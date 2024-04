Diabetes, la Antigua enfermedad que Sufrimos, ignorando el Final...

El arqueólogo alemán Ehers en Luxor, descubrió un papiro escrito en 1553, antes de Cristo, siendo éste el primer documento que habla de la Diabetes y, con base en éste papiro, otro arqueólogo y novelista alemán George Ebers, en 1873 demostró todo cuanto se sabía de la medicina entonces. Atribuido al médico y sacerdote del Templo de Imhotep, donde se relata la existencia de enfermos que adelgazan, tienen hambre y orinan constantemente, sintiéndose atormentados por una enorme sed. 10 siglos después, se encuentra en la India el libro de Ayurveda, Susruta (siglo III) donde se habla de una extraña enfermedad desarrollada en personas ricas o pudientes, que comen mucho arroz y dulces, que orinan un líquido pegajoso con sabor a miel, fue cuando se vio que ésta orina atraía a las hormigas, la denominaron “madhumelia” (orina de miel) que poco después, sería la diabetes tipo 2. Durante el Imperio Romano, Aulio Cornelio Celso y Galeno, detallaron que ésta enfermedad era culpa de fallo de los riñones, que no retenían la orina. Un Árabe, en su Canon Científico Médico, All-Rhazes lo tradujo al latín y hebreo allá por el 920, recomendando la actividad física y sexual para combatir la enfermedad. En 1679 Thomás Willis, médico inglés, probó la orina de un paciente diabético, que sabía dulce y probó la de otro, cuya orina no tenía sabor, así se estableció dos tipos de diabetes, una la mellitus, la otra insípida nefrogena. En esa época, se recomendaba ingerir carne grasa de ternera, cerveza, hojas de menta y sangre de hipopótamo para tratarla. En la Edad Media, en Occidente se archivaron muchos conocimientos en bibliotecas y, nada se avanzó por eliminar la diabetes. Los árabes tenían en Avicena un investigador escribiendo tratados, que era escritura obligada en las escuelas de medicina, en Asia y Europa. En la segunda mitad del siglo XX, se supo con total seguridad que el páncreas era el responsable de la diabetes... Está es un trastorno endocrino metabólico crónico. Afectando a millones de personas en todo el mundo. Su dimensión es tal que, sumando todas sus variantes, se estimó que en 2019 más de 453 millones de personas la padecerían, y tal como van las supuestas investigaciones, puede ser que más pronto que tarde, se supere el 10 % de la población mundial.

Se ha notado el crecimiento de esta patología en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. En éstos lugares, se caracteriza por elevados valores de glucosa en sangre, en los dos tipos principales. La 1 es donde el páncreas deja de secretar insulina, la hormona encargada de dar señal de retirar la glucosa de la sangre y llevarla a los tejidos y al cerebro, y la 2 en la que los tejidos se hacen resistentes a la insulina a pesar de la señal recibida. La 1 aparece durante la infancia o en la adolescencia, su tratamiento farmacológico consiste en la administración de forma exógena de insulina, la 2 suele aparecer en la edad adulta, donde influyen los años vividos, estilo de vida, y otros factores de riesgo. Aunque se debe saber del componente genético. Además de éstos dos tipos principales, existen otras variantes, la diabetes gestacional, cursando una elevación de la glucosa durante un embarazo de mujer, que bien controlada se puede resolver tras el mismo. Los síntomas de la diabetes son muchos: necesidad de beber exageradamente (polidipsia) ganas de orinar, más de lo normal (poliuria) necesidad de comer (polifagia) perdida de peso injustificado, cansancio generalizado, visión borrosamente nublada, picor y punzadas en dedos de píes y manos, molestias en las articulaciones de brazos y piernas, con entumecimientos e hinchazón algo más alto de los tobillos, uñas de los dedos de los pies oscurecidas, debilidad bucal, con pérdidas de esmalte dentales, rotura y desprendimiento de éstos, zumbidos en los oídos (tinnitus) y ... Son datos generalizados que algunos pacientes no lo presentan. Y durante años se puede vivir con valores elevados de glucosa, hasta ser detectada ésta patología en algún control de salud. Los valores altos de glucosa en la sangre, sostenidos en el tiempo, pueden producir complicaciones como neuropatías periféricas, dificultad en la cura de úlceras y heridas, problemas de visión y, por supuesto, difusión eréctil. Esto nos obliga ha controles periódicos de posibles riesgos, que pueden ser en personas con antecedentes familiares de diabetes o con sobrepeso, muy necesario para su detección precoz.

