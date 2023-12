La Depresión, sus efectos, la Familia y sus Peligros. Atentos...

Creo que todos sabemos lo que es la psiquiatría, antigua ciencia y medicamentos a tales efectos. Ahora ha llegado la medicina psicodélica, que está resultando revolucionaria en España. Teniendo en cuenta el consumo de antidepresivos de forma diaria. Desde el año 2.000 este aumentó un 249 %, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2.021 sólo aumentó un 6 % ... El potencial de la Psilocibina (que es producto de un hongo) la Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y la Dimetiltriptamina (DMT) más la activa Ayahuasca, consigue restablecer los procesos cerebrales que subyacen al pensamiento depresivo, permitiendo superar la depresión, cuestión ésta que se ha demostrado recientemente en investigaciones publicadas. El pasado año se desarrolló un estudio clínico aleatorizado a gran escala en pacientes femeninos y masculinos, con depresión resistentes al tratamiento en varios controles y países con 3 dosis de psilocibina (1,10 y 25 mg) obteniendo una remisión del 25 %. Lo dijo el psiquiatra y neurólogo inglés, David Nutt durante el XXVI Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Salamanca hace poco. Y le sigue Raison et al han, sobre un estudio multicéntrico a realizar próximamente en EE.UU. demostrando que una sola dosis de 25 miligramos de esta consigue reducciones profundas y duraderas de esta patología. Los australiano aprobaron el uso de Psilocibina de forma compasiva en pacientes con depresión resistente. En algunos colegios se estan dando casos, llegando al suicio en algunos jóvenes alumnos, por falta de responsables vigilancias... Uds. mis queridos lectores saben que algunos matrimonios, mujer y hombre, hace años que sufren serios problemas Depresivos, por intentos naturales de tener hijos que, algunas parejas sufren a veces problemas psicológicos con dificultades por concebirlos. Muchas de éstas recurren a tratamientos de ovodonación. Los expertos lo llaman duelo genético. Marta Prat, psicóloga experta en estas reproducciones asistidas en Next Fertility, informa que el problema de infertilidad invita a recurrir al tratamiento de ovodonación, fruto del óvulo donante. Tratándose de un duelo genético, ante la imposibilidad de no tener la misma carga genética... Además creo recordar como siguen disminuyendo los nacimientos de hijos de españoles de verdad y, no paran de crecer los nacimientos de inmigrantes estimulados económicamente, que nos llegan de África. En España la donación de óvulos es anónima, intentando proteger la integridad psicológica y moral de las donantes y futuras madres e hijos... En personas normales el humor, deseos, afectos y amor que se siente al esperar un nuevo hijo, no influye en la carga genética. El tener un bebé en el vientre genera una serie de cambios bioquímicos hasta el parto, con independencia de los genes. La terapia psicológica viene liderada por un apoyo psicológico que debe existir en las Clínicas... Como también es importante saber que las proteínas de la placenta puede configurar y modificar la expresión genética del ADN del ovocito, por un mecanismo llamado epigenetica, así se puede parecer a ella, sin olvidar que el ambiente en que vive el nacido y el cariño recibido influye importantemente mucho más que sus genes. Y ahora estamos a punto de aceptar terapias que tratan de curar a los bebés antes de nacer. La medicina materno - fetal posibilitará detectar genes defectuosos para actuar antes del parto, evitando que ese momento al nacer sea tarde para el bebé. En España estamos en vanguardia quirúrgica provada para tratar la espina bífida o hernia diafragmática. Ahora ya se pueden ver los tratamientos farmacológicos, administrados a través del líquido amniótico o la vena umbilical. La jefa de Pediatría del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Encarnación Guillen, lidera en España el ensayo clínico para tratar esta enfermedad rara, Displasia Ectodérmica Hipohidrótica, ligada al cromosoma X, afectando a unos 4 recién nacidos vivos de cada 100.000. Esta es una alteración genética influyendo en las glándulas sudoríparas evitando su desarrollo, igual que el pelo y dientes. Ésta enfermedad evita el desarrollo del sudor corporal (XLHED) que no pueden regular su temperatura corporal, llegando al desarrollo de la hipotermia, y según su fortaleza, puede morir. El sol les puede agobiar. El gen defectuoso está en el cromosoma X, las mujeres al tener 2 suplen el defecto funcional del otro, por eso la enfermedad emerge siempre en hombres. Cuándo existen antecedentes familiares o se observa algo raro en las pruebas habituales, como la ecografía, se debe tomar pruebas de la placenta para examinar el material genético del feto e intentar detectar la enfermedad. Las glándulas sudoriparas se desarrollan entre las 20 y 30 semanas del embarazo. El gen mutado provoca déficit de la proteína ectodisplasima. Cuándo ha nacido el bebé, ya está desarrollado sin glándulas, y administrarle la proteína NO sirve. Por eso se le debe hacer antes. Esta pediatra preside la Asociación Española de Genética Humana, fue consejera de Sanidad en Murcia, presentó este ensayo de fase II, de seguridad, eficacia y escalamiento de dosis de ésta proteína en el IV Congreso Interdiciplinar en Genética Humana en Málaga el 17-XI-23. ESTE ESTUDIO ESTÁ ABIERTO EN FRANCIA, ALEMANIA, INGLATERRA, ITALIA Y ESPAÑA, donde el único centro participante fue Virgen de Arrixaca. En Alemania ya se suministro la proteína a unos gemelos durante el embarazo y fue exitosamente segura. Animando a los investigadores a seguir trabajando... Enhorabuena Señores.