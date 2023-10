Consideraciones a tener en cuenta sobre la situación de la atención primaria en España

En anteriores ocasiones, me he referido a la situación que se encuentra el Sistema Sanitario en España , tanto público como privado.Tambien me he referido a los problemas por los que atraviesa la atención primaria , así como los desequilibrios que existen entre Comunidades Autonomas , que tienen cedidas las competencias en estos menesteres dentro de nuestro Sistema Sanitario.

En España existen 17 Comunidades Autonomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla; empero, no pueden existir 17 sistemas sanitarios distintos , en los que la atención primaria no funcione con equidad y eficacia .

Voy a citar otros aspectos que creo no se han tenido en cuenta para que haya una buena atención médica en los centros de salud de las Comunidades Autonomas .Por el pronto, es prioritario organizar más eficazmente los centros de salud; tanto en las urgencias como en consultas .Para ello, una medida que daría por de contado buenos resultados sería que los facultativos pudieran prescribir las pruebas complementarias necesarias para hacer un buen diagnóstico; no teniendo que ceñirse únicamente a realizar al paciente una exploración física ( huelga es advertir ) que es imprescindible junto con la historia clínica , y unos análisis de sangre.

Debemos considerar , que tanto los médicos de familia como los pediatras de zona , han rotado cuatro años como residentes en los hospitales; los primeros sobre todo en medicina interna , antes de ocupar una plaza en un centro de salud .Quede sentado , pues que estos facultativos están sobradamente facultados para desempeñar su labor en atención primaria.Digase lo que se quiera , lo dicho arriba reduciría el trasiego y el tiempo de espera del paciente sustancialmente para visitar al especialista de ser necesario; permítase nos señalar que estás visitas también se reducirían .

Un segundo punto muy importante que debería implantarse en los centros de salud sería promover la rotación del médico por los servicios hospitalarios; hay que resaltar los de medicina interna ,geriatría , reumatología y endocrinología .Es en estos servicios donde se tratan preferentemente el 60% de las cinco enfermedades más frecuentes: hipertensión, Epoc, síndrome metabólico,(diabetes) y enfermedades reumáticas; las cinco patologías que más se ven en los centros de salud sobre todo en personas mayores de 65 años .Los médicos de familia, deben rotar también por los servicios de urgencias .Los pediatras ya rotan por los servicios de pediatría en los hospitales.

Estás rotaciones podrían hacerse de forma presencial o virtualmente .Lo dicho arriba ,mejoraría el concepto que se tiene del médico de familia , no relegandolo a una segunda categoría , por detrás del médico hospitalario .

Es así mismo importante, que el médico asista a sesiones clínicas con otros especialistas , sobre todo para aquellos casos complicados y difíciles de abordar por el facultativo de familia .

Es así mismo lamentable , y es lástima grande, que en los años precedentes no se haya tenido en cuenta la necesidad de reformar la atención primaria , no solamente aumentando la plantilla de facultativos lo que es fundamental , sino haciendo las reformas que he indicado arriba .Esperamos que la UE cordine y resuelva los problemas por los que atraviesan prácticamente todos los sistemas sanitarios europeos que la componen,sin que nos percatemos en la necesidad de organizar los servicios sanitarios en nuestros propios países , empezando por la atención primaria , que como me he referido en otras ocasiones, es el filtro y el muro de contención que impide que colapse el resto del sistema .