Desde hace muchos años, el tratamiento de esta enfermedad se basaba en un tratamiento higiénico-dietético, limitando exhaustivamente el consumo de hidratos de carbono, los ricos en proteínas, vegetales y eliminar totalmente el pan, la pasta, el arroz, las legumbres y las frutas... Éstas restricciones fueron muy limitadas, al realizar dietas variadas y equilibradas, incluso se desconocía la importancia del ejercicio físico, tanto que el sanitario avanzado de turno, para los diabéticos del tipo 1 y 2, llegaron a limitar sus prácticas. Actualmente, el interés por estas diabetes, es más aperturista, con recomendaciones de consumo: cereales integrales, el pan, tubérculos, legumbres, frutas y ... Se aconseja no abusar de los zumos azucarados. Con respecto a las proteínas, se debe evitar el consumo de carnes y pescados si han sido procesados, así como los embutidos en general, siendo bueno el consumo de aguacate o ingredientes culinarios como el aceite de oliva virgen. El ejercicio físico es muy necesario, sobretodo para el paciente de la mellitus tipo 2, en su necesidad fundamental para su prevención. Su efecto de control por la glucemia y mantenimiento de la masa muscular, ha sido demostrado en varios grupos de estudios. Un adecuado estilo de vida, aumenta la calidad de esta, ayudando a disminuir los gastos sanitarios y farmacéuticos derivados de ésta enfermedad. Lo dice - la gobernabilidad responsable sanitaria- aconsejando la integración con dietistas, nutricionistas y educadores físicos, (con gastos para el paciente) en varios medios, el nutricionista y profesor de la Universidad Carlemany, de Andorra, también, la Federación Española de Diabetes (FEDE) señalando que, si los profesionales “recomendaran adherirse” a las asociaciones de pacientes, como parte del tratamiento, se reduciría el gasto asociado a la diabetes. En España se ha calculado en más de 5.900 millones de € al año.

Curiosamente y a pesar del debilitamiento que producen las drogas, no pierden la actualidad: la cocaina, la marihuana, el olor de ciertos pegamentos, la burundanga=escopolamina, el fentanilo, opioide sintetico, muy superior a la morfina, y muchos más sintéticos, sin olvidar el consumo excesivo de alcohol. Que no lo mencionan en los consejos disuasorios y prevención... Además tenemos gran publicidad de bebidas energéticas, con efectos posteriores de “todo lo contrario”... El Ozempic (semáglutide) El Saxenda = liraglutida, parecido al anterior, que se fabrican para bajar los niveles de azúcares en la sangre, ayudando a perder peso, que no se debe consumir junto con la insulina y antibióticos... En Hollywood, él Ozempic está a la orden del día como normal y famosa droga. Se toma para adelgazar rápidamente. Son muchas las y los famosos, por ejemplo: Lady Gaga, Elon Musk, Ozzy Osbourne, Oprah Winfrey, Jedet y muchos más. Donald Trump, pesaba más de 110 kilos, lo redujo a 97, según la ficha que tienen en la comisaría de Fulton (Georgia). Ya que reduce el riesgo de sufrir ataques cardiacos en pacientes con diabetes (que supuestamente para ellos fue creado). Lo implantaron las famosas hermanas Kardashian, a pesar de ciertos efectos secundarios: náuseas, mareos y otros derivados... Los diabéticos han tenido problemas de abastecimiento en farmacias de EE.UU. En España normalmente, por cuatro inyecciones semanas, unos 130 €. Invitándonos a pensar en el AVANCE ECONÓMICO QUE SE OBTIENE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA...