para revertir la situación?. Más bien parece preferir los enjuagues del poder, avivando la ficción de que sigue residiendo en el pueblo, al que no se le permite elegir directamente a sus representantes, ni deponerlos. El líder sigue confeccionando las listas, que son cerradas. Tampoco se observa prisa por la democratización interna de los Partidos, establecer garantías para la independencia de los tres poderes del Estado y de sus Instituciones, para limitar los mandatos a dos legislaturas, erradicar los aforamientos, inmunidad y otros privilegios como las pensiones vitalicias, escoltas, despacho y coche oficial tras los mandatos, las “puertas giratorias”, eliminar asesores, nuevos organismos y chiringuitos donde colocar a la parentela; imposibilitar la manipulación o el chantaje a los Medios, y asegurar su pluralidad en las concesiones públicas; implementar el cheque escolar con libertad de elección de centros educativos; despolitizar la enseñanza, abandonar la prostitución del lenguaje...

Tantas semejanzas, entre “titular y aspirante” en criterios de calado, extienden la sospecha de que recibiesen formación de iguales maestros, o de haber obtenido su Grado, para el gobierno de gran embarcación, del mismo tribunal.

III.- Mal menor / “tonto útil”

Ambos candidatos al sillón presidencial nos están pidiendo lo mismo: que les votemos, apelando al voto útil. Pretenden convencernos de que son nuestra única alternativa al desastre, ofreciéndonos consignas elaboradas a modo de papilla, para evitarnos pensar y facilitarnos la digestión. Estrategia que provoca la duda de si, lo del voto útil, no es más que una celada al perezoso mental, y una excusa servida en bandeja al “tonto útil”.

También es frecuente su recurso al pretendido “mal menor”, tratando de vencer las resistencias de los menos entusiastas con su causa.

Sin embargo, la reiterada y errónea aplicación del principio del mal menor, no hace sino consolidarlo y agravarlo en el tiempo. Quien inicialmente votó con pinza en la nariz, no tardará en tener que hacerlo con tapones en los oídos y, después, terminará precisando venda para los ojos. Esta actitud no es inocua, pues sume a quien la práctica en el pesimismo sobre la posibilidad real de que las cosas cambien, terminando por aceptar “lo que hay”, con una resignación culpable. Así, el mal llamado mal menor acaba por convertirse en mayor.

Pongamos un ejemplo de correcta elección del mal menor. Un Partido lleva en su programa que se permita abortar. Habrá defensores del derecho a vivir que consideren que no se le puede votar bajo ningún concepto. Sin embargo, si lo propuesto es menos letal, o más favorable que la legislación vigente para que el inocente pueda nacer, sería ética y moralmente aceptable votarle, justamente en aplicación del principio del mal menor.

Circunstancia que no se da en el caso de Feijóo, pues considera correcta la legislación del Psoe al respecto.

Harían bien los votantes en repensar su voto. En si es mejor, para avanzar de forma efectiva en la regeneración democrática, dejarle a Feijóo las manos libres para hacer y deshacer a su antojo.

En ambiente náutico se consideraría una temeridad desechar el auxilio de un remolcador, que nos advierta de los bajos fondos, de las corrientes peligrosas, etc, ya que supone una garantía demasiado importante para la seguridad del buque, pasaje y tripulación, como para descartarla.

Entonces, ¿qué hacer si no se encuentra una opción moralmente convincente para afrontar la situación social y política actual?.

Pues vote, al menos, para poner a salvo su responsabilidad y su conciencia.