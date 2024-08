Por la Antigua Dieta Mediterránea. Las Aceitunas y otros Consejos...

Llama la atención sin estar de moda, la intención de perder peso corporal. Hace un par de años que en Hollywood el Ozempic creó cierto poderío entre varias actrices por conservar su silueta. La venta de este fármaco fue exagerada, tanto que creó problemas de abastecimiento en farmacias, para sus necesitados los Diabéticos, ya que para ellos fue acondicionado. Esto invitó a Dietistas, Nutricionistas e investigadores del “peso”, aconsejar lo importante de las dietas diarias, teniendo en cuenta los snacks que entre horas se eligen. Como opción rápida y saludable son las frutas, reducen las grasas saturadas con un mínimo de 8 porciones al día. Y debemos contar con los frutos secos, consumir unos 40 gramos de estos cada día, puede ayudar a la pérdida de peso. Son ricos en vitaminas minerales, fibra y grasas saludables. Contienen antioxidantes, vitamina E, magnesio, cobre y otras buenas series de nutrientes vitales. Su consumo normalmente, está asociado a un menor riesgo de enfermedades del corazón, por sus excelentes grasas, los grasos omega-3 y 6, que ayudan a reducir el colesterol LDL el malo. Mejorando el colesterol en general. Según otros estudios, los frutos secos pueden mejorar la función cognitiva, la memoria y prevenir otras neurodegenerativas como el Alzheimer, las nueces ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, por contener fibra, grasas saludables y proteínas. Los frutos secos reducen las enfermedades respiratorias, la diabetes tipo 2, algunos cánceres.

Los expertos recomiendan el consumo de éstos frutos al natural o tostados, sin aditivos como la sal, azúcar o miel. Que al conseguir que uno se sienta satisfecho, se reduce la ingesta calórica total. Sin olvidar que éstos, en su digestión requiere más energía que otros alimentos, incrementando el gasto calórico en la digestión. También puede aumentar ligeramente el metabolismo basal, e incrementando la quema de calorías en reposo. Quedando claro que introducir frutos secos en la dieta, mejorarán los nutrientes esenciales, apoyando la pérdida de peso. Creo que todos sabemos de la abundancia de frutos secos que tenemos en el mercado, que para enumerarlos sería mucho espacio. A propósito de dietas, no está de más recordar la Mediterránea, y es que uno de sus alimentos básicos es el aceite de Oliva. Este ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, cánceres e influye positivamente en la salud mental. Según una nueva investigación en la Universidad de Binghamton y la Estatal de Nueva York, seguir la Dieta Mediterránea es excelente para la Salud Humana, en contraste con la occidental, con carnes rojas, grasas saturadas, azúcares refinados y otros parecidos, que ayuda a sentirse estresado. De éstos resultados se publicaron en “Nutrition and Health”, sugiriendo que la Mediterránea reduciría el estrés, sabiéndose que ésta evita el malestar emocional, lo afirmó la profesora de estudios de Salud y Bienestar, Lina Begdache. Así pues, no es un elemento de rompecabezas, pudiéndose explicar por el hecho de que ésta Dieta Mediterránea, está asociada a disminución de componentes negativos del estrés, percibido con una mejora de sus atributos positivos. La Dieta Mediterránea está basada en vegetales con grasas saludables, alimentos sanos con espectro de colores naturales. Begdache y su equipo, en una encuesta a más de 1.500 personas para saber que contenía su dieta, se evaluó los niveles de estrés percibido, con modelo de aprendizaje automático, mostrándose niveles bajos de estrés y angustia mental, mientras que en la dieta occidental había aumento de estrés y angustia mental. Begdache certificó que éstos resultados cubren una laguna en la bibliografía. Ahora se estudian los distintos aspectos de la función cerebral en relación con los patrones dietéticos. En cuanto a las carnes rojas, conviene saber que las industrias, en sus procesamientos se les añade ciertas cantidades de aditivos indeseables. Pero no olvidemos que las carnes rojas sin procesar, presentan cantidades de hierro biodisponible muy necesario para nuestros organismos, en los vegetales es mínimo y se puede caer en anemia por carencia de vitamina B12. Por tanto, se debe consumir con moderación, ya que en exceso, al cabo de un tiempo se puede desarrollar la Diabetes tipo 2. Atentos pues...

Por cierto, investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) en colaboración con el Hospital Universitario, han identificado un compuesto del OLivo, el Hidroxitirosol, que ha demostrado gran recuperación tras un Ictus. Lo comunicó la investigadora Ángela Naranjo. Que ya que hablamos del olivo, no está de más saber lo que a nuestra salud aportan las Aceitunas: vitaminas A y E, buena fuente de fibra que beneficia la digestión, conteniendo ácido oleico. Comer unas 12 o 15 aceitunas al día es bueno para la salud. Rica en minerales como el sodio, debiendo consumir las que contienen un mínimo de sal. En muchos bares de tapas y restaurantes de España, se está regenerando algo que parecía estar olvidado, ofreciendo junto a la bebida una serie de aceitunas, con y sin huesos, verdes o negras, rellenas, pequeñas o gorditas. Resultando un snack sin gluten y vegano para personas celiacas y vegetarianas. Conteniendo omega 3 y 6, vitaminas B1, B6 y la K, esencial por la coagulación sanguínea. Además óptimas cantidades de flavonoides, con acción antioxidante, como la luteolina, apigenina y antocianinas, que mejora la circulación sanguínea, previniendo La aterosclerosis, la hipertensión y el infarto, la luteina y la zeaxantina mejoran la memoria y protegen de los radicales libres, debido a su aumento en tiempo de digestión disminuye el apetito, haciendo bajar el peso corporal. El ciclo natural del sueño quedaría regulado por el contenido de Calcio, Magnesio, Triptofano, la B6. Sintetizando melatonina, hormona natural del sueño ... un consejo más: Atención al calentar los alimentos en el Microondas, si el recipiente es de plástico, como los Tupper u otros. Las altas temperaturas liberan sustancias químicas altamente peligrosas: Fatalatos o Bisfenol A (BPA) que se puede ingerir inconscientemente con los alimentos calentados, los Ftalatos y el BPA son disruptores endocrinos que pueden interferir en el sistema hormonal humano. Puede crear alteraciones en el desarrollo infantil, con riesgos de padecer alguna enfermedad, incluso algún cáncer. Los expertos en micro plásticos y microbiología sanitaria, aconsejan que optemos por el Vidrio o la Cerámica...

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